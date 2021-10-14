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Собянин пообещал штрафовать водителей, которые снимают глушители ночью
Собянин пообещал штрафовать водителей, которые снимают глушители ночью - РИА Новости, 14.10.2021
Собянин пообещал штрафовать водителей, которые снимают глушители ночью
Власти Москвы не собираются обижать автомобилистов, штрафовать за нарушение тишины будут только злостных нарушителей, которые носятся "как ошалевший бык",... РИА Новости, 14.10.2021
2021-10-14T21:34
2021-10-14T21:56
общество
москва
сергей собянин
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МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. Власти Москвы не собираются обижать автомобилистов, штрафовать за нарушение тишины будут только злостных нарушителей, которые носятся "как ошалевший бык", сообщил мэр Москвы Сергей Собянин."Мы не собираемся какую-то специально историю давления на автомобилистов, не собираемся их обижать. Речь идет только о реально хулиганских вещах, просто о кратном превышении норм шума. Это не то, что там... вы отклонились на 5%, мы вас оштрафуем. Нет такой задачи вообще. Речь идет о тех, которых... преднамеренно злостно нарушают тишину в городе. Когда они убирают глушители, специально его настраивают, чтобы он ревел как ошалевший бык и носятся на этом мотоцикле с утра до вечера по спальным районам... С этим хамством, конечно, надо разбираться", - сказал Собянин в интервью на канале ТВЦ.
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общество, москва, сергей собянин
21:34 14.10.2021 (обновлено: 21:56 14.10.2021)
 
Собянин пообещал штрафовать водителей, которые снимают глушители ночью

Собянин: штрафовать за нарушение тишины будут водителей, которые носятся "как ошалевший бык"

© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкМэр Москвы Сергей Собянин на Московском финансовом форуме
Мэр Москвы Сергей Собянин на Московском финансовом форуме - РИА Новости, 1920, 14.10.2021
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. Власти Москвы не собираются обижать автомобилистов, штрафовать за нарушение тишины будут только злостных нарушителей, которые носятся "как ошалевший бык", сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.
"Мы не собираемся какую-то специально историю давления на автомобилистов, не собираемся их обижать. Речь идет только о реально хулиганских вещах, просто о кратном превышении норм шума. Это не то, что там... вы отклонились на 5%, мы вас оштрафуем. Нет такой задачи вообще. Речь идет о тех, которых... преднамеренно злостно нарушают тишину в городе. Когда они убирают глушители, специально его настраивают, чтобы он ревел как ошалевший бык и носятся на этом мотоцикле с утра до вечера по спальным районам... С этим хамством, конечно, надо разбираться", - сказал Собянин в интервью на канале ТВЦ.
Здание Московской городской Думы на Страстном бульваре в Москве - РИА Новости, 1920, 29.09.2021
29 сентября, 16:00
МГД поддержала законопроект о штрафах за нарушение тишины водителями
 
ОбществоМоскваСергей Собянин
 
 
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