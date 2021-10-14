https://ria.ru/20211014/sobyanin-1754650333.html

Собянин пообещал штрафовать водителей, которые снимают глушители ночью

Собянин пообещал штрафовать водителей, которые снимают глушители ночью - РИА Новости, 14.10.2021

Собянин пообещал штрафовать водителей, которые снимают глушители ночью

Власти Москвы не собираются обижать автомобилистов, штрафовать за нарушение тишины будут только злостных нарушителей, которые носятся "как ошалевший бык",... РИА Новости, 14.10.2021

2021-10-14T21:34

2021-10-14T21:34

2021-10-14T21:56

общество

москва

сергей собянин

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/08/1749167893_0:168:2669:1669_1920x0_80_0_0_61d2a91569d53565e2d31373e93c7334.jpg

МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. Власти Москвы не собираются обижать автомобилистов, штрафовать за нарушение тишины будут только злостных нарушителей, которые носятся "как ошалевший бык", сообщил мэр Москвы Сергей Собянин."Мы не собираемся какую-то специально историю давления на автомобилистов, не собираемся их обижать. Речь идет только о реально хулиганских вещах, просто о кратном превышении норм шума. Это не то, что там... вы отклонились на 5%, мы вас оштрафуем. Нет такой задачи вообще. Речь идет о тех, которых... преднамеренно злостно нарушают тишину в городе. Когда они убирают глушители, специально его настраивают, чтобы он ревел как ошалевший бык и носятся на этом мотоцикле с утра до вечера по спальным районам... С этим хамством, конечно, надо разбираться", - сказал Собянин в интервью на канале ТВЦ.

https://ria.ru/20210929/tishina-1752339070.html

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, москва, сергей собянин