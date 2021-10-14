https://ria.ru/20211014/sobyanin-1754646722.html

Собянин отметил высокий уровень онкологической помощи в Москве

Собянин отметил высокий уровень онкологической помощи в Москве - РИА Новости, 14.10.2021

Собянин отметил высокий уровень онкологической помощи в Москве

Медицина в Москве в сфере онкологической помощи соответствует европейскому уровню, заявил столичный мэр Сергей Собянин. РИА Новости, 14.10.2021

2021-10-14T21:10

2021-10-14T21:10

2021-10-14T21:36

общество

москва

сергей собянин

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/0f/1750138226_0:171:3033:1877_1920x0_80_0_0_6c73519ec8e8bcff4ca4f2779a942972.jpg

МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. Медицина в Москве в сфере онкологической помощи соответствует европейскому уровню, заявил столичный мэр Сергей Собянин."Я не думаю, что есть какие-то единые мировые требования. Все страны находятся на разном уровне..., я считаю, что мы вполне на европейском уровне в плане оказания онкологической помощи, а по многим параметрам, мне кажется, по параметрам доступности и бесплатности и так далее, вполне можем конкурировать с любой страной", - сказал Собянин в эфире канала ТВЦ, отвечая на вопрос о соответствии медицины Москвы мировым стандартам.

https://ria.ru/20210920/putin-1750928408.html

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, москва, сергей собянин