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Собянин отметил высокий уровень онкологической помощи в Москве
Собянин отметил высокий уровень онкологической помощи в Москве - РИА Новости, 14.10.2021
Собянин отметил высокий уровень онкологической помощи в Москве
Медицина в Москве в сфере онкологической помощи соответствует европейскому уровню, заявил столичный мэр Сергей Собянин. РИА Новости, 14.10.2021
2021-10-14T21:10
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общество
москва
сергей собянин
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МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. Медицина в Москве в сфере онкологической помощи соответствует европейскому уровню, заявил столичный мэр Сергей Собянин."Я не думаю, что есть какие-то единые мировые требования. Все страны находятся на разном уровне..., я считаю, что мы вполне на европейском уровне в плане оказания онкологической помощи, а по многим параметрам, мне кажется, по параметрам доступности и бесплатности и так далее, вполне можем конкурировать с любой страной", - сказал Собянин в эфире канала ТВЦ, отвечая на вопрос о соответствии медицины Москвы мировым стандартам.
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общество, москва, сергей собянин
21:10 14.10.2021 (обновлено: 21:36 14.10.2021)
 
Собянин отметил высокий уровень онкологической помощи в Москве

Собянин: онкологическая помощь в Москве находится на европейском уровне

© РИА Новости / Перейти в фотобанкМэр Москвы Сергей Собянин посетил открывающийся после реконструкции центр эндоскопии в ГКБ им. Боткина
Мэр Москвы Сергей Собянин посетил открывающийся после реконструкции центр эндоскопии в ГКБ им. Боткина - РИА Новости, 1920, 14.10.2021
© РИА Новости
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МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. Медицина в Москве в сфере онкологической помощи соответствует европейскому уровню, заявил столичный мэр Сергей Собянин.
"Я не думаю, что есть какие-то единые мировые требования. Все страны находятся на разном уровне..., я считаю, что мы вполне на европейском уровне в плане оказания онкологической помощи, а по многим параметрам, мне кажется, по параметрам доступности и бесплатности и так далее, вполне можем конкурировать с любой страной", - сказал Собянин в эфире канала ТВЦ, отвечая на вопрос о соответствии медицины Москвы мировым стандартам.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 20.09.2021
20 сентября, 11:19
Путин призвал обеспечить устойчивую работу системы онкологической помощи
 
ОбществоМоскваСергей Собянин
 
 
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