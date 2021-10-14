https://ria.ru/20211014/sobyanin-1754646722.html
Собянин отметил высокий уровень онкологической помощи в Москве
Собянин отметил высокий уровень онкологической помощи в Москве - РИА Новости, 14.10.2021
Собянин отметил высокий уровень онкологической помощи в Москве
Медицина в Москве в сфере онкологической помощи соответствует европейскому уровню, заявил столичный мэр Сергей Собянин. РИА Новости, 14.10.2021
2021-10-14T21:10
2021-10-14T21:10
2021-10-14T21:36
общество
москва
сергей собянин
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/0f/1750138226_0:171:3033:1877_1920x0_80_0_0_6c73519ec8e8bcff4ca4f2779a942972.jpg
МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. Медицина в Москве в сфере онкологической помощи соответствует европейскому уровню, заявил столичный мэр Сергей Собянин."Я не думаю, что есть какие-то единые мировые требования. Все страны находятся на разном уровне..., я считаю, что мы вполне на европейском уровне в плане оказания онкологической помощи, а по многим параметрам, мне кажется, по параметрам доступности и бесплатности и так далее, вполне можем конкурировать с любой страной", - сказал Собянин в эфире канала ТВЦ, отвечая на вопрос о соответствии медицины Москвы мировым стандартам.
https://ria.ru/20210920/putin-1750928408.html
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/0f/1750138226_303:0:3032:2047_1920x0_80_0_0_65a01955103b74fab3e13fa5cd2063b2.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, москва, сергей собянин
21:10 14.10.2021 (обновлено: 21:36 14.10.2021)
Собянин отметил высокий уровень онкологической помощи в Москве
Собянин: онкологическая помощь в Москве находится на европейском уровне