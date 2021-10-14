https://ria.ru/20211014/sobyanin-1754639444.html

Собянин: дефицит в 300 миллиардов рублей покрывается текущими контрактами

Собянин: дефицит в 300 миллиардов рублей покрывается текущими контрактами - РИА Новости, 14.10.2021

Собянин: дефицит в 300 миллиардов рублей покрывается текущими контрактами

Дефицит бюджета в 300 миллиардов рублей для Москвы носит технический характер, надеемся обойтись без заимствований, сообщил в четверг мэр столицы Сергей... РИА Новости, 14.10.2021

2021-10-14T20:06

2021-10-14T20:06

2021-10-14T20:30

москва

экономика

сергей собянин

россия

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МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. Дефицит бюджета в 300 миллиардов рублей для Москвы носит технический характер, надеемся обойтись без заимствований, сообщил в четверг мэр столицы Сергей Собянин."Для Москвы 300 миллиардов дефицита - на самом деле, дефицит, который носит технический характер, он покрывается переходящими контрактами, дополнительными доходами, экономией при расторговке контрактов. Так что я очень надеюсь, что этот дефицит будет покрыт без необходимости заимствований денег на рынке", - сказал Собянин в эфире телеканала ТВЦ.

https://ria.ru/20210928/moskva-1752169047.html

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москва, экономика, сергей собянин, россия