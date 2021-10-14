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Собянин: дефицит в 300 миллиардов рублей покрывается текущими контрактами
Собянин: дефицит в 300 миллиардов рублей покрывается текущими контрактами - РИА Новости, 14.10.2021
Собянин: дефицит в 300 миллиардов рублей покрывается текущими контрактами
Дефицит бюджета в 300 миллиардов рублей для Москвы носит технический характер, надеемся обойтись без заимствований, сообщил в четверг мэр столицы Сергей... РИА Новости, 14.10.2021
2021-10-14T20:06
2021-10-14T20:30
москва
экономика
сергей собянин
россия
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МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. Дефицит бюджета в 300 миллиардов рублей для Москвы носит технический характер, надеемся обойтись без заимствований, сообщил в четверг мэр столицы Сергей Собянин."Для Москвы 300 миллиардов дефицита - на самом деле, дефицит, который носит технический характер, он покрывается переходящими контрактами, дополнительными доходами, экономией при расторговке контрактов. Так что я очень надеюсь, что этот дефицит будет покрыт без необходимости заимствований денег на рынке", - сказал Собянин в эфире телеканала ТВЦ.
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москва, экономика, сергей собянин, россия
20:06 14.10.2021 (обновлено: 20:30 14.10.2021)
 
Собянин: дефицит в 300 миллиардов рублей покрывается текущими контрактами

Собянин: надеемся, что дефицит бюджета на 2022 год будет покрыт без заимствований

© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкМэр Москвы Сергей Собянин на пленарном заседании форума "Российская энергетическая неделя"
Мэр Москвы Сергей Собянин на пленарном заседании форума Российская энергетическая неделя - РИА Новости, 1920, 14.10.2021
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. Дефицит бюджета в 300 миллиардов рублей для Москвы носит технический характер, надеемся обойтись без заимствований, сообщил в четверг мэр столицы Сергей Собянин.
"Для Москвы 300 миллиардов дефицита - на самом деле, дефицит, который носит технический характер, он покрывается переходящими контрактами, дополнительными доходами, экономией при расторговке контрактов. Так что я очень надеюсь, что этот дефицит будет покрыт без необходимости заимствований денег на рынке", - сказал Собянин в эфире телеканала ТВЦ.
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