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Экс-супруг погибшей в ДТП с Собчак рассказал о состоянии их ребенка
Экс-супруг погибшей в ДТП с Собчак рассказал о состоянии их ребенка - РИА Новости, 14.10.2021
Экс-супруг погибшей в ДТП с Собчак рассказал о состоянии их ребенка
Антон Тарасов, бывший муж девушки, которая погибла в сочинской аварии при столкновении с Mercedes, везшим телеведущую Ксению Собчак, рассказал РИА Новости о... РИА Новости, 14.10.2021
2021-10-14T12:59
2021-10-14T12:59
происшествия
краснодарский край
москва
ксения собчак
volkswagen group
адлер
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СОЧИ, 14 окт – РИА Новости. Антон Тарасов, бывший муж девушки, которая погибла в сочинской аварии при столкновении с Mercedes, везшим телеведущую Ксению Собчак, рассказал РИА Новости о жизни их дочери без мамы и выразил надежду на объективность следствия.Дочь погибшей в сочинской аварии Екатерины Тарасовой сейчас находится с отцом."(Она) чувствует себя хорошо, она находится в своём привычном ритме жизни, как было и с мамой. Ходит в школу, посещает свои любимые кружки... Она скоро повзрослеет, к сожалению, осознает, что произошло - и будет благодарна всем людям, которые нас поддержали в этот невероятно трагичный момент", - сказал Тарасов.На вопрос, будут ли у потерпевшей стороны претензии к виновнику, он ответил, что в этой ситуации можно лишь понадеяться на объективность следствия."У нас нет деталей всех обстоятельств ДТП. Эти детали может дать только следствие. Я надеюсь, что оно будет объективным", - добавил он.Девятого октября на трассе между Адлером и Красной поляной Mercedes, обгоняя автобус, выехал на встречную полосу и столкнулся с Volkswagen. Одна пассажирка Volkswagen скончалась на месте, вторая получила серьезные травмы, ее перевезли в московский госпиталь; водитель Volkswagen тоже попал больницу, ему предстоит операция. Собчак, находившаяся в Mercedes, заявила, что получила сотрясение мозга и многочисленные травмы.Ранее прокуратурой Краснодарского края подтверждалось, что на водителя, который сидел за рулём Mercedes, завели уголовное дело по статье о нарушении ПДД, повлекшем по неосторожности смерть человека. Он признал свою вину и сейчас находится под домашним арестом. Собчак 12 октября допросили в Москве в Главном следственном управлении ГУМВД. Телеведущей еще предстоит очная ставка с водителем Mercedes, ей вручили повестку для явки к сочинским следователям, сообщило МВД РФ.
https://ria.ru/20211014/sobchak-1754509477.html
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краснодарский край
москва
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происшествия, краснодарский край, москва, ксения собчак, volkswagen group, адлер
12:59 14.10.2021
 
Экс-супруг погибшей в ДТП с Собчак рассказал о состоянии их ребенка

Экс-супруг погибшей в сочинском ДТП с участием Собчак рассказал о состоянии их ребенка

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкСотрудник дорожно-патрульной службы ГИБДД
Сотрудник дорожно-патрульной службы ГИБДД - РИА Новости, 1920, 14.10.2021
© РИА Новости / Алексей Майшев
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СОЧИ, 14 окт – РИА Новости. Антон Тарасов, бывший муж девушки, которая погибла в сочинской аварии при столкновении с Mercedes, везшим телеведущую Ксению Собчак, рассказал РИА Новости о жизни их дочери без мамы и выразил надежду на объективность следствия.
Дочь погибшей в сочинской аварии Екатерины Тарасовой сейчас находится с отцом.
Режиссер Константин Богомолов - РИА Новости, 1920, 14.10.2021
Вчера, 10:53
Муж Собчак резко высказался о ДТП c ее участием
"(Она) чувствует себя хорошо, она находится в своём привычном ритме жизни, как было и с мамой. Ходит в школу, посещает свои любимые кружки... Она скоро повзрослеет, к сожалению, осознает, что произошло - и будет благодарна всем людям, которые нас поддержали в этот невероятно трагичный момент", - сказал Тарасов.
На вопрос, будут ли у потерпевшей стороны претензии к виновнику, он ответил, что в этой ситуации можно лишь понадеяться на объективность следствия.
"У нас нет деталей всех обстоятельств ДТП. Эти детали может дать только следствие. Я надеюсь, что оно будет объективным", - добавил он.
Кадр видео ДТП с участием автомобиля, в котором находилась Ксения Собчак
13 октября, 11:46
Момент смертельного ДТП с участием Собчак попал на видео
Девятого октября на трассе между Адлером и Красной поляной Mercedes, обгоняя автобус, выехал на встречную полосу и столкнулся с Volkswagen. Одна пассажирка Volkswagen скончалась на месте, вторая получила серьезные травмы, ее перевезли в московский госпиталь; водитель Volkswagen тоже попал больницу, ему предстоит операция. Собчак, находившаяся в Mercedes, заявила, что получила сотрясение мозга и многочисленные травмы.
Ранее прокуратурой Краснодарского края подтверждалось, что на водителя, который сидел за рулём Mercedes, завели уголовное дело по статье о нарушении ПДД, повлекшем по неосторожности смерть человека. Он признал свою вину и сейчас находится под домашним арестом. Собчак 12 октября допросили в Москве в Главном следственном управлении ГУМВД. Телеведущей еще предстоит очная ставка с водителем Mercedes, ей вручили повестку для явки к сочинским следователям, сообщило МВД РФ.
 
ПроисшествияКраснодарский крайМоскваКсения СобчакVolkswagen GroupАдлер
 
 
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