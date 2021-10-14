Экс-супруг погибшей в ДТП с Собчак рассказал о состоянии их ребенка
Экс-супруг погибшей в сочинском ДТП с участием Собчак рассказал о состоянии их ребенка
СОЧИ, 14 окт – РИА Новости. Антон Тарасов, бывший муж девушки, которая погибла в сочинской аварии при столкновении с Mercedes, везшим телеведущую Ксению Собчак, рассказал РИА Новости о жизни их дочери без мамы и выразил надежду на объективность следствия.
Дочь погибшей в сочинской аварии Екатерины Тарасовой сейчас находится с отцом.
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"(Она) чувствует себя хорошо, она находится в своём привычном ритме жизни, как было и с мамой. Ходит в школу, посещает свои любимые кружки... Она скоро повзрослеет, к сожалению, осознает, что произошло - и будет благодарна всем людям, которые нас поддержали в этот невероятно трагичный момент", - сказал Тарасов.
На вопрос, будут ли у потерпевшей стороны претензии к виновнику, он ответил, что в этой ситуации можно лишь понадеяться на объективность следствия.
"У нас нет деталей всех обстоятельств ДТП. Эти детали может дать только следствие. Я надеюсь, что оно будет объективным", - добавил он.
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Девятого октября на трассе между Адлером и Красной поляной Mercedes, обгоняя автобус, выехал на встречную полосу и столкнулся с Volkswagen. Одна пассажирка Volkswagen скончалась на месте, вторая получила серьезные травмы, ее перевезли в московский госпиталь; водитель Volkswagen тоже попал больницу, ему предстоит операция. Собчак, находившаяся в Mercedes, заявила, что получила сотрясение мозга и многочисленные травмы.
Ранее прокуратурой Краснодарского края подтверждалось, что на водителя, который сидел за рулём Mercedes, завели уголовное дело по статье о нарушении ПДД, повлекшем по неосторожности смерть человека. Он признал свою вину и сейчас находится под домашним арестом. Собчак 12 октября допросили в Москве в Главном следственном управлении ГУМВД. Телеведущей еще предстоит очная ставка с водителем Mercedes, ей вручили повестку для явки к сочинским следователям, сообщило МВД РФ.