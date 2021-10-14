https://ria.ru/20211014/sobchak-1754509477.html

"Последние подонки". Муж Собчак пожаловался на последствия ДТП с ее участием

Муж Собчак резко высказался о ДТП c ее участием - РИА Новости, 14.10.2021

"Последние подонки". Муж Собчак пожаловался на последствия ДТП с ее участием

Супруг Ксении Собчак режиссер Константин Богомолов резко высказался по поводу ДТП, в которое она попала. РИА Новости, 14.10.2021

2021-10-14T10:53

2021-10-14T10:53

2021-10-14T16:56

происшествия

ксения собчак

константин богомолов

россия

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МОСКВА, 14 окт — РИА Новости. Супруг Ксении Собчак режиссер Константин Богомолов резко высказался по поводу ДТП, в которое она попала."Последние подонки здесь — использующие трагедию, чтобы свести счеты и прочитать нотацию", — написал он в инстаграме.По его словам, рассуждения о трагедии бессмысленны: все участники ДТП и их родственники стали жертвами.Авария произошла 9 октября. По предварительным данным, Mercedes, в котором ехала Собчак, при обгоне выехал на встречную полосу и столкнулся с Volkswagen. Его пассажирка скончалась на месте, еще два человека попали в больницу.Как писали СМИ, Собчак спешно покинула место происшествия. На следующий день она заявила, что во время аварии потеряла сознание и получила сотрясение мозга, а также ушибы внутренних органов.Водитель Mercedes Олег Цой признал вину. Против него возбудили уголовное дело о нарушении ПДД, повлекшем по неосторожности смерть человека, и взяли подписку о невыезде.

https://ria.ru/20211013/sobchak-1754341451.html

https://ria.ru/20211012/trassa-1754204631.html

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происшествия, ксения собчак, константин богомолов, россия