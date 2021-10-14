Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20211014/sobchak-1754509477.html
"Последние подонки". Муж Собчак пожаловался на последствия ДТП с ее участием
Муж Собчак резко высказался о ДТП c ее участием - РИА Новости, 14.10.2021
"Последние подонки". Муж Собчак пожаловался на последствия ДТП с ее участием
Супруг Ксении Собчак режиссер Константин Богомолов резко высказался по поводу ДТП, в которое она попала. РИА Новости, 14.10.2021
2021-10-14T10:53
2021-10-14T16:56
происшествия
ксения собчак
константин богомолов
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/02/0b/1597075209_0:0:2955:1662_1920x0_80_0_0_984f9b4c88aad1eec4494bd86cfa81f3.jpg
МОСКВА, 14 окт — РИА Новости. Супруг Ксении Собчак режиссер Константин Богомолов резко высказался по поводу ДТП, в которое она попала."Последние подонки здесь — использующие трагедию, чтобы свести счеты и прочитать нотацию", — написал он в инстаграме.По его словам, рассуждения о трагедии бессмысленны: все участники ДТП и их родственники стали жертвами.Авария произошла 9 октября. По предварительным данным, Mercedes, в котором ехала Собчак, при обгоне выехал на встречную полосу и столкнулся с Volkswagen. Его пассажирка скончалась на месте, еще два человека попали в больницу.Как писали СМИ, Собчак спешно покинула место происшествия. На следующий день она заявила, что во время аварии потеряла сознание и получила сотрясение мозга, а также ушибы внутренних органов.Водитель Mercedes Олег Цой признал вину. Против него возбудили уголовное дело о нарушении ПДД, повлекшем по неосторожности смерть человека, и взяли подписку о невыезде.
https://ria.ru/20211013/sobchak-1754341451.html
https://ria.ru/20211012/trassa-1754204631.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/02/0b/1597075209_47:0:2674:1970_1920x0_80_0_0_d49a52c844224a74502fe2c0f95edb1a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
происшествия, ксения собчак, константин богомолов, россия
10:53 14.10.2021 (обновлено: 16:56 14.10.2021)
 
Муж Собчак резко высказался о ДТП c ее участием

Муж Собчак Богомолов: историю с ДТП в Сочи используют "последние подонки"

© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанкРежиссер Константин Богомолов
Режиссер Константин Богомолов - РИА Новости, 1920, 14.10.2021
© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 окт — РИА Новости. Супруг Ксении Собчак режиссер Константин Богомолов резко высказался по поводу ДТП, в которое она попала.
"Последние подонки здесь — использующие трагедию, чтобы свести счеты и прочитать нотацию", — написал он в инстаграме.
По его словам, рассуждения о трагедии бессмысленны: все участники ДТП и их родственники стали жертвами.
Авария произошла 9 октября. По предварительным данным, Mercedes, в котором ехала Собчак, при обгоне выехал на встречную полосу и столкнулся с Volkswagen. Его пассажирка скончалась на месте, еще два человека попали в больницу.
Кадр видео ДТП с участием автомобиля, в котором находилась Ксения Собчак
13 октября, 11:46
Момент смертельного ДТП с участием Собчак попал на видео
Как писали СМИ, Собчак спешно покинула место происшествия. На следующий день она заявила, что во время аварии потеряла сознание и получила сотрясение мозга, а также ушибы внутренних органов.
Водитель Mercedes Олег Цой признал вину. Против него возбудили уголовное дело о нарушении ПДД, повлекшем по неосторожности смерть человека, и взяли подписку о невыезде.
Ксения Собчак - РИА Новости, 1920, 12.10.2021
12 октября, 14:42
Источник рассказал о состоянии трассы в день ДТП с Собчак
 
ПроисшествияКсения СобчакКонстантин БогомоловРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:08Путин и премьер Японии по телефону обсудили переговоры о мирном договоре
04:58Япония заявила протест в связи с визитом вице-премьеров России на Итуруп
04:56В жилом доме в Хабаровском крае вспыхнула газовоздушная смесь
04:15Россиян предупредили о схеме мошенников во время переписи населения
04:15Врач рассказала, при какой температуре надо надевать шапку
04:12Билла Клинтона госпитализировали
03:52На Украине испугались из-за "ясного сигнала" Кремля
03:44Эксперт предупредил о возможном росте цен на одежду в России
03:39Ученый рассказал о новом контракте на создание обсерватории "Спектр-УФ"
03:33Врач рассказал, какая еда необходима контактировавшим с больными COVID-19
03:28В России создали очки дополненной реальности для солдат
03:25Центр Гамалеи подал документы на постоянную регистрацию "Спутника V"
03:21Международные резервы России могут достичь исторического максимума к лету
03:15Гражданам объяснили, какие продукты лучше купить до Нового года
03:09Байден подписал указ о повышении потолка госдолга США
03:04Глава ВБ и Оверчук обсудили реформы в энергетике и проблему климата
03:00Владельцы коттеджей в Подмосковье подняли на 20-40% аренду на Новый год
02:59На Камчатке обнаружили новые неизвестные токсины
02:48Китайцев восхитило "последнее предупреждение" Путина Европе
02:41Глава Всемирного банка рассказал об информативных переговорах с Оверчуком
Лента новостейМолния