https://ria.ru/20211014/sobchak-1754509477.html
"Последние подонки". Муж Собчак пожаловался на последствия ДТП с ее участием
Муж Собчак резко высказался о ДТП c ее участием - РИА Новости, 14.10.2021
"Последние подонки". Муж Собчак пожаловался на последствия ДТП с ее участием
Супруг Ксении Собчак режиссер Константин Богомолов резко высказался по поводу ДТП, в которое она попала. РИА Новости, 14.10.2021
2021-10-14T10:53
2021-10-14T10:53
2021-10-14T16:56
происшествия
ксения собчак
константин богомолов
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/02/0b/1597075209_0:0:2955:1662_1920x0_80_0_0_984f9b4c88aad1eec4494bd86cfa81f3.jpg
МОСКВА, 14 окт — РИА Новости. Супруг Ксении Собчак режиссер Константин Богомолов резко высказался по поводу ДТП, в которое она попала."Последние подонки здесь — использующие трагедию, чтобы свести счеты и прочитать нотацию", — написал он в инстаграме.По его словам, рассуждения о трагедии бессмысленны: все участники ДТП и их родственники стали жертвами.Авария произошла 9 октября. По предварительным данным, Mercedes, в котором ехала Собчак, при обгоне выехал на встречную полосу и столкнулся с Volkswagen. Его пассажирка скончалась на месте, еще два человека попали в больницу.Как писали СМИ, Собчак спешно покинула место происшествия. На следующий день она заявила, что во время аварии потеряла сознание и получила сотрясение мозга, а также ушибы внутренних органов.Водитель Mercedes Олег Цой признал вину. Против него возбудили уголовное дело о нарушении ПДД, повлекшем по неосторожности смерть человека, и взяли подписку о невыезде.
https://ria.ru/20211013/sobchak-1754341451.html
https://ria.ru/20211012/trassa-1754204631.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/02/0b/1597075209_47:0:2674:1970_1920x0_80_0_0_d49a52c844224a74502fe2c0f95edb1a.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, ксения собчак, константин богомолов, россия
10:53 14.10.2021 (обновлено: 16:56 14.10.2021)
Муж Собчак резко высказался о ДТП c ее участием
Муж Собчак Богомолов: историю с ДТП в Сочи используют "последние подонки"
МОСКВА, 14 окт — РИА Новости.
Супруг Ксении Собчак
режиссер Константин Богомолов
резко высказался по поводу ДТП, в которое она попала.
"Последние подонки здесь — использующие трагедию, чтобы свести счеты и прочитать нотацию", — написал он в инстаграме
.
По его словам, рассуждения о трагедии бессмысленны: все участники ДТП и их родственники стали жертвами.
Авария произошла 9 октября. По предварительным данным, Mercedes, в котором ехала Собчак, при обгоне выехал на встречную полосу и столкнулся с Volkswagen. Его пассажирка скончалась на месте, еще два человека попали в больницу.
Как писали СМИ, Собчак спешно покинула место происшествия. На следующий день она заявила, что во время аварии потеряла сознание и получила сотрясение мозга, а также ушибы внутренних органов.
Водитель Mercedes Олег Цой признал вину. Против него возбудили уголовное дело о нарушении ПДД, повлекшем по неосторожности смерть человека, и взяли подписку о невыезде.