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Наука
https://ria.ru/20211014/smartfon-1754570073.html
Россияне в 2021 году предпочитают дорогие смартфоны
Россияне в 2021 году предпочитают дорогие смартфоны - РИА Новости, 14.10.2021
Россияне в 2021 году предпочитают дорогие смартфоны
В третьем квартале 2021 года российский рынок смартфонов вырос в денежном выражении при сокращении количества проданных трубок. К таким выводам пришли аналитики РИА Новости, 14.10.2021
2021-10-14T14:49
2021-10-14T14:49
наука
технологии
мтс
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МОСКВА, 14 окт — РИА Новости. В третьем квартале 2021 года российский рынок смартфонов вырос в денежном выражении при сокращении количества проданных трубок. К таким выводам пришли аналитики компании МТС.С июля по сентябрь в России на смартфоны были потрачены 192 миллиарда рублей, что на 24 процента больше, чем год назад. В штучном выражении объемы составили 8,4 миллиона экземпляров: на 4 процента меньше, чем в третьем квартале 2020 года.За этот же период количество проданных смартфонов стоимостью до 5000 рублей снизилось на 47 процентов, а девайсы в ценовой категории до 10 000 рублей стали покупать на 29 процентов реже. Средняя стоимость купленной трубки за год выросла на 29 процентов и составила 23 000 рублей.Вместе с этим растет и количество смартфонов, приобретенных в кредит. В третьем квартале этого года 35,6 процентов смартфонов были проданы именно таким образом.
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технологии, мтс
14:49 14.10.2021
 

Россияне в 2021 году предпочитают дорогие смартфоны

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкСтарт продаж iPhone 13
Старт продаж iPhone 13 - РИА Новости, 1920, 14.10.2021
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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МОСКВА, 14 окт — РИА Новости. В третьем квартале 2021 года российский рынок смартфонов вырос в денежном выражении при сокращении количества проданных трубок. К таким выводам пришли аналитики компании МТС.
С июля по сентябрь в России на смартфоны были потрачены 192 миллиарда рублей, что на 24 процента больше, чем год назад. В штучном выражении объемы составили 8,4 миллиона экземпляров: на 4 процента меньше, чем в третьем квартале 2020 года.
За этот же период количество проданных смартфонов стоимостью до 5000 рублей снизилось на 47 процентов, а девайсы в ценовой категории до 10 000 рублей стали покупать на 29 процентов реже. Средняя стоимость купленной трубки за год выросла на 29 процентов и составила 23 000 рублей.
Вместе с этим растет и количество смартфонов, приобретенных в кредит. В третьем квартале этого года 35,6 процентов смартфонов были проданы именно таким образом.
realme GT Master Edition,
5 октября, 18:12Наука
Компания realme представила в России смартфон GT Master Edition
 
НаукаТехнологииМТС
 
 
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