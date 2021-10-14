На Украине захотели "квантового скачка" и выставили ультиматум Германии

02:16 14.10.2021 (обновлено: 02:26 14.10.2021)
Посол Украины потребовал от Германии "квантового скачка"
Посол Украины Мельник потребовал от Германии "квантового скачка" в принятии страны в ЕС
МОСКВА, 14 окт – РИА Новости. Новое правительство Германии должно закрепить перспективу вступления Киева в Евросоюз, об этом в интервью Neue Osnabrucker Zeitung заявил посол Украины в ФРГ Андрей Мельник.
По его словам, в вопросе вступления Украины в ЕС не хватает "лишь решающего элемента - четкой перспективы членства"." Эту стратегическую амбивалентность европейцев нужно срочно устранить. Германия и будущая (правительственная. – прим. ред.) коалиция должны сыграть в этом решающую роль и, наконец, закрепить перспективу членства в ЕС для официального Киева смелым квантовым скачком во внешней политике", - заявил Мельник.
Как отметил дипломат, в Киеве "нет никакого сомнения", что Украина станет членом сообщества, это "лишь вопрос времени". При этом, по его мнению, непринятие страны в ЕС станет "недопустимой ошибкой с фатальными последствиями" для всего континента, что "противоречило бы историческому развитию и было бы несправедливо".
"Как можно в будущем серьезно воспринимать ЕС как геополитического игрока, если самую большую по площади страну Европы искусственно отделяют и кормят обещаниями в течение десятилетий? Украина не только придаст вес ЕС, но и привнесет новый драйв и новые импульсы для будущей жизнеспособности Европейского Союза", - заявил он.
При этом посол раскритиковал позицию немецкого правительства, которое отрицает связь между резким ростом цен на природный газ и "деструктивными" действиями России, также призвав будущую правящую коалицию "признать огромную политическую угрозу от "Северного потока — 2". "Такие шаги позволили бы Германии восстановить утраченное доверие со стороны стран Восточной Европы", - выразил мнение Мельник.
Мельник регулярно выступает с сомнительными требованиями и заявлениями в отношении Германии. Так, в марте дипломат возложил на Берлин задачу "возвращения" Крыма под контроль Киева, объяснив это "колониальным прошлым" ФРГ. Также посол требовал от Германии помочь в модернизации украинской армии и называл вступление Украины в НАТО гарантией для страны после запуска газопровода "Северный поток — 2".
В прошлом месяце занимавшая на тот момент пост президента Эстонии Керсти Кальюлайд заявила, что Украина находится "на расстоянии нескольких световых лет" от выполнения необходимых для вступления в ЕС Копенгагенских критериев.
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