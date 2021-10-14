https://ria.ru/20211014/sanktsii-1754568672.html

Путин заявил, что санкции должны стимулировать ЕАЭС к объединению

Путин заявил, что санкции должны стимулировать ЕАЭС к объединению - РИА Новости, 14.10.2021

Путин заявил, что санкции должны стимулировать ЕАЭС к объединению

Санкции в отношении государств - членов Евразийского экономического союза (ЕАЭС) должны стимулировать страны к укреплению сотрудничества и переходу на... РИА Новости, 14.10.2021

2021-10-14T14:45

2021-10-14T14:45

2021-10-14T15:27

экономика

владимир путин

евразийский экономический союз

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 14 окт - РИА Новости. Санкции в отношении государств - членов Евразийского экономического союза (ЕАЭС) должны стимулировать страны к укреплению сотрудничества и переходу на национальные валюты во взаимных расчетах, заявил президент РФ Владимир Путин во время саммита ЕАЭС в формате видеоконференции.“Такие внешние неблагоприятные условия, как нам представляется, должны дополнительно стимулировать укрепление сотрудничества внутри нашего союза. Повышается значимость самого тесного взаимодействия в целях перехода на национальные валюты и сокращения использования доллара и евро во взаимных расчетах, организации импортозамещения, развития передовых высокотехнологичных отраслей, обеспечения населения необходимым продовольствием”, - подчеркнул Путин.Он добавил, что санкции в отношении стран ЕАЭС используются не только как инструмент недобросовестной конкуренции, “но и как средство для подрыва законных правительств путем создания социальных, экономических, политических проблем или усугубления имеющихся проблем, которых достаточно в любой стране”.

https://ria.ru/20211014/eaes-1754567659.html

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экономика, владимир путин, евразийский экономический союз