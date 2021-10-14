https://ria.ru/20211014/sanktsii-1754568149.html
Некоторые члены ЕАЭС подвергаются нелегитимным санкциям, заявил Путин
Некоторые члены ЕАЭС подвергаются нелегитимным санкциям, заявил Путин - РИА Новости, 14.10.2021
Некоторые члены ЕАЭС подвергаются нелегитимным санкциям, заявил Путин
Санкции в отношении государств - членов Евразийского экономического союза (ЕАЭС) должны стимулировать страны к укреплению сотрудничества и переходу на... РИА Новости, 14.10.2021
2021-10-14T14:44
2021-10-14T14:44
2021-10-14T15:27
евразийский экономический союз
экономика
в мире
владимир путин
россия
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 14 окт - РИА Новости. Санкции в отношении государств - членов Евразийского экономического союза (ЕАЭС) должны стимулировать страны к укреплению сотрудничества и переходу на национальные валюты во взаимных расчетах, заявил президент РФ Владимир Путин во время саммита ЕАЭС в формате видеоконференции.Он добавил, что санкции в отношении стран ЕАЭС используются не только как инструмент недобросовестной конкуренции, “но и как средство для подрыва законных правительств путем создания социальных, экономических, политических проблем или усугубления имеющихся проблем, которых достаточно в любой стране”.
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евразийский экономический союз, экономика, в мире, владимир путин, россия
14:44 14.10.2021 (обновлено: 15:27 14.10.2021)
Некоторые члены ЕАЭС подвергаются нелегитимным санкциям, заявил Путин
Путин: санкции против стран ЕАЭС используются для подрыва законных правительств