https://ria.ru/20211014/samozanyatye-1754638856.html

Власти Кубани изменили условия поддержки самозанятых

Власти Кубани изменили условия поддержки самозанятых - РИА Новости, 14.10.2021

Власти Кубани изменили условия поддержки самозанятых

Власти Краснодарского края изменили условия получения поддержки для самозанятых, сообщает администрация региона. РИА Новости, 14.10.2021

2021-10-14T20:01

2021-10-14T20:01

2021-10-14T20:01

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КРАСНОДАР, 14 окт - РИА Новости. Власти Краснодарского края изменили условия получения поддержки для самозанятых, сообщает администрация региона.По данным краевых властей, для самозанятых в крае разработан широкий спектр мер господдержки."Ряд из них проходит по линии краевого Фонда развития бизнеса: начиная от составления бизнес-планов и предоставления мест в коворкингах, заканчивая разработкой сайтов и продвижением на маркетплейсах. Кроме того, Фонд предоставляет поручительства для привлечения коммерческих кредитов. Но мы понимаем, что самое основное на старте дела – потребность в свободных финансах. Сейчас есть специальный займ краевого Фонда микрофинансирования – "Самозанятый". Чтобы сделать его еще удобнее, мы изменили условия и теперь сумму до 150 тысяч рублей можно получить без залога и поручительства", – приводятся в сообщении слова вице-губернатора Александра Руппеля.Замглавы края уточнил, что речь идет о льготных займах для самозанятых граждан, применяющих специальный налоговый режим "Налог на профессиональный доход" - займ "Самозанятый"."Максимальная сумма по нему составляет 500 тысяч рублей. Базовая процентная ставка – 3% годовых, для категории "Самозанятый Старт" – 2 % годовых, а для самозанятых в легкой промышленности и деревообработке – 1%. Кроме того, предусмотрена отсрочка по оплате основного долга до 6 месяцев", - уточнили в ведомстве.Как пояснила исполнительный директор Фонда микрофинансирования Оксана Коваленко, займы в размере от 150 тысяч до 500 тысяч рублей предоставляются под залог либо поручительство. "Если у самозанятого недостаточно собственного залогового имущества, возможно привлечение поручительства Фонда развития бизнеса Краснодарского края", – уточнила Коваленко.По данным краевых властей, количество самозанятых в регионе с начала текущего года увеличилось в три раза. "С введения специального налогового режима прошло чуть больше года, и уже на начало сентября Кубань занимает пятое место среди регионов по количеству самозанятых после Москвы, Московской области, Санкт-Петербурга и республики Татарстан", пояснили в ведомстве. Отмечается, что налоговый режим востребован у жителей края - с начала года количество самозанятых выросло почти в три раза и сегодня составляет 124,5 тысячи человек.

https://ria.ru/20211006/krasnodar-1753387104.html

https://ria.ru/20211012/dolschiki-1754292309.html

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экономика, краснодарский край, россия