https://ria.ru/20211014/saakashkili-1754515373.html

Украина не обращалась к Грузии с запросом о выдаче Саакашвили

Украина не обращалась к Грузии с запросом о выдаче Саакашвили - РИА Новости, 14.10.2021

Украина не обращалась к Грузии с запросом о выдаче Саакашвили

Офис генерального прокурора Украины не обращался к Грузии с запросом о выдаче Киеву бывшего грузинского президента, главы украинского исполнительного комитета... РИА Новости, 14.10.2021

2021-10-14T11:22

2021-10-14T11:22

2021-10-14T11:22

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украина

грузия

михаил саакашвили

владимир зеленский

генеральная прокуратура украины

задержание саакашвили в грузии

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КИЕВ, 14 окт - РИА Новости. Офис генерального прокурора Украины не обращался к Грузии с запросом о выдаче Киеву бывшего грузинского президента, главы украинского исполнительного комитета реформ Михаила Саакашвили, передает в четверг агентство "Украинские новости" со ссылкой на ответ офиса.Согласно ответу, ходатайство об экстрадиции готовит следователь, прокурор или суд."На данный момент ходатайство украинских органов досудебного расследования в департамент международно-правового сотрудничества офиса генерального прокурора о выдаче (экстрадиции) Украине М. Саакашвили не поступали, поэтому в компетентные органы Грузии офис генерального прокурора с таким запросом не обращался", - говорится в ответе, фотографию которого опубликовало агентство.Саакашвили был задержан в Грузии 1 октября, сейчас он находится в тюрьме города Рустави. В Грузии он проходит по нескольким уголовным делам. Саакашвили имеет украинское гражданство. Президент Украины Владимир Зеленский отмечал ранее, что он лично и власти страны будут заниматься возвращением Саакашвили. Прокурор Джарджи Циклаури заявлял, что вопрос об экстрадиции бывшего президента на Украину не рассматривается.Экс-президента заочно осудили по делам об убийстве банкира Сандро Гиргвлиани и об избиении депутата Валерия Гелашвили. В первом случае его приговорили к трем годам лишения свободы, во втором - к шести. Кроме того, Саакашвили является фигурантом дел о разгоне оппозиционного митинга 7 ноября 2007 года, о погроме телекомпании "Имеди" и о растрате средств из госбюджета - их пока рассматривают суды.

https://ria.ru/20211013/saakashvili-1754320530.html

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в мире, украина, грузия, михаил саакашвили, владимир зеленский, генеральная прокуратура украины, задержание саакашвили в грузии