https://ria.ru/20211014/ryazan-1754644562.html
Жительница поселка под Рязанью рассказала об убитом подростке
Жительница поселка под Рязанью рассказала об убитом подростке - РИА Новости, 14.10.2021
Жительница поселка под Рязанью рассказала об убитом подростке
Жители поселка учхоза Стенькино, где было совершено ритуальное убийство подростка, отзываются о погибшем, как о вежливом и добром мальчике, о котором никто... РИА Новости, 14.10.2021
2021-10-14T21:03
2021-10-14T21:03
2021-10-14T21:07
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РЯЗАНЬ, 14 окт – РИА Новости. Жители поселка учхоза Стенькино, где было совершено ритуальное убийство подростка, отзываются о погибшем, как о вежливом и добром мальчике, о котором никто никогда не говорил плохого, передает корреспондент РИА Новости.По данным следствия, 15-летний подросток пропал 8 октября. Было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство). Тело мальчика с признаками насильственной смерти нашли в лесу 13 октября. Установлена причастность к преступлению его бывшего отчима 1969 года рождения и жительницы Московской области 1992 года рождения, имеющей звание мастера спорта по ачери-биатлону. Подозреваемые задержаны.По версии следствия, смерть мальчика носит обрядово-культовый характер. Бывший отчим заявил на допросе, что преступление совершила его знакомая, он в это время ждал в машине. Планируемый обряд они завершить не смогли. Как сообщили РИА Новости в СУСК по региону, в настоящий момент уточняются мотив и детали произошедшего."Я знала его с самого малого детства... Мальчик вежливый, ласковый, добрый. Никогда о нем никто плохого не говорил... Когда он пропал, все очень переживали, бросились искать, где могли... Муж мой выезжал сам по себе, с собакой искал. Очень много людей его искали, все надеялись, что мальчик жив. Но оказалось, что эти нелюди просто убили его", - рассказала РИА Новости жительница поселка.
https://ria.ru/20211014/ubiystvo-1754621835.html
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Отчим убитого рязанского подростка на допросе
О пропаже подростка в Рязанской области стало известно 8 октября, спустя пять дней его тело обнаружили в заброшенном колодце. Следствие установило, что преступление совершили его отчим 1969 года рождения и жительница Московской области 1992 года рождения, мастер спорта по ачери-биатлону. Их задержали. В СК считают, что убийство носило ритуальный характер.
2021-10-14T21:03
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происшествия, рязань, россия
21:03 14.10.2021 (обновлено: 21:07 14.10.2021)
Жительница поселка под Рязанью рассказала об убитом подростке
Жительница поселка под Рязанью об убитом подростке: никогда о нем никто плохого не говорил
РЯЗАНЬ, 14 окт – РИА Новости. Жители поселка учхоза Стенькино, где было совершено ритуальное убийство подростка, отзываются о погибшем, как о вежливом и добром мальчике, о котором никто никогда не говорил плохого, передает корреспондент РИА Новости.
По данным следствия, 15-летний подросток пропал 8 октября. Было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство). Тело мальчика с признаками насильственной смерти нашли в лесу 13 октября. Установлена причастность к преступлению его бывшего отчима 1969 года рождения и жительницы Московской области
1992 года рождения, имеющей звание мастера спорта по ачери-биатлону. Подозреваемые задержаны.
По версии следствия, смерть мальчика носит обрядово-культовый характер. Бывший отчим заявил на допросе, что преступление совершила его знакомая, он в это время ждал в машине. Планируемый обряд они завершить не смогли. Как сообщили РИА Новости в СУСК по региону, в настоящий момент уточняются мотив и детали произошедшего.
"Я знала его с самого малого детства... Мальчик вежливый, ласковый, добрый. Никогда о нем никто плохого не говорил... Когда он пропал, все очень переживали, бросились искать, где могли... Муж мой выезжал сам по себе, с собакой искал. Очень много людей его искали, все надеялись, что мальчик жив. Но оказалось, что эти нелюди просто убили его", - рассказала РИА Новости жительница поселка.