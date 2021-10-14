https://ria.ru/20211014/restorany-1754636599.html

Власти Москвы поблагодарили рестораны за устойчивость во время пандемии

Власти Москвы поблагодарили рестораны за устойчивость во время пандемии - РИА Новости, 14.10.2021

Власти Москвы поблагодарили рестораны за устойчивость во время пандемии

Рестораны Москвы в период пандемии показали свою устойчивость, которая ценится экспертами Michelin, появление гастрономического гида в столице станет для всех... РИА Новости, 14.10.2021

2021-10-14T19:50

2021-10-14T19:50

2021-10-14T19:50

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МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. Рестораны Москвы в период пандемии показали свою устойчивость, которая ценится экспертами Michelin, появление гастрономического гида в столице станет для всех стимулом, сообщила журналистам заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина.В четверг в Москве будет представлен первый выпуск гида Michelin по ресторанам и кафе столицы. Россия станет 33-й страной, где выпускают этот гастрономический путеводитель, а Москва - первым городом СНГ с кафе и ресторанами, отмеченными звездами и специальными знаками."Отдельные, конечно, слова благодарности, что несмотря на сложные периоды, который мы прошли, в первую очередь самим рестораторам. Мы действительно закрывались, были периоды, когда рестораны не могли работать, но несмотря на эти сложности, они устояли. А один из критериев, который оценивается, (Michelin) это устойчивость", - сказала Сергунина.Она также отметила, что отрасль показала устойчивость, и обороты ресторанов восстанавливаются. По ее словам, пандемия, еще не ушла, и остаются сложности, но появление известного гастрономического гида в столице сможет стать для всех стимулом."Надеюсь, что появление этой звезды Michelin у тех или иных ресторанов будет стимулом, что есть ради чего бороться и есть, ради чего работать дальше",- сказала Сергунина.По ее словам, в столице более 15 тысяч предприятий общественного питания, в столице развиваются гастрономические кварталы и кластеры.Процесс отбора заведений для путеводителя строго конфиденциален. Инспекторы путешествуют анонимно и составляют подробный отчет о каждом. На его основе и происходит составление рейтинга - в главном офисе в Париже. Главные критерии, которыми руководствуется Michelin при оценке ресторанов - качество кухни, мастерство шеф-повара и всей его команды, гармония вкусов, сочетание продуктов как в меню, так и в одной тарелке, уникальность шефа и постоянство работы заведения.Гастрономический путеводитель Michelin выпускается с 1900 года и имеет трехзвездочную систему оценки ресторанов для стран и отдельных городов. Одна звезда свидетельствует о высококлассных блюдах, достойных посещения. Две дают тем, у кого кухня хороша настолько, что ради нее можно изменить запланированный маршрут путешествия. А три звезды - наивысшее признание. Их заслуживают рестораны, ради которых стоит специально отправиться в тот или иной город. Франция является первой страной по числу "трехзвездочных" ресторанов. По всему миру существует около 130 заведений, имеющих три звезды - высшую отметку гида Michelin.

https://ria.ru/20211014/michelin-1754631648.html

https://ria.ru/20211014/michelin-1754488041.html

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общество, москва, наталья сергунина, россия