https://ria.ru/20211014/resheniya-1754482584.html

Путин заявил, что Россия и партнеры по ОПЕК+ находят приемлемые решения

Путин заявил, что Россия и партнеры по ОПЕК+ находят приемлемые решения - РИА Новости, 14.10.2021

Путин заявил, что Россия и партнеры по ОПЕК+ находят приемлемые решения

Россия и партнеры по ОПЕК+ находят сбалансированные и приемлемые для всех сторон решения, хотя усилия по стабилизации мирового энергетического рынка... РИА Новости, 14.10.2021

2021-10-14T03:32

2021-10-14T03:32

2021-10-14T03:32

владимир путин

опек

цены на нефть

россия

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МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. Россия и партнеры по ОПЕК+ находят сбалансированные и приемлемые для всех сторон решения, хотя усилия по стабилизации мирового энергетического рынка предпринимаются "в довольно жестком режиме", заявил президент РФ Владимир Путин.Говоря об усилиях по стабилизации мирового энергетического рынка, он отметил, что "все это происходит в довольно жестком режиме"."Мы спорим друг с другом, отстаиваем свои позиции, но находим, до сих пор находили сбалансированные, приемлемые для всех сторон решения. И наши партнеры, хотя, казалось бы, они лидеры в углеводородах, в добыче и продаже нефти, все-таки они строят планы и по "зеленой" энергетике, что, на первый взгляд, выглядит очень странно, но это реально происходит в жизни. Мы с ними говорим о возможности вкладывать средства, большие ресурсы в новые технологии и в новые источники энергии. Я думаю, что это очень перспективное направление нашего сотрудничества в будущем", - добавил президент.

https://ria.ru/20211014/zadacha-1754481917.html

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владимир путин, опек, цены на нефть, россия