https://ria.ru/20211014/raketa-1754536685.html

С Восточного запустили последний "Союз" на керосине

С Восточного запустили последний "Союз" на керосине - РИА Новости, 14.10.2021

С Восточного запустили последний "Союз" на керосине

Ракета-носитель "Союз-2.1б" с разгонным блоком "Фрегат" и 36 космическими аппаратами OneWeb стартовала с Восточного, следует из трансляции на сайте... РИА Новости, 14.10.2021

2021-10-14T12:44

2021-10-14T12:44

2021-10-14T14:13

космос - риа наука

дмитрий рогозин

восточный (космодром)

земля

oneweb

россия

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МОСКВА, 14 окт — РИА Новости. Ракета-носитель "Союз-2.1б" с разгонным блоком "Фрегат" и 36 космическими аппаратами OneWeb стартовала с Восточного, следует из трансляции на сайте "Роскосмоса".Это последний пуск с космодрома ракеты данного семейства, использующей в качестве топлива керосин: как сообщал гендиректор госкорпорации Дмитрий Рогозин, следующие будут заправляться нафтилом. На других площадках — Плесецке, Байконуре и Куру — он используется только для верхних ступеней ракет "Союз-2.1б", "Союз-СТБ" и "Союз-2.1в".Нафтил — экологически безопасный тип углеводородного горючего с применением полимерных присадок. Переход на него позволит уменьшить вредные выбросы и заметно увеличить выводимую на орбиту полезную нагрузку. Необходимость перевода "Союза-2" на него также связана с истощением Анастасиевско-Троицкого месторождения в Краснодарском крае — единственного в России с необходимыми характеристиками для применения в ракетно-космической технике.Сегодняшний пуск стал 17-м стартом российских космических ракет в 2021 году, а всего, по словам Рогозина, намечается 29."Союзу-2.1б" за примерно 9,5 минуты предстоит вывести британские спутники на суборбитальною траекторию полета. После этого на целевую орбиту высотой 450 километров их должен доставить разгонный блок "Фрегат", для которого полет станет 101-м в истории. Общее время от старта до отделения последнего спутника займет три часа 51 минуту и 40 секунд.Таким образом, в 16:32 мск группировка OneWeb вырастет до 358. Дальнейший переход на орбиту высотой 1200 километров аппараты осуществят с помощью своих двигателей. "Фрегат" же сгорит в атмосфере, чтобы не засорять околоземную орбиту.Спутники OneWeb предназначены для создания космической системы связи, обеспечивающей предоставление высокоскоростного доступа в интернет в любой точке Земли.Планы OneWebРанее в пресс-службе компании "Главкосмос" (дочернее предприятие "Роскосмоса") сообщали РИА Новости, что в 2021 году с площадок Байконур, Восточный и Куру планируются от восьми до десяти стартов ракет "Союз" со спутниками OneWeb, из которых выполнены уже семь. Как уточняли агентству источники в ракетно-космической отрасли, следующий запуск ожидается с Байконура 27 декабря, с космодрома Куру — 6 января 2022 года, после чего 27 января — снова с Байконура.Контракт между Arianespace и OneWeb на 21 пуск ракет "Союз" был подписан в июне 2015 года. В сентябре 2020 года компания объявила, что количество законтрактованных полетов сокращено до 19. Уже выполнены одиннадцать: четыре с Байконура, шесть с Восточного и один с Куру.OneWeb собирается начать предоставлять коммерческие услуги спутниковой связи в конце 2021 года, а к июню 2022 года намерена развернуть полную группировку из 648 спутников первого поколения, которая позволит обеспечить широкополосный доступ в интернет для пользователей по всему миру благодаря полному охвату поверхности Земли.В 2018 году стало известно, что против выделения радиочастот компании выступили ФСБ и Роскомнадзор. В августе 2019 года OneWeb отозвала заявку, пообещав, что ее переработают и внесут снова с учетом российских требований по национальной безопасности.

https://ria.ru/20210904/raketa-1748654063.html

https://ria.ru/20210918/raketa-1750632343.html

https://ria.ru/20211006/sputniki-1753353617.html

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космос - риа наука, дмитрий рогозин, восточный (космодром), земля, oneweb, россия