https://ria.ru/20211014/raketa-1754490231.html

Госкомиссия дала добро на последний пуск "Союза" на керосине с Восточного

Госкомиссия дала добро на последний пуск "Союза" на керосине с Восточного - РИА Новости, 14.10.2021

Госкомиссия дала добро на последний пуск "Союза" на керосине с Восточного

Государственная комиссия допустила последнюю "керосиновую" ракету-носитель "Союз-2" к заправке и пуску с космодрома Восточный, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 14.10.2021

2021-10-14T08:17

2021-10-14T08:17

2021-10-14T08:17

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МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. Государственная комиссия допустила последнюю "керосиновую" ракету-носитель "Союз-2" к заправке и пуску с космодрома Восточный, сообщили РИА Новости в пресс-службе госкорпорации "Роскосмос"."Государственная комиссия приняла решение на заправку ракеты-носителя топливом и последующий пуск", - сказали в "Роскосмосе".Пуск ракеты "Союз-2.1б" с разгонным блоком "Фрегат" и 36 космическими аппаратами OneWeb запланирован на 14 октября в 12.40 мск.Это будет последний пуск с Восточного ракеты семейства "Союз-2" заправленной керосином, рассказал ранее генеральный директор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин. После этого Восточный станет единственным космодромом, с которого будут стартовать носители "Союз-2", полностью заправленные новым топливом - нафтилом. На других космодромах нафтил используется для заправки только верхних ступеней ракет "Союз-2.1б", "Союз-СТБ" и "Союз-2.1в".Нафтил - экологически безопасный тип углеводородного горючего с применением полимерных присадок. Как сообщалось, перевод на новое топливо позволит уменьшить вредные выбросы и заметно увеличить выводимую на орбиту полезную нагрузку. Необходимость перевода ракет "Союз-2" на Восточном с керосина (Т-1) на нафтил (РГ-1), как пояснялось ранее, связана с истощением Анастасиевско-Троицкого месторождения в Краснодарском крае.Предстоящий пуск будет 17-м стартом российских космических ракет в 2021 году, а всего, по словам Рогозина, в этом году намечается 29 российских космических пусков.Как сообщает на своем сайте заказчик пуска европейская компания Arianespace, российской ракете предстоит вывести на суборбитальную траекторию полета 36 британских спутников связи OneWeb. Дальнейшее выведение на целевую орбиту высотой 450 километров обеспечит разгонный блок "Фрегат", для которого данный полет станет 101-м в истории. Общее время выведения от старта ракеты до отделения последнего спутника займет 3 часа 51 минуту и 40 секунд. Таким образом, в 16.32 мск группировка OneWeb на орбите вырастет до 358 аппаратов. Дальнейший переход на орбиту высотой 1,2 тысячи километров спутники осуществят с помощью своих двигателей. "Фрегат" же будет сведен в атмосферу, чтобы не засорять околоземную орбиту.Запускаемые космические аппараты OneWeb предназначены для создания космической системы связи, обеспечивающей предоставление высокоскоростного доступа в интернет в любой точке Земли.Планы OneWebРанее в пресс-службе компании "Главкосмос" (дочернее предприятие "Роскосмоса") сообщали РИА Новости, что в 2021 году с космодромов Байконур, Восточный и Куру планируются восемь-десять стартов ракет "Союз" со спутниками OneWeb, из которых выполнены уже шесть. Как уточняли агентству источники в ракетно-космической отрасли, следующий запуск в интересах OneWeb ожидается с Байконура 27 декабря, с космодрома Куру - 6 января 2022 года, после чего 27 января будет проведен пуск снова с Байконура.Контракт между компаниями Arianespace и OneWeb на 21 пуск ракет "Союз" с космодромов Байконур, Восточный и Куру был подписан в июне 2015 года. В сентябре 2020 года OneWeb объявила, что количество законтрактованных пусков "Союзов" сокращено до 19. Выполнены уже десять: четыре с Байконура, пять с Восточного и один с Куру.OneWeb собирается начать предоставлять коммерческие услуги спутниковой связи в конце 2021 года, а к июню 2022 года намерена развернуть полную группировку из 648 спутников первого поколения, которая позволит обеспечить широкополосный доступ в интернет для пользователей по всему миру благодаря полному охвату поверхности Земли.В 2018 году стало известно, что против выделения радиочастот компании выступили ФСБ и Роскомнадзор. В августе 2019 года компания OneWeb отозвала заявку на получение радиочастот в России для работы своих спутников. Компания сообщила, что заявку переработают и внесут снова с учетом российских требований по национальной безопасности.

https://ria.ru/20210904/raketa-1748654063.html

https://ria.ru/20210918/raketa-1750632343.html

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роскосмос, космос - риа наука, восточный (космодром), земля, oneweb, россия