https://ria.ru/20211014/qr-kod-1754493995.html

В Новосибирской области отложили введение QR-кодов

В Новосибирской области отложили введение QR-кодов - РИА Новости, 14.10.2021

В Новосибирской области отложили введение QR-кодов

Систему QR-кодов, подтверждающих вакцинацию от COVID-19, при посещении мероприятий с более 500 участников в Новосибирской области введут не с 25 октября, а с 8... РИА Новости, 14.10.2021

2021-10-14T09:11

2021-10-14T09:11

2021-10-14T09:11

распространение коронавируса

общество

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коронавирус в россии

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НОВОСИБИРСК, 14 окт – РИА Новости. Систему QR-кодов, подтверждающих вакцинацию от COVID-19, при посещении мероприятий с более 500 участников в Новосибирской области введут не с 25 октября, а с 8 ноября, сообщает в четверг облправительство.Власти региона во вторник сообщили о том, что в рамках мер по противодействию коронавирусу вводят обязательную вакцинацию для отдельных профессиональных групп граждан, а с 25 октября систему QR-кодов для посещения массовых мероприятий численностью свыше 500 человек. В четверг постановление с уточненными сроками подписал губернатор региона Андрей Травников."С 8 ноября в регионе будет действовать система QR-кодов, подтверждающих прохождение вакцинации от COVID-19, при посещении крупных культурных, спортивных мероприятий, количество участников которых превышает 500 человек. Срок вступления в действие документа изменен с планировавшегося ранее 25 октября на более поздний, 8 ноября, в связи с обращениями потенциальных участников указанных мероприятий – для того, чтобы они успели пройти вакцинацию", - говорится в сообщении.Также власти сообщили, что в регионе началась работа по реализации постановления главного санврача региона об обязательной вакцинации отдельных профессиональных контингентов. К 21 ноября власти планируют вакцинировать первым компонентом более 270 тысяч человек, запасов вакцин достаточно. В основном обязательная вакцинация касается всей сферы услуг и профессий, связанных с непосредственным общением с людьми.В настоящее время в Новосибирской области более 772 тысяч человек уже привито первым компонентом, закончили полный курс вакцинации более 724 тысяч жителей региона.

https://ria.ru/20211013/buryatiya-1754306788.html

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2021

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