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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20211014/qr-kod-1754493995.html
В Новосибирской области отложили введение QR-кодов
В Новосибирской области отложили введение QR-кодов - РИА Новости, 14.10.2021
В Новосибирской области отложили введение QR-кодов
Систему QR-кодов, подтверждающих вакцинацию от COVID-19, при посещении мероприятий с более 500 участников в Новосибирской области введут не с 25 октября, а с 8... РИА Новости, 14.10.2021
2021-10-14T09:11
2021-10-14T09:11
распространение коронавируса
общество
новосибирская область
здоровье - общество
коронавирусы
андрей травников
коронавирус covid-19
коронавирус в россии
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НОВОСИБИРСК, 14 окт – РИА Новости. Систему QR-кодов, подтверждающих вакцинацию от COVID-19, при посещении мероприятий с более 500 участников в Новосибирской области введут не с 25 октября, а с 8 ноября, сообщает в четверг облправительство.Власти региона во вторник сообщили о том, что в рамках мер по противодействию коронавирусу вводят обязательную вакцинацию для отдельных профессиональных групп граждан, а с 25 октября систему QR-кодов для посещения массовых мероприятий численностью свыше 500 человек. В четверг постановление с уточненными сроками подписал губернатор региона Андрей Травников."С 8 ноября в регионе будет действовать система QR-кодов, подтверждающих прохождение вакцинации от COVID-19, при посещении крупных культурных, спортивных мероприятий, количество участников которых превышает 500 человек. Срок вступления в действие документа изменен с планировавшегося ранее 25 октября на более поздний, 8 ноября, в связи с обращениями потенциальных участников указанных мероприятий – для того, чтобы они успели пройти вакцинацию", - говорится в сообщении.Также власти сообщили, что в регионе началась работа по реализации постановления главного санврача региона об обязательной вакцинации отдельных профессиональных контингентов. К 21 ноября власти планируют вакцинировать первым компонентом более 270 тысяч человек, запасов вакцин достаточно. В основном обязательная вакцинация касается всей сферы услуг и профессий, связанных с непосредственным общением с людьми.В настоящее время в Новосибирской области более 772 тысяч человек уже привито первым компонентом, закончили полный курс вакцинации более 724 тысяч жителей региона.
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общество, новосибирская область, здоровье - общество, коронавирусы, андрей травников, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, вакцинация россиян от covid-19
09:11 14.10.2021
 
В Новосибирской области отложили введение QR-кодов

В Новосибирской области отложили введение QR-кодов на две недели — до 8 ноября

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкСотрудник сканирует QR-код
Сотрудник сканирует QR-код - РИА Новости, 1920, 14.10.2021
© РИА Новости / Илья Питалев
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НОВОСИБИРСК, 14 окт – РИА Новости. Систему QR-кодов, подтверждающих вакцинацию от COVID-19, при посещении мероприятий с более 500 участников в Новосибирской области введут не с 25 октября, а с 8 ноября, сообщает в четверг облправительство.
Власти региона во вторник сообщили о том, что в рамках мер по противодействию коронавирусу вводят обязательную вакцинацию для отдельных профессиональных групп граждан, а с 25 октября систему QR-кодов для посещения массовых мероприятий численностью свыше 500 человек. В четверг постановление с уточненными сроками подписал губернатор региона Андрей Травников.
В каких регионах России введена обязательная вакцинация и QR-коды
21 июня, 12:49Инфографика
В каких регионах России введена обязательная вакцинация и QR-коды
Инфографика
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"С 8 ноября в регионе будет действовать система QR-кодов, подтверждающих прохождение вакцинации от COVID-19, при посещении крупных культурных, спортивных мероприятий, количество участников которых превышает 500 человек. Срок вступления в действие документа изменен с планировавшегося ранее 25 октября на более поздний, 8 ноября, в связи с обращениями потенциальных участников указанных мероприятий – для того, чтобы они успели пройти вакцинацию", - говорится в сообщении.
Также власти сообщили, что в регионе началась работа по реализации постановления главного санврача региона об обязательной вакцинации отдельных профессиональных контингентов. К 21 ноября власти планируют вакцинировать первым компонентом более 270 тысяч человек, запасов вакцин достаточно. В основном обязательная вакцинация касается всей сферы услуг и профессий, связанных с непосредственным общением с людьми.
В настоящее время в Новосибирской области более 772 тысяч человек уже привито первым компонентом, закончили полный курс вакцинации более 724 тысяч жителей региона.
Сдача экспресс-тестов на COVID-19 - РИА Новости, 1920, 13.10.2021
13 октября, 06:34Распространение коронавируса
В Бурятии рассмотрят введение QR-кодов для посещения общественных мест
 
Распространение коронавирусаОбществоНовосибирская областьЗдоровье - ОбществоКоронавирусыАндрей ТравниковКоронавирус COVID-19Коронавирус в РоссииВакцинация россиян от COVID-19
 
 
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