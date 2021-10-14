https://ria.ru/20211014/protsess-1754588363.html
В Совфеде раскритиковали попытки пересмотра Нюрнбергского процесса
В Совфеде раскритиковали попытки пересмотра Нюрнбергского процесса - РИА Новости, 14.10.2021
В Совфеде раскритиковали попытки пересмотра Нюрнбергского процесса
Попытки пересмотреть решения Нюрнбергского процесса закладывают мину замедленного действия под все послевоенное мироустройство, считает вице-спикер Совфеда... РИА Новости, 14.10.2021
2021-10-14T16:08
2021-10-14T16:08
2021-10-14T16:08
в мире
европа
нюрнберг
константин косачев
нюрнбергский процесс
европарламент
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МОСКВА, 14 окт – РИА Новости. Попытки пересмотреть решения Нюрнбергского процесса закладывают мину замедленного действия под все послевоенное мироустройство, считает вице-спикер Совфеда Константин Косачев."События последних лет показывают, что, пожалуй, никакой иной период внешней политики прошлого не оказывает столь мощного воздействия на современные реалии, как именно оценки отношений между державами в предвоенный, военный и послевоенный период", - сказал политик, обращаясь к участникам IV Глобального форума молодых дипломатов "Дипломатия Победы".По его словам, сегодня наблюдается не только отход от всех тех базовых понятий, которые были очевидными для послевоенных поколений - "где добро, где зло, кто виновен в развязывании войны и в военных преступлениях, кто жертва, кто агрессор, кто коллаборант и соучастник Холокоста, геноцида и других форм преступлений против человечности, однозначно и решительно осужденных международным трибуналом в Нюрнберге, который поставил самую важную юридическую и моральную точку в войне"."Попытки придать новую, а местами – прямо противоположную трактовку историческим фактам превращаются в мину замедленного действия под все послевоенное мироустройство. Нюрнбергский процесс – это первое и, возможно, самое важное правовое деяние Объединенных Наций в истории. Пересмотр Нюрнберга тем самым – это пересмотр основ международной системы, но именно этого и добиваются новые фальсификаторы истории" - подчеркнул он.Косачев также отметил, что советская дипломатия стремилась создать коллективную оборону против нацизма, и "не ее вина – а, скорее, наша общая беда – что ей это не удалось". Политик напомнил, что в ходе Нюрнбергского процесса один из подсудимых, Альфред Йодль, признался: "Мы бы не смогли успешно противостоять концентрированному удару, нанесенному объединенными силами Великобритании, Франции и Польши"."То есть даже без СССР. Но вместо этого, как известно, Гитлеру отдали на растерзание Чехословакию", - отметил вице-спикер СФ.При этом в сентябре 2019 года Европарламент принимает резолюцию, в которой говорится о том, что Вторая мировая война началась из-за подписания Договора о ненападении между Германией и СССР 23 августа 1939 года, подчеркнул законодатель."Это не просто своеобразная трактовка событий. Это – историческая, точнее – антиисторическая ложь. Но ведь мы говорим о документе Европейского союза, а не о частном мнении историков", - сказал он.По словам сенатора, "надо ли удивляться тому, что в Европе, в соседних с нами странах, начинают прославлять нацистских коллаборационистов, их именами называют улицы и стадионы, одновременно оскверняя и разрушая памятники воинам-освободителям"."Один из нацистских преступников Ганс Фриче в своей речи на Нюрнбергском процессе сказал: "Если вы полагаете, что это – конец, то вы ошибаетесь. Мы присутствуем при рождении гитлеровской легенды". Тогда это выглядело беспочвенным бахвальством, но сегодня уже ничто не кажется невозможным", - отметил политик.Косачев поблагодарил участников форума за внимание к дипломатии Победы – "сегодняшней дипломатии тоже приходится отстаивать Победу и правду о ней".
https://ria.ru/20211001/nyurnberg-1752748870.html
https://ria.ru/20201123/naryshkin-1585852688.html
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в мире, европа, нюрнберг, константин косачев, нюрнбергский процесс, европарламент
МОСКВА, 14 окт – РИА Новости.
Попытки пересмотреть решения Нюрнбергского процесса закладывают мину замедленного действия под все послевоенное мироустройство, считает вице-спикер Совфеда Константин Косачев
.
"События последних лет показывают, что, пожалуй, никакой иной период внешней политики прошлого не оказывает столь мощного воздействия на современные реалии, как именно оценки отношений между державами в предвоенный, военный и послевоенный период", - сказал политик, обращаясь к участникам IV Глобального форума молодых дипломатов "Дипломатия Победы".
По его словам, сегодня наблюдается не только отход от всех тех базовых понятий, которые были очевидными для послевоенных поколений - "где добро, где зло, кто виновен в развязывании войны и в военных преступлениях, кто жертва, кто агрессор, кто коллаборант и соучастник Холокоста, геноцида и других форм преступлений против человечности, однозначно и решительно осужденных международным трибуналом в Нюрнберге
, который поставил самую важную юридическую и моральную точку в войне".
"Попытки придать новую, а местами – прямо противоположную трактовку историческим фактам превращаются в мину замедленного действия под все послевоенное мироустройство. Нюрнбергский процесс – это первое и, возможно, самое важное правовое деяние Объединенных Наций в истории. Пересмотр Нюрнберга тем самым – это пересмотр основ международной системы, но именно этого и добиваются новые фальсификаторы истории" - подчеркнул он.
Косачев также отметил, что советская дипломатия стремилась создать коллективную оборону против нацизма, и "не ее вина – а, скорее, наша общая беда – что ей это не удалось". Политик напомнил, что в ходе Нюрнбергского процесса один из подсудимых, Альфред Йодль, признался: "Мы бы не смогли успешно противостоять концентрированному удару, нанесенному объединенными силами Великобритании, Франции и Польши".
"То есть даже без СССР
. Но вместо этого, как известно, Гитлеру отдали на растерзание Чехословакию", - отметил вице-спикер СФ.
При этом в сентябре 2019 года Европарламент
принимает резолюцию, в которой говорится о том, что Вторая мировая война началась из-за подписания Договора о ненападении между Германией
и СССР 23 августа 1939 года, подчеркнул законодатель.
"Это не просто своеобразная трактовка событий. Это – историческая, точнее – антиисторическая ложь. Но ведь мы говорим о документе Европейского союза, а не о частном мнении историков", - сказал он.
По словам сенатора, "надо ли удивляться тому, что в Европе
, в соседних с нами странах, начинают прославлять нацистских коллаборационистов, их именами называют улицы и стадионы, одновременно оскверняя и разрушая памятники воинам-освободителям".
"Один из нацистских преступников Ганс Фриче в своей речи на Нюрнбергском процессе сказал: "Если вы полагаете, что это – конец, то вы ошибаетесь. Мы присутствуем при рождении гитлеровской легенды". Тогда это выглядело беспочвенным бахвальством, но сегодня уже ничто не кажется невозможным", - отметил политик.
Косачев поблагодарил участников форума за внимание к дипломатии Победы – "сегодняшней дипломатии тоже приходится отстаивать Победу и правду о ней".