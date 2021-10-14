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Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы
Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы
https://ria.ru/20211014/proekty-1754528677.html
В ОЭЗ Москвы до конца 2022 года появятся три новых greenfield-проекта
В ОЭЗ Москвы до конца 2022 года появятся три новых greenfield-проекта - РИА Новости, 14.10.2021
В ОЭЗ Москвы до конца 2022 года появятся три новых greenfield-проекта
Новые производства микроэлектроники и медицинских технологий заработают на площадке "Алабушево" ОЭЗ "Технополис Москва" до конца 2022 года, суммарные инвестиции РИА Новости, 14.10.2021
2021-10-14T12:14
2021-10-14T12:14
департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы
москва
александр прохоров
зеленоград
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МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. Новые производства микроэлектроники и медицинских технологий заработают на площадке "Алабушево" ОЭЗ "Технополис Москва" до конца 2022 года, суммарные инвестиции составят более 8 миллиардов рублей, сообщает пресс-служба городского департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП)."Все три завода в Зеленограде инвесторы строят по принципу greenfield, то есть возводят с нуля. При этом, в ОЭЗ столицы для таких проектов предлагаются уже размежеванные земельные участки, с подключением к водо- и теплоснабжению, электроэнергии и транспортной инфраструктуре. Впоследствии инвестор может выкупить землю за 1% от кадастровой стоимости. Строительство и запуск производственных линий резиденты ОЭЗ планируют завершить до конца следующего года, всего на предприятиях будет создано более 800 рабочих мест для инженеров, технологов, управленцев и специалистов IT-сферы", - сообщил заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов, слова которого приводит пресс-служба.Как рассказал руководитель ДИПП Александр Прохоров, одно из запускаемых производств ориентировано на выпуск печатных плат и электроники, ещё два специализируются на производстве лекарств."Общая площадь застройки трех заводов составит почти 100 тысяч квадратных метров. Предприятия в медицинской сфере будут производить лекарства для лечения кардиологических, онкологических и психиатрических болезней. Второй завод будет нацелен на изготовление препаратов для лечения онкологических заболеваний. Новые заводы в Алабушево усилят активность кластеров микроэлектроники и медицинских технологий, развивающихся на территории ОЭЗ столицы", - пояснил глава департамента.
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москва, александр прохоров, зеленоград
12:14 14.10.2021
 

В ОЭЗ Москвы до конца 2022 года появятся три новых greenfield-проекта

© Фото : Mos.ru/Е. СамаринаСтенд "Технополис Москва"
Стенд Технополис Москва - РИА Новости, 1920, 14.10.2021
© Фото : Mos.ru/Е. Самарина
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МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. Новые производства микроэлектроники и медицинских технологий заработают на площадке "Алабушево" ОЭЗ "Технополис Москва" до конца 2022 года, суммарные инвестиции составят более 8 миллиардов рублей, сообщает пресс-служба городского департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП).
"Все три завода в Зеленограде инвесторы строят по принципу greenfield, то есть возводят с нуля. При этом, в ОЭЗ столицы для таких проектов предлагаются уже размежеванные земельные участки, с подключением к водо- и теплоснабжению, электроэнергии и транспортной инфраструктуре. Впоследствии инвестор может выкупить землю за 1% от кадастровой стоимости. Строительство и запуск производственных линий резиденты ОЭЗ планируют завершить до конца следующего года, всего на предприятиях будет создано более 800 рабочих мест для инженеров, технологов, управленцев и специалистов IT-сферы", - сообщил заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов, слова которого приводит пресс-служба.
Виды Москвы - РИА Новости, 1920, 07.10.2021
7 октября, 10:27Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы
В Москве на месте бывших промзон появится 4,5 тысячи новых производств
Как рассказал руководитель ДИПП Александр Прохоров, одно из запускаемых производств ориентировано на выпуск печатных плат и электроники, ещё два специализируются на производстве лекарств.
"Общая площадь застройки трех заводов составит почти 100 тысяч квадратных метров. Предприятия в медицинской сфере будут производить лекарства для лечения кардиологических, онкологических и психиатрических болезней. Второй завод будет нацелен на изготовление препаратов для лечения онкологических заболеваний. Новые заводы в Алабушево усилят активность кластеров микроэлектроники и медицинских технологий, развивающихся на территории ОЭЗ столицы", - пояснил глава департамента.
 
Департамент инвестиционной и промышленной политики города МосквыМоскваАлександр ПрохоровЗеленоград
 
 
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