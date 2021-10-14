В ОЭЗ Москвы до конца 2022 года появятся три новых greenfield-проекта
МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. Новые производства микроэлектроники и медицинских технологий заработают на площадке "Алабушево" ОЭЗ "Технополис Москва" до конца 2022 года, суммарные инвестиции составят более 8 миллиардов рублей, сообщает пресс-служба городского департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП).
"Все три завода в Зеленограде инвесторы строят по принципу greenfield, то есть возводят с нуля. При этом, в ОЭЗ столицы для таких проектов предлагаются уже размежеванные земельные участки, с подключением к водо- и теплоснабжению, электроэнергии и транспортной инфраструктуре. Впоследствии инвестор может выкупить землю за 1% от кадастровой стоимости. Строительство и запуск производственных линий резиденты ОЭЗ планируют завершить до конца следующего года, всего на предприятиях будет создано более 800 рабочих мест для инженеров, технологов, управленцев и специалистов IT-сферы", - сообщил заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов, слова которого приводит пресс-служба.
Как рассказал руководитель ДИПП Александр Прохоров, одно из запускаемых производств ориентировано на выпуск печатных плат и электроники, ещё два специализируются на производстве лекарств.
"Общая площадь застройки трех заводов составит почти 100 тысяч квадратных метров. Предприятия в медицинской сфере будут производить лекарства для лечения кардиологических, онкологических и психиатрических болезней. Второй завод будет нацелен на изготовление препаратов для лечения онкологических заболеваний. Новые заводы в Алабушево усилят активность кластеров микроэлектроники и медицинских технологий, развивающихся на территории ОЭЗ столицы", - пояснил глава департамента.