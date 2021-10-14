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Лукашенко предложил странам ЕАЭС подумать о продовольственной безопасности

Лукашенко предложил странам ЕАЭС подумать о продовольственной безопасности - РИА Новости, 14.10.2021

Лукашенко предложил странам ЕАЭС подумать о продовольственной безопасности

Странам ЕАЭС необходимо задуматься о своей продовольственной безопасности и принять ряд решений, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко. РИА Новости, 14.10.2021

2021-10-14T15:25

2021-10-14T15:25

2021-10-14T16:31

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белоруссия

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евразийский экономический союз

парламентское собрание союза беларуси и россии

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МИНСК, 14 окт – РИА Новости. Странам ЕАЭС необходимо задуматься о своей продовольственной безопасности и принять ряд решений, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко."Для дальнейшего развития агропромышленного комплекса внедрить на уровне союза систему среднесрочного и долгосрочного планирования в АПК с учетом развития мирового аграрного рынка. Мы должны серьезно задуматься о продовольственной безопасности наших стран, защите от внешних ценовых шоков, вызванных ажиотажным спросом на ту или иную сельскохозяйственную продукцию", - сказал Лукашенко.

https://ria.ru/20211014/eaes-1754572943.html

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2021

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экономика, в мире, продукты, белоруссия, александр лукашенко, евразийский экономический союз