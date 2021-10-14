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Лукашенко предложил странам ЕАЭС подумать о продовольственной безопасности
Лукашенко предложил странам ЕАЭС подумать о продовольственной безопасности - РИА Новости, 14.10.2021
Лукашенко предложил странам ЕАЭС подумать о продовольственной безопасности
Странам ЕАЭС необходимо задуматься о своей продовольственной безопасности и принять ряд решений, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко. РИА Новости, 14.10.2021
2021-10-14T15:25
2021-10-14T15:25
2021-10-14T16:31
экономика
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продукты
белоруссия
александр лукашенко
евразийский экономический союз
парламентское собрание союза беларуси и россии
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МИНСК, 14 окт – РИА Новости. Странам ЕАЭС необходимо задуматься о своей продовольственной безопасности и принять ряд решений, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко."Для дальнейшего развития агропромышленного комплекса внедрить на уровне союза систему среднесрочного и долгосрочного планирования в АПК с учетом развития мирового аграрного рынка. Мы должны серьезно задуматься о продовольственной безопасности наших стран, защите от внешних ценовых шоков, вызванных ажиотажным спросом на ту или иную сельскохозяйственную продукцию", - сказал Лукашенко.
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экономика, в мире, продукты, белоруссия, александр лукашенко, евразийский экономический союз
15:25 14.10.2021 (обновлено: 16:31 14.10.2021)
Лукашенко предложил странам ЕАЭС подумать о продовольственной безопасности
Лукашенко предложил странам ЕАЭС внедрить систему долгосрочного планирования в АПК