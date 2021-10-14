Челябинский суд смягчил наказание осужденному за педофилию
Челябинский суд снизил с 17 до семи лет колонии наказание осужденному за педофилию
ЧЕЛЯБИНСК, 14 окт – РИА Новости. Челябинский областной суд снизил с 17 лет до 7 лет колонии строгого режима наказание 60-летнему жителю региона, который обвинялся в половых преступлениях в отношении трех девочек, сообщила в четверг пресс-служба облсуда.
По данным прокуратуры региона, в июле Чесменский районный суд назначил 17 лет колонии строгого режима 60-летнему местному жителю. Он признан виновным по части 3 статьи 135 УК РФ (развратные действия), части 1 статьи 134 УК РФ (половое сношение и иные действия сексуального характера с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста), пункту "б" части 4 статьи 132 УК РФ (иные действия сексуального характера в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста). Осужденный в 2017-2018 годах совершил преступления против половой неприкосновенности трех девочек 13-15 лет.
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"Сегодня Челябинский областной суд, рассмотрев в апелляционном порядке уголовное дело в отношении Гургена Мурадяна, изменил приговор Чесменского районного суда от 9 июля. Суд апелляционной инстанции, не согласившись с выводами районного суда о квалификации одного из преступлений, переквалифицировал его на менее тяжкое, снизив наказание до 7 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима", - говорится в сообщении.
Обжалуя приговор, сторона защиты просила отменить судебный акт первой инстанции и оправдать Мурадяна, уточняется в сообщении.
Приговор вступил в законную силу, поясняется в сообщении.
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