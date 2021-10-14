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МСБ привлек за месяц 2,4 млрд рублей в рамках зонтичных поручительств
МСБ привлек за месяц 2,4 млрд рублей в рамках зонтичных поручительств - РИА Новости, 14.10.2021
МСБ привлек за месяц 2,4 млрд рублей в рамках зонтичных поручительств
За месяц работы нового механизма господдержки малого и среднего бизнеса – зонтичного предоставления поручительств Корпорации МСП (КМСП), запущенного совместно с РИА Новости, 14.10.2021
2021-10-14T13:11
2021-10-14T13:16
новости компаний - экономика
мсп банк
корпорация мсп
россия
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МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. За месяц работы нового механизма господдержки малого и среднего бизнеса – зонтичного предоставления поручительств Корпорации МСП (КМСП), запущенного совместно с Минэкономразвития, предприниматели получили кредиты в банках-участниках программы на общую сумму 2,4 миллиарда рублей, сообщает пресс-служба корпорации. Как пояснила замминистра экономического развития Татьяна Илюшникова, раньше получение государственной гарантии было индивидуальным, "штучным" и отнимало у предпринимателей много времени и сил."Сейчас же это "поток" в хорошем смысле, банки-участники программы сами выдают кредиты в рамках лимита, определенного суммой портфеля", - отметила Илюшникова, слова которой приводит пресс-служба Минэка,В свою очередь, генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич сообщил, что средняя процентная ставка по стандартным кредитным продуктам банков с поручительством Корпорации МСП составила 9,7% годовых.В сообщении отмечается, что кредиты были предоставлены предпринимателям, осуществляющим деятельность в таких отраслях как производство, медицина, торговля, сфера услуг и другие. Финансирование было направлено на инвестиционные цели, пополнение оборотных средств, развитие предпринимательской деятельности и рефинансирование кредитов. Средний размер кредита, предоставленного с зонтичным поручительством КМСП составил 17 миллионов рублей.В пресс-службе корпорации рассказали о нескольких кейсах, когда предприниматели смогли получить кредит благодаря зонтичному поручительству. Так, индивидуальный предприниматель из Армавира, производящий сантехническое и инженерное оборудование, получил два кредита в РНКБ на общую сумму 32 миллиона рублей по ставке 8,5% годовых. А индивидуальный предприниматель из Крыма, развивающий бизнес по розничной торговле стройматериалами, получил в том же банке кредит на сумму 1,7 миллиона рублей по ставке 9,95% годовых.Новая мера господдержки была запущена по поручению президента России и реализуется в рамках нацпроекта МСП, который курирует первый вице-премьер Андрей Белоусов. Кредиты под поручительства малому бизнесу начали выдавать 15 сентября 2021 года в шести российских банках: Открытие, ПСБ, ВТБ, РНКБ, МСП Банк, Сбер. По оценке Минэкономразвития, до конца этого года поручительства помогут малому бизнесу привлечь еще 20 миллиардов рублей кредитов, а к 2024 году – не менее 600 миллиардов рублей.
https://ria.ru/20211011/bank-1754010974.html
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новости компаний - экономика, мсп банк, корпорация мсп, россия
13:11 14.10.2021 (обновлено: 13:16 14.10.2021)
 

МСБ привлек за месяц 2,4 млрд рублей в рамках зонтичных поручительств

© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкБанкноты номиналом 1000, 2000 и 5000 рублей
Банкноты номиналом 1000, 2000 и 5000 рублей - РИА Новости, 1920, 14.10.2021
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. За месяц работы нового механизма господдержки малого и среднего бизнеса – зонтичного предоставления поручительств Корпорации МСП (КМСП), запущенного совместно с Минэкономразвития, предприниматели получили кредиты в банках-участниках программы на общую сумму 2,4 миллиарда рублей, сообщает пресс-служба корпорации.
Как пояснила замминистра экономического развития Татьяна Илюшникова, раньше получение государственной гарантии было индивидуальным, "штучным" и отнимало у предпринимателей много времени и сил.
Вывеска МСП банка - РИА Новости, 1920, 11.10.2021
11 октября, 13:45
МСП Банк выдал предпринимателям более двух млрд рублей экспресс-кредитов
"Сейчас же это "поток" в хорошем смысле, банки-участники программы сами выдают кредиты в рамках лимита, определенного суммой портфеля", - отметила Илюшникова, слова которой приводит пресс-служба Минэка,
В свою очередь, генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич сообщил, что средняя процентная ставка по стандартным кредитным продуктам банков с поручительством Корпорации МСП составила 9,7% годовых.
"Уровень ставки может быть снижен за счет различных программ поддержки проектов малого и среднего бизнеса. Корпорация в рамках "пилота" внимательно следит за ставками, ведь 50% рисков банков мы взяли на себя и поэтому ждем от них комфортных для бизнеса условий", – подчеркнул глава Корпорации.
В сообщении отмечается, что кредиты были предоставлены предпринимателям, осуществляющим деятельность в таких отраслях как производство, медицина, торговля, сфера услуг и другие. Финансирование было направлено на инвестиционные цели, пополнение оборотных средств, развитие предпринимательской деятельности и рефинансирование кредитов. Средний размер кредита, предоставленного с зонтичным поручительством КМСП составил 17 миллионов рублей.
В пресс-службе корпорации рассказали о нескольких кейсах, когда предприниматели смогли получить кредит благодаря зонтичному поручительству. Так, индивидуальный предприниматель из Армавира, производящий сантехническое и инженерное оборудование, получил два кредита в РНКБ на общую сумму 32 миллиона рублей по ставке 8,5% годовых. А индивидуальный предприниматель из Крыма, развивающий бизнес по розничной торговле стройматериалами, получил в том же банке кредит на сумму 1,7 миллиона рублей по ставке 9,95% годовых.
Банкноты номиналом 1000, 2000 и 5000 рублей - РИА Новости, 1920, 08.10.2021
8 октября, 15:28
МСП-экспортеры привлекли более 28 млрд рублей под гарантии Корпорации МСП
Новая мера господдержки была запущена по поручению президента России и реализуется в рамках нацпроекта МСП, который курирует первый вице-премьер Андрей Белоусов. Кредиты под поручительства малому бизнесу начали выдавать 15 сентября 2021 года в шести российских банках: Открытие, ПСБ, ВТБ, РНКБ, МСП Банк, Сбер. По оценке Минэкономразвития, до конца этого года поручительства помогут малому бизнесу привлечь еще 20 миллиардов рублей кредитов, а к 2024 году – не менее 600 миллиардов рублей.
 
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