https://ria.ru/20211014/poruchitelstva-1754543963.html

МСБ привлек за месяц 2,4 млрд рублей в рамках зонтичных поручительств

МСБ привлек за месяц 2,4 млрд рублей в рамках зонтичных поручительств - РИА Новости, 14.10.2021

МСБ привлек за месяц 2,4 млрд рублей в рамках зонтичных поручительств

За месяц работы нового механизма господдержки малого и среднего бизнеса – зонтичного предоставления поручительств Корпорации МСП (КМСП), запущенного совместно с РИА Новости, 14.10.2021

2021-10-14T13:11

2021-10-14T13:11

2021-10-14T13:16

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МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. За месяц работы нового механизма господдержки малого и среднего бизнеса – зонтичного предоставления поручительств Корпорации МСП (КМСП), запущенного совместно с Минэкономразвития, предприниматели получили кредиты в банках-участниках программы на общую сумму 2,4 миллиарда рублей, сообщает пресс-служба корпорации. Как пояснила замминистра экономического развития Татьяна Илюшникова, раньше получение государственной гарантии было индивидуальным, "штучным" и отнимало у предпринимателей много времени и сил."Сейчас же это "поток" в хорошем смысле, банки-участники программы сами выдают кредиты в рамках лимита, определенного суммой портфеля", - отметила Илюшникова, слова которой приводит пресс-служба Минэка,В свою очередь, генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич сообщил, что средняя процентная ставка по стандартным кредитным продуктам банков с поручительством Корпорации МСП составила 9,7% годовых.В сообщении отмечается, что кредиты были предоставлены предпринимателям, осуществляющим деятельность в таких отраслях как производство, медицина, торговля, сфера услуг и другие. Финансирование было направлено на инвестиционные цели, пополнение оборотных средств, развитие предпринимательской деятельности и рефинансирование кредитов. Средний размер кредита, предоставленного с зонтичным поручительством КМСП составил 17 миллионов рублей.В пресс-службе корпорации рассказали о нескольких кейсах, когда предприниматели смогли получить кредит благодаря зонтичному поручительству. Так, индивидуальный предприниматель из Армавира, производящий сантехническое и инженерное оборудование, получил два кредита в РНКБ на общую сумму 32 миллиона рублей по ставке 8,5% годовых. А индивидуальный предприниматель из Крыма, развивающий бизнес по розничной торговле стройматериалами, получил в том же банке кредит на сумму 1,7 миллиона рублей по ставке 9,95% годовых.Новая мера господдержки была запущена по поручению президента России и реализуется в рамках нацпроекта МСП, который курирует первый вице-премьер Андрей Белоусов. Кредиты под поручительства малому бизнесу начали выдавать 15 сентября 2021 года в шести российских банках: Открытие, ПСБ, ВТБ, РНКБ, МСП Банк, Сбер. По оценке Минэкономразвития, до конца этого года поручительства помогут малому бизнесу привлечь еще 20 миллиардов рублей кредитов, а к 2024 году – не менее 600 миллиардов рублей.

https://ria.ru/20211011/bank-1754010974.html

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