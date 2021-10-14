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Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы
Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы
https://ria.ru/20211014/portal-1754523347.html
Около 15 миллионов пользователей посетили Инвестиционный портал Москвы
Около 15 миллионов пользователей посетили Инвестиционный портал Москвы - РИА Новости, 14.10.2021
Около 15 миллионов пользователей посетили Инвестиционный портал Москвы
Инвестиционный портал Москвы с момента его открытия в 2014 году уже посетили около 15 миллионов пользователей, из ни почти два миллиона – в текущем году,... РИА Новости, 14.10.2021
2021-10-14T11:51
2021-10-14T11:51
департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы
москва
александр прохоров
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МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. Инвестиционный портал Москвы с момента его открытия в 2014 году уже посетили около 15 миллионов пользователей, из ни почти два миллиона – в текущем году, сообщает пресс-служба городского департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП)."Портал остается одним из самых популярных ресурсов для бизнеса, здесь можно оперативно найти подробности о реализуемых инвестпроектах, мерах поддержки промышленности, торгах по продаже и аренде городского имущества, налоговых режимах и льготах. В настоящее время на портале зарегистрировано более 56 тысяч личных кабинетов, а его цифровыми сервисами воспользовались более 400 тысяч раз", – рассказал заммэра по экономической политике и имущественно-земельным отношениям Владимир Ефимов, слова которого приводятся в сообщении.Вице-мэр напомнил, что сегодня на Инвестиционном портале доступно 30 онлайн-сервисов, которые упрощают предпринимательскую деятельность в столице, 14 из них были созданы с начала 2020 года. Наиболее востребованные сервисы портала доступны в специальном мобильном приложении."Блок сервисов посвящен участию в торгах по аренде и продаже городского имущества. Эти инструменты популярны: за все время ими воспользовались более 340 тысяч раз. С их помощью можно записаться на осмотр объектов торгов или изучить их в 3D-режиме, ознакомиться с лотовой документацией, добавить заинтересовавшие объекты в избранное, отслеживать этапы проведения конкурсных процедур", - рассказал руководитель ДИПП Александр Прохоров.Также, по его словам, предприниматели активно пользуются "Линией прямых обращений" для оперативной связи бизнеса с правительством Москвы: они интересуются нюансами процедуры торгов, процедурой получения финансовой поддержки, предлагают инвестиционные проекты. С момента запуска в 2014 году на линию поступило более 12 тысяч обращений.Также через инвестпортал можно направлять заявки на присвоение специальных статусов: промкомплекса, технопарка, инвестиционного приоритетного проекта, московского инвестора или резидента особой экономической зоны "Технополис "Москва". Специальные статусы позволяют московским предприятиям снизить налоговую нагрузку, уточняется в сообщении.
https://ria.ru/20211007/reyting-1753538116.html
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москва, александр прохоров
11:51 14.10.2021
 

Около 15 миллионов пользователей посетили Инвестиционный портал Москвы

© РИА Новости / Руслан Кривобок / Перейти в фотобанкКлавиатура компьютера
Клавиатура компьютера - РИА Новости, 1920, 14.10.2021
© РИА Новости / Руслан Кривобок
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МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. Инвестиционный портал Москвы с момента его открытия в 2014 году уже посетили около 15 миллионов пользователей, из ни почти два миллиона – в текущем году, сообщает пресс-служба городского департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП).
"Портал остается одним из самых популярных ресурсов для бизнеса, здесь можно оперативно найти подробности о реализуемых инвестпроектах, мерах поддержки промышленности, торгах по продаже и аренде городского имущества, налоговых режимах и льготах. В настоящее время на портале зарегистрировано более 56 тысяч личных кабинетов, а его цифровыми сервисами воспользовались более 400 тысяч раз", – рассказал заммэра по экономической политике и имущественно-земельным отношениям Владимир Ефимов, слова которого приводятся в сообщении.
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Вице-мэр напомнил, что сегодня на Инвестиционном портале доступно 30 онлайн-сервисов, которые упрощают предпринимательскую деятельность в столице, 14 из них были созданы с начала 2020 года. Наиболее востребованные сервисы портала доступны в специальном мобильном приложении.
"Блок сервисов посвящен участию в торгах по аренде и продаже городского имущества. Эти инструменты популярны: за все время ими воспользовались более 340 тысяч раз. С их помощью можно записаться на осмотр объектов торгов или изучить их в 3D-режиме, ознакомиться с лотовой документацией, добавить заинтересовавшие объекты в избранное, отслеживать этапы проведения конкурсных процедур", - рассказал руководитель ДИПП Александр Прохоров.
Также, по его словам, предприниматели активно пользуются "Линией прямых обращений" для оперативной связи бизнеса с правительством Москвы: они интересуются нюансами процедуры торгов, процедурой получения финансовой поддержки, предлагают инвестиционные проекты. С момента запуска в 2014 году на линию поступило более 12 тысяч обращений.
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Также через инвестпортал можно направлять заявки на присвоение специальных статусов: промкомплекса, технопарка, инвестиционного приоритетного проекта, московского инвестора или резидента особой экономической зоны "Технополис "Москва". Специальные статусы позволяют московским предприятиям снизить налоговую нагрузку, уточняется в сообщении.
 
Департамент инвестиционной и промышленной политики города МосквыМоскваАлександр Прохоров
 
 
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