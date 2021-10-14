https://ria.ru/20211014/poklonskaya-1754506109.html

Захарова ответила на угрозы Киева в адрес назначенной послом Поклонской

Захарова ответила на угрозы Киева в адрес назначенной послом Поклонской - РИА Новости, 14.10.2021

Захарова ответила на угрозы Киева в адрес назначенной послом Поклонской

Назначение Натальи Поклонской на пост посла России в Кабо-Верде не имеет отношения к Украине, ее назначил президент России, заявила на брифинге официальный... РИА Новости, 14.10.2021

2021-10-14T10:37

2021-10-14T10:37

2021-10-14T12:25

в мире

наталья поклонская

мария захарова

россия

африка

кабо-верде

мид украины

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 14 окт- РИА Новости. Назначение Натальи Поклонской на пост посла России в Кабо-Верде не имеет отношения к Украине, ее назначил президент России, заявила на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."Наталья Поклонская назначена послом РФ, она назначена президентом РФ и она будет представлять нашу страну, РФ за рубежом, это во-первых",- сказала она.Захарова добавила, что "к Украине это не имеет никакого отношения".Она добавила, когда прочитала комментарий МИД Украины относительно того, что в отношении Натальи Поклонской будет применено украинское правосудие на территории стран Африки, ей захотелось "порекомендовать украинским партнерам постараться наконец реализовать украинское правосудие на территории Украины"."Начать надо с первичного",- добавила она.

https://ria.ru/20211014/poklonskaya-1754498246.html

россия

африка

кабо-верде

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в мире, наталья поклонская, мария захарова, россия, африка, кабо-верде, мид украины