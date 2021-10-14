10:37 14.10.2021 (обновлено: 12:25 14.10.2021)
Захарова ответила на угрозы Киева в адрес назначенной послом Поклонской
Представитель МИД России Захарова напомнила Киеву о дипломатическом иммунитете Поклонской
© РИА Новости / МИД РФ / Перейти в фотобанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова во время брифинга в Москве
С.-ПЕТЕРБУРГ, 14 окт- РИА Новости. Назначение Натальи Поклонской на пост посла России в Кабо-Верде не имеет отношения к Украине, ее назначил президент России, заявила на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Наталья Поклонская назначена послом РФ, она назначена президентом РФ и она будет представлять нашу страну, РФ за рубежом, это во-первых",- сказала она.
Захарова добавила, что "к Украине это не имеет никакого отношения".
"Второй момент, как глава российского представительства по Венской конвенции о дипломатических сношениях 1961 года Наталья Поклонская обладает абсолютным иммунитетом от подобных заявленных кем бы то ни было действий, в том числе на пути следования туда и обратно. Это тоже все должны понимать",- сказала Захарова.
Она добавила, когда прочитала комментарий МИД Украины относительно того, что в отношении Натальи Поклонской будет применено украинское правосудие на территории стран Африки, ей захотелось "порекомендовать украинским партнерам постараться наконец реализовать украинское правосудие на территории Украины".
"Начать надо с первичного",- добавила она.