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https://ria.ru/20211014/poklonskaya-1754506109.html
Захарова ответила на угрозы Киева в адрес назначенной послом Поклонской
Захарова ответила на угрозы Киева в адрес назначенной послом Поклонской - РИА Новости, 14.10.2021
Захарова ответила на угрозы Киева в адрес назначенной послом Поклонской
Назначение Натальи Поклонской на пост посла России в Кабо-Верде не имеет отношения к Украине, ее назначил президент России, заявила на брифинге официальный... РИА Новости, 14.10.2021
2021-10-14T10:37
2021-10-14T12:25
в мире
наталья поклонская
мария захарова
россия
африка
кабо-верде
мид украины
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 14 окт- РИА Новости. Назначение Натальи Поклонской на пост посла России в Кабо-Верде не имеет отношения к Украине, ее назначил президент России, заявила на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."Наталья Поклонская назначена послом РФ, она назначена президентом РФ и она будет представлять нашу страну, РФ за рубежом, это во-первых",- сказала она.Захарова добавила, что "к Украине это не имеет никакого отношения".Она добавила, когда прочитала комментарий МИД Украины относительно того, что в отношении Натальи Поклонской будет применено украинское правосудие на территории стран Африки, ей захотелось "порекомендовать украинским партнерам постараться наконец реализовать украинское правосудие на территории Украины"."Начать надо с первичного",- добавила она.
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африка
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в мире, наталья поклонская, мария захарова, россия, африка, кабо-верде, мид украины
10:37 14.10.2021 (обновлено: 12:25 14.10.2021)
 
Захарова ответила на угрозы Киева в адрес назначенной послом Поклонской

Представитель МИД России Захарова напомнила Киеву о дипломатическом иммунитете Поклонской

© РИА Новости / МИД РФ / Перейти в фотобанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова во время брифинга в Москве
Официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова во время брифинга в Москве - РИА Новости, 1920, 14.10.2021
© РИА Новости / МИД РФ
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 14 окт- РИА Новости. Назначение Натальи Поклонской на пост посла России в Кабо-Верде не имеет отношения к Украине, ее назначил президент России, заявила на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Наталья Поклонская назначена послом РФ, она назначена президентом РФ и она будет представлять нашу страну, РФ за рубежом, это во-первых",- сказала она.
Захарова добавила, что "к Украине это не имеет никакого отношения".
"Второй момент, как глава российского представительства по Венской конвенции о дипломатических сношениях 1961 года Наталья Поклонская обладает абсолютным иммунитетом от подобных заявленных кем бы то ни было действий, в том числе на пути следования туда и обратно. Это тоже все должны понимать",- сказала Захарова.
Она добавила, когда прочитала комментарий МИД Украины относительно того, что в отношении Натальи Поклонской будет применено украинское правосудие на территории стран Африки, ей захотелось "порекомендовать украинским партнерам постараться наконец реализовать украинское правосудие на территории Украины".
"Начать надо с первичного",- добавила она.
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В миреНаталья ПоклонскаяМария ЗахароваРоссияАфрикаКабо-ВердеМИД Украины
 
 
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