https://ria.ru/20211014/poklonskaya-1754498246.html

Эксперт оценил угрозы Украины экстрадировать Поклонскую из Кабо-Верде

Эксперт оценил угрозы Украины экстрадировать Поклонскую из Кабо-Верде - РИА Новости, 14.10.2021

Эксперт оценил угрозы Украины экстрадировать Поклонскую из Кабо-Верде

Крымский политический эксперт Владимир Джаралла заявил, что угрозы Украины экстрадировать Наталью Поклонскую после ее назначения российским послом в Кабо-Верде... РИА Новости, 14.10.2021

2021-10-14T09:46

2021-10-14T09:46

2021-10-14T09:46

в мире

кабо-верде

мид украины

наталья поклонская

владимир джаралла

россия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 окт – РИА Новости. Крымский политический эксперт Владимир Джаралла заявил, что угрозы Украины экстрадировать Наталью Поклонскую после ее назначения российским послом в Кабо-Верде не имеют никакого значения с практической точки зрения и выглядят смешными.Ранее бывший заместитель генпрокурора Украины Гюндуз Мамедов заявил, что Киев может начинать готовить документы на "экстрадицию" Поклонской после ее назначения российским послом в Кабо-Верде. Пресс-секретарь МИД Украины Олег Николенко сообщил, что ведомство уже обратилось к властям африканской республики по поводу "преступной деятельности" Поклонской. Также украинский дипломат заявил, что новому послу "спрятаться не получится даже в Африке".По его словам, заявление украинской стороны стоит расценивать как традиционное искусство мелких пакостей."Тем самым они оправдывают свое существование, постоянно повторяя "Украина - не Россия", но в итоге, все, от тем до экономики и культуры, у них связано лишь с Россией. Так и сейчас, назначение стало лишь поводом для активности тех, про кого никто никогда не слышал", - сказал эксперт.Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Крыма и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".Поклонская в 2017 году заявила, что у нее есть только гражданство России, а из украинского она вышла еще в 2014 году.

https://ria.ru/20211014/poklonskaya-1754485789.html

https://ria.ru/20211013/poklonskaya-1754358753.html

кабо-верде

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в мире, кабо-верде, мид украины, наталья поклонская, владимир джаралла, россия