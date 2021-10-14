Эксперт оценил угрозы Украины экстрадировать Поклонскую из Кабо-Верде
Политолог Джаралла назвал угрозы Украины экстрадировать Поклонскую из Кабо-Верде смешными
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 окт – РИА Новости. Крымский политический эксперт Владимир Джаралла заявил, что угрозы Украины экстрадировать Наталью Поклонскую после ее назначения российским послом в Кабо-Верде не имеют никакого значения с практической точки зрения и выглядят смешными.
Ранее бывший заместитель генпрокурора Украины Гюндуз Мамедов заявил, что Киев может начинать готовить документы на "экстрадицию" Поклонской после ее назначения российским послом в Кабо-Верде. Пресс-секретарь МИД Украины Олег Николенко сообщил, что ведомство уже обратилось к властям африканской республики по поводу "преступной деятельности" Поклонской. Также украинский дипломат заявил, что новому послу "спрятаться не получится даже в Африке".
"С практической точки зрения их угрозы значения не имеют. Иммунитет посла, давние связи еще советского периода и нынешний вес нашей страны делают угрозы политических ничтожеств смешными. Ну, а Поклонская получает дополнительную долю внимания, что всегда важно в дипломатической работе", - сказал Джаралла.
По его словам, заявление украинской стороны стоит расценивать как традиционное искусство мелких пакостей.
"Тем самым они оправдывают свое существование, постоянно повторяя "Украина - не Россия", но в итоге, все, от тем до экономики и культуры, у них связано лишь с Россией. Так и сейчас, назначение стало лишь поводом для активности тех, про кого никто никогда не слышал", - сказал эксперт.
Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Крыма и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
Поклонская в 2017 году заявила, что у нее есть только гражданство России, а из украинского она вышла еще в 2014 году.
13 октября, 12:59Биография Натальи Поклонской