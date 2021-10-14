https://ria.ru/20211014/poklonskaya-1754485789.html

Захарова предостерегла Украину от действий в отношении Поклонской

Захарова предостерегла Украину от действий в отношении Поклонской - РИА Новости, 14.10.2021

Захарова предостерегла Украину от действий в отношении Поклонской

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова предостерегла Киев от действий в отношении Натальи Поклонской, назначенной послом в Кабо-Верде. РИА Новости, 14.10.2021

2021-10-14T05:42

2021-10-14T05:42

2021-10-14T08:35

в мире

республика крым

кабо-верде

госдума рф

мид украины

наталья поклонская

мария захарова

россия

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МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. Официальный представитель российского МИД Мария Захарова предостерегла Киев от действий в отношении Натальи Поклонской, назначенной послом в Кабо-Верде.Как написала дипломат в своем Telegram-канале, украинским властям следует сначала попробовать применить национальное правосудие на территории страны, а потом "браться за Африку".Угрозы УкраиныРанее бывший заместитель генпрокурора Украины Гюндуз Мамедов заявил, что Киев может начинать готовить документы на "экстрадицию" Поклонской после ее назначения российским послом в Кабо-Верде.Пресс-секретарь МИД Украины Олег Николенко сообщил, что ведомство уже обратилось к властям африканской республики по поводу "преступной деятельности" Поклонской. Также украинский дипломат заявил, что новому послу "спрятаться не получится даже в Африке".Новое назначениеУказ о назначении Поклонской послом в Кабо-Верде ранее подписал президент Владимир Путин.Поклонская в комментарии РИА Новости рассказала, что рада решению. Она отметила, что уже прошла стажировку в министерстве иностранных дел и курсы в дипакадемии. "Я ждала это назначение. Мне нравится эта работа. <...> Сбылась моя мечта о дипломатической работе", — отметила она.До этого Поклонская была депутатом Госдумы седьмого созыва, в 2014-2016 годах она занимала пост прокурора Республики Крым.Как заявил РИА Новости Михаил Троянский - проректор Дипломатической академии МИД России, Поклонская подходит для работы послом в Кабо-Верде, у нее есть необходимые для этого качества. Среди личных качеств Троянский выделил то, что Поклонская очень интересный, знающий человек, настойчивая, любознательная, очень инициативная и при этом скромная женщина.Председатель общественной палаты Крыма Александр Форманчук также поздравил Поклонскую с новым назначением, отметив, что она получила "приз" за свою работу для полуострова после воссоединения с Россией.

https://ria.ru/20211013/poklonskaya-1754375117.html

https://ria.ru/20211013/poklonskaya-1754358753.html

республика крым

кабо-верде

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, республика крым, кабо-верде, госдума рф, мид украины, наталья поклонская, мария захарова, россия