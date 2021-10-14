05:42 14.10.2021 (обновлено: 08:35 14.10.2021)
Захарова предостерегла Украину от действий в отношении Поклонской
Захарова ответила Украине на претензию из-за назначения Поклонской послом в Кабо-Верде
© РИА Новости / РИА Новости/пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкОфициальный представитель МИД Мария Захарова
МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. Официальный представитель российского МИД Мария Захарова предостерегла Киев от действий в отношении Натальи Поклонской, назначенной послом в Кабо-Верде.
Как написала дипломат в своем Telegram-канале, украинским властям следует сначала попробовать применить национальное правосудие на территории страны, а потом "браться за Африку".
Угрозы Украины
Ранее бывший заместитель генпрокурора Украины Гюндуз Мамедов заявил, что Киев может начинать готовить документы на "экстрадицию" Поклонской после ее назначения российским послом в Кабо-Верде.
Пресс-секретарь МИД Украины Олег Николенко сообщил, что ведомство уже обратилось к властям африканской республики по поводу "преступной деятельности" Поклонской. Также украинский дипломат заявил, что новому послу "спрятаться не получится даже в Африке".
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Новое назначение
Указ о назначении Поклонской послом в Кабо-Верде ранее подписал президент Владимир Путин.
Поклонская в комментарии РИА Новости рассказала, что рада решению. Она отметила, что уже прошла стажировку в министерстве иностранных дел и курсы в дипакадемии. "Я ждала это назначение. Мне нравится эта работа. <...> Сбылась моя мечта о дипломатической работе", — отметила она.
Как заявил РИА Новости Михаил Троянский - проректор Дипломатической академии МИД России, Поклонская подходит для работы послом в Кабо-Верде, у нее есть необходимые для этого качества. Среди личных качеств Троянский выделил то, что Поклонская очень интересный, знающий человек, настойчивая, любознательная, очень инициативная и при этом скромная женщина.
Председатель общественной палаты Крыма Александр Форманчук также поздравил Поклонскую с новым назначением, отметив, что она получила "приз" за свою работу для полуострова после воссоединения с Россией.
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