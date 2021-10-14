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Синоптики рассказали о погоде в Москве в четверг
Синоптики рассказали о погоде в Москве в четверг - РИА Новости, 14.10.2021
Синоптики рассказали о погоде в Москве в четверг
Облачная погода с дождями ожидает москвичей в четверг, воздух прогреется до плюс 10 градусов, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос"... РИА Новости, 14.10.2021
2021-10-14T07:47
2021-10-14T07:47
2021-10-14T07:48
общество
московская область (подмосковье)
евгений тишковец
погода
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МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. Облачная погода с дождями ожидает москвичей в четверг, воздух прогреется до плюс 10 градусов, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.Синоптик добавил, что ветер будет дуть восточный, 4-9 метров в секунду. Атмосферное давление будет падать и составит 742 миллиметра ртутного столба, что немного ниже нормы.
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общество, московская область (подмосковье), евгений тишковец, погода
07:47 14.10.2021 (обновлено: 07:48 14.10.2021)
Синоптики рассказали о погоде в Москве в четверг
Синоптик Тишковец сообщил, что в Москве в четверг ожидается облачная погода с дождями