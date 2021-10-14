https://ria.ru/20211014/pogoda-1754489346.html

Синоптики рассказали о погоде в Москве в четверг

Синоптики рассказали о погоде в Москве в четверг - РИА Новости, 14.10.2021

Синоптики рассказали о погоде в Москве в четверг

Облачная погода с дождями ожидает москвичей в четверг, воздух прогреется до плюс 10 градусов, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос"... РИА Новости, 14.10.2021

2021-10-14T07:47

2021-10-14T07:47

2021-10-14T07:48

общество

московская область (подмосковье)

евгений тишковец

погода

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МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. Облачная погода с дождями ожидает москвичей в четверг, воздух прогреется до плюс 10 градусов, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.Синоптик добавил, что ветер будет дуть восточный, 4-9 метров в секунду. Атмосферное давление будет падать и составит 742 миллиметра ртутного столба, что немного ниже нормы.

московская область (подмосковье)

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, московская область (подмосковье), евгений тишковец, погода