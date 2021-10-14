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Почти 100 миллионов рублей выделены на поддержку аграриев Подмосковья
Почти 100 миллионов рублей выделены на поддержку аграриев Подмосковья - РИА Новости, 14.10.2021
Почти 100 миллионов рублей выделены на поддержку аграриев Подмосковья
Почти 100 миллионов рублей выделили власти Московской области на поддержку и развитие аграриев в 2021 году, говорится в сообщении пресс-службы министерства... РИА Новости, 14.10.2021
2021-10-14T11:21
2021-10-14T11:21
2021-10-14T11:21
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МОСКВА, 14 окт – РИА Новости. Почти 100 миллионов рублей выделили власти Московской области на поддержку и развитие аграриев в 2021 году, говорится в сообщении пресс-службы министерства сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья.Как отметили в пресс-службе, на сегодняшний день на территории Подмосковья зарегистрировано более 2 тысяч фермерских хозяйств."В Подмосковье появится 13 новых фермерских хозяйств в рамках реализации в текущем году мероприятий по предоставлению грантов "Агростартап". На эту грантовую поддержку правительством региона выделено 41,5 миллионов рублей. Средства гранта будут перечислены фермерам до конца октября", - приводятся слова главы ведомства Сергея Воскресенского.Он добавил, что на выделенные средства фермеры планируют построить хозяйства по разведению молочного крупного рогатого скота, производству сырого молока, по выращиванию плодовых и ягодных культур, разведению, содержанию пчел и производству мёда, а также по разведению мелкого рогатого скота - овец, коз, и выращиванию аквакультуры.
https://ria.ru/20211013/nagrada-1754465028.html
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РИА Новости
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московская область (подмосковье)
МОСКВА, 14 окт – РИА Новости
. Почти 100 миллионов рублей выделили власти Московской области
на поддержку и развитие аграриев в 2021 году, говорится в сообщении пресс-службы министерства сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья.
Как отметили в пресс-службе, на сегодняшний день на территории Подмосковья зарегистрировано более 2 тысяч фермерских хозяйств.
"В Подмосковье появится 13 новых фермерских хозяйств в рамках реализации в текущем году мероприятий по предоставлению грантов "Агростартап". На эту грантовую поддержку правительством региона выделено 41,5 миллионов рублей. Средства гранта будут перечислены фермерам до конца октября", - приводятся слова главы ведомства Сергея Воскресенского.
Он добавил, что на выделенные средства фермеры планируют построить хозяйства по разведению молочного крупного рогатого скота, производству сырого молока, по выращиванию плодовых и ягодных культур, разведению, содержанию пчел и производству мёда, а также по разведению мелкого рогатого скота - овец, коз, и выращиванию аквакультуры.
"Общая сумма грантовой поддержки аграриям Подмосковья в 2021 году вместе с грантами на развитие семейных ферм составила 91,6 миллионов рублей", - добавил Воскресенский.