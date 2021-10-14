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Туризм
https://ria.ru/20211014/plyazh-1754614298.html
В Сочи проверят видео с пляжа, где охранник оскорблял посетителей
В Сочи проверят видео с пляжа, где охранник оскорблял посетителей - РИА Новости, 14.10.2021
В Сочи проверят видео с пляжа, где охранник оскорблял посетителей
Полиция проверяет видео с пляжа в Сочи, куда мужчина, предположительно, охранник не пустил посетителей с собакой, сопровождая отказ оскорблениями на почве... РИА Новости, 14.10.2021
2021-10-14T17:40
2021-10-14T17:47
происшествия
краснодарский край
сочи
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
россия
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СОЧИ, 14 окт – РИА Новости. Полиция проверяет видео с пляжа в Сочи, куда мужчина, предположительно, охранник не пустил посетителей с собакой, сопровождая отказ оскорблениями на почве расовой и гендерной принадлежности.В социальных сетях появилось видео с сочинского городского пляжа в микрорайоне Мамайка, на который мужчина не пускает посетителей с маленькой собакой и оскорбляет их."Полиция проводит проверку по данному факту", - сообщил РИА Новости начальник пресс-службы УВД города Сочи Андрей Кошелев.
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происшествия, краснодарский край, сочи, министерство внутренних дел рф (мвд россии), россия, новости - туризм
17:40 14.10.2021 (обновлено: 17:47 14.10.2021)
 
В Сочи проверят видео с пляжа, где охранник оскорблял посетителей

Полиция в Сочи проверяет видео с пляжа, где охранник оскорблял посетителей

© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкПолиция
Полиция - РИА Новости, 1920, 14.10.2021
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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СОЧИ, 14 окт – РИА Новости. Полиция проверяет видео с пляжа в Сочи, куда мужчина, предположительно, охранник не пустил посетителей с собакой, сопровождая отказ оскорблениями на почве расовой и гендерной принадлежности.
В социальных сетях появилось видео с сочинского городского пляжа в микрорайоне Мамайка, на который мужчина не пускает посетителей с маленькой собакой и оскорбляет их.
"Полиция проводит проверку по данному факту", - сообщил РИА Новости начальник пресс-службы УВД города Сочи Андрей Кошелев.
Работа УМВД России - РИА Новости, 1920, 14.10.2021
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