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В Сочи проверят видео с пляжа, где охранник оскорблял посетителей
В Сочи проверят видео с пляжа, где охранник оскорблял посетителей - РИА Новости, 14.10.2021
В Сочи проверят видео с пляжа, где охранник оскорблял посетителей
Полиция проверяет видео с пляжа в Сочи, куда мужчина, предположительно, охранник не пустил посетителей с собакой, сопровождая отказ оскорблениями на почве... РИА Новости, 14.10.2021
2021-10-14T17:40
2021-10-14T17:40
2021-10-14T17:47
происшествия
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СОЧИ, 14 окт – РИА Новости. Полиция проверяет видео с пляжа в Сочи, куда мужчина, предположительно, охранник не пустил посетителей с собакой, сопровождая отказ оскорблениями на почве расовой и гендерной принадлежности.В социальных сетях появилось видео с сочинского городского пляжа в микрорайоне Мамайка, на который мужчина не пускает посетителей с маленькой собакой и оскорбляет их."Полиция проводит проверку по данному факту", - сообщил РИА Новости начальник пресс-службы УВД города Сочи Андрей Кошелев.
https://ria.ru/20211014/sochi-1754576084.html
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происшествия, краснодарский край, сочи, министерство внутренних дел рф (мвд россии), россия, новости - туризм
17:40 14.10.2021 (обновлено: 17:47 14.10.2021)
В Сочи проверят видео с пляжа, где охранник оскорблял посетителей
Полиция в Сочи проверяет видео с пляжа, где охранник оскорблял посетителей