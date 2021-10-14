https://ria.ru/20211014/plyazh-1754614298.html

В Сочи проверят видео с пляжа, где охранник оскорблял посетителей

В Сочи проверят видео с пляжа, где охранник оскорблял посетителей - РИА Новости, 14.10.2021

В Сочи проверят видео с пляжа, где охранник оскорблял посетителей

Полиция проверяет видео с пляжа в Сочи, куда мужчина, предположительно, охранник не пустил посетителей с собакой, сопровождая отказ оскорблениями на почве... РИА Новости, 14.10.2021

2021-10-14T17:40

2021-10-14T17:40

2021-10-14T17:47

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СОЧИ, 14 окт – РИА Новости. Полиция проверяет видео с пляжа в Сочи, куда мужчина, предположительно, охранник не пустил посетителей с собакой, сопровождая отказ оскорблениями на почве расовой и гендерной принадлежности.В социальных сетях появилось видео с сочинского городского пляжа в микрорайоне Мамайка, на который мужчина не пускает посетителей с маленькой собакой и оскорбляет их."Полиция проводит проверку по данному факту", - сообщил РИА Новости начальник пресс-службы УВД города Сочи Андрей Кошелев.

https://ria.ru/20211014/sochi-1754576084.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, краснодарский край, сочи, министерство внутренних дел рф (мвд россии), россия, новости - туризм