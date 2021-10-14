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Пенсионеров из Подольска начали учить французскому языку
Пенсионеров из Подольска начали учить французскому языку - РИА Новости, 14.10.2021
Пенсионеров из Подольска начали учить французскому языку
Жителей Подольска, участвующих в программе "Активное долголетие", начали учить французскому языку. Об этом рассказал телеканал "360". РИА Новости, 14.10.2021
2021-10-14T20:13
2021-10-14T20:13
2021-10-14T20:13
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МОСКВА, 14 окт — РИА Новости. Жителей Подольска, участвующих в программе "Активное долголетие", начали учить французскому языку. Об этом рассказал телеканал "360".Отмечается, что уроки французского стали даже популярнее, чем занятия английским языком. Участники посещают их активно и делают большие успехи: для многих это не первый иностранный язык. Кто-то ранее изучал немецкий, кто-то – английский."Нашим ученикам очень хочется научиться говорить и очень хочется научиться понимать. И они очень стараются. А когда старание есть, то обязательно будет и результат", – рассказала преподаватель французского языка Наталья Киселева.Занятий в подольском "Активном долголетии" становится все больше. А в следующем году в подольском городском клубе пройдет большой фестиваль. В программе будут спортивные соревнования, выступления творческих коллективов "Активного долголетия" и мастер-классы."Мы очень тесно сотрудничаем и с комитетами по культуре, туризму, и с комитетом по спорту. Силы в городском округе достаточно большие, для того чтобы нам сделать большое, хорошее мероприятие", – рассказала замглавы городского округа по вопросам социальных коммуникаций Татьяна Ропот.
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РИА Новости
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РИА Новости
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7 495 645-6601
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московская область (подмосковье)
МОСКВА, 14 окт — РИА Новости.
Жителей Подольска, участвующих в программе "Активное долголетие", начали учить французскому языку. Об этом рассказал телеканал "360"
.
Отмечается, что уроки французского стали даже популярнее, чем занятия английским языком. Участники посещают их активно и делают большие успехи: для многих это не первый иностранный язык. Кто-то ранее изучал немецкий, кто-то – английский.
"Нашим ученикам очень хочется научиться говорить и очень хочется научиться понимать. И они очень стараются. А когда старание есть, то обязательно будет и результат", – рассказала преподаватель французского языка Наталья Киселева.
Занятий в подольском "Активном долголетии" становится все больше. А в следующем году в подольском городском клубе пройдет большой фестиваль. В программе будут спортивные соревнования, выступления творческих коллективов "Активного долголетия" и мастер-классы.
"Мы очень тесно сотрудничаем и с комитетами по культуре, туризму, и с комитетом по спорту. Силы в городском округе достаточно большие, для того чтобы нам сделать большое, хорошее мероприятие", – рассказала замглавы городского округа по вопросам социальных коммуникаций Татьяна Ропот.