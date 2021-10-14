https://ria.ru/20211014/otoplenie-1754509876.html
Горячая линия по вопросам отопления в Москве завершила работу
Горячая линия по вопросам отопления в Москве завершила работу - РИА Новости, 14.10.2021
Горячая линия по вопросам отопления в Москве завершила работу
Завершила свою работу горячая линия по вопросам отопления в Москве, которая сообщала о процессе пуска тепла в домах, указывается на официальном портале мэра... РИА Новости, 14.10.2021
2021-10-14T10:54
2021-10-14T10:54
2021-10-14T10:54
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МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. Завершила свою работу горячая линия по вопросам отопления в Москве, которая сообщала о процессе пуска тепла в домах, указывается на официальном портале мэра российской столицы."Завершила работу горячая линия по вопросам включения отопления, которая была создана в начале отопительного сезона. С ее помощью горожане получали информацию о процессе пуска тепла в домах и могли оставить заявку в случае возникновения неполадок", - говорится в сообщении.Отмечается, что горячая линия работала во время большой нагрузки на диспетчерский центра, куда жителям становилось труднее дозвониться по вопросам, не связанным с отоплением. Такие технологии позволили оперативнее отвечать на потоки звонков.Подчеркивается, что в этом году отопительный сезон стартовал 13 сентября. Это самое раннее включение отопления за последние 20 лет.
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москва, жкх
МОСКВА, 14 окт - РИА Новости.
Завершила свою работу горячая линия по вопросам отопления в Москве
, которая сообщала о процессе пуска тепла в домах, указывается на официальном портале мэра российской столицы.
"Завершила работу горячая линия по вопросам включения отопления, которая была создана в начале отопительного сезона. С ее помощью горожане получали информацию о процессе пуска тепла в домах и могли оставить заявку в случае возникновения неполадок", - говорится в сообщении.
Отмечается, что горячая линия работала во время большой нагрузки на диспетчерский центра, куда жителям становилось труднее дозвониться по вопросам, не связанным с отоплением. Такие технологии позволили оперативнее отвечать на потоки звонков.
Подчеркивается, что в этом году отопительный сезон стартовал 13 сентября. Это самое раннее включение отопления за последние 20 лет.