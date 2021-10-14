https://ria.ru/20211014/onkologiya-1754650449.html
Собянин: продолжительность жизни влияет на количество онкозаболеваний
Собянин: продолжительность жизни влияет на количество онкозаболеваний - РИА Новости, 14.10.2021
Собянин: продолжительность жизни влияет на количество онкозаболеваний
Чем дольше продолжительность жизни, тем больше онкологических заболеваний, с этим надо считаться, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в эфире телеканала "ТВЦ". РИА Новости, 14.10.2021
2021-10-14T21:35
2021-10-14T21:35
2021-10-14T21:35
общество
москва
сергей собянин
онкология
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МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. Чем дольше продолжительность жизни, тем больше онкологических заболеваний, с этим надо считаться, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в эфире телеканала "ТВЦ".Он отметил, что чем выше продолжительность жизни, тем больше онкологических заболеваний."Хотя не исключено, что болеют и молодые, (болеют - ред.) всех возрастов. В Москве около полумиллиона людей, которым за 80 лет. Естественно, что онкологические заболевания выходят в топ. Чем дольше будет продолжительность жизни, тем больше будет онкологических заболеваний. С этим надо считаться - это ни плохо, ни хорошо. Это данность, и с данностью надо работать, надо помогать людям: делать ранние диагностики, лечить, применять эффективные лекарства", - заявил Собянин.Мэр столицы дополнил, что необходимо продлять жизнь этих людей насколько это возможно сегодня исходя из медицинских технологий, бюджета здравоохранения и так далее."У нас онкологическая помощь была очень разбросана, практически она присутствовала во всех многофункциональных клиниках Москвы - это не очень хорошо, потому что сегодняшнее лечение предполагает последовательный процесс: начиная от диагностики, амбулаторной помощи, хирургической помощи, постхирургической реабилитации, назначения иммунотерапии. Причём лекарства, химиотерапия, иммунотерапия должны назначаться в точнейшем соответствии с маркерами, которые есть у больного… Мы создали шесть онкологических центров, которые включают в себя и диспансеры, и мощнейшие современные лаборатории, и хирургию, и реабилитацию. Это центры, которые способны реально человеку оказать любую помощь в области онкологических заболеваний", - завершил Собянин.
https://ria.ru/20210608/onkologiya-1735971279.html
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общество, москва, сергей собянин, онкология
Собянин: продолжительность жизни влияет на количество онкозаболеваний
"Чем дольше продолжительность жизни, тем больше онкологических заболеваний" - Собянин
МОСКВА, 14 окт - РИА Новости.
Чем дольше продолжительность жизни, тем больше онкологических заболеваний, с этим надо считаться, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин
в эфире телеканала "ТВЦ"
.
"У человека тоже есть предельный уровень "проживания". Чем ближе к 80 годам, тем просто, знаете, арифметическая прогрессия, начинают расти онкологические заболевания. Сама природа как бы начинает "отсекать" и выводить из жизни", - сказал Собянин.
Он отметил, что чем выше продолжительность жизни, тем больше онкологических заболеваний.
"Хотя не исключено, что болеют и молодые, (болеют - ред.) всех возрастов. В Москве
около полумиллиона людей, которым за 80 лет. Естественно, что онкологические заболевания выходят в топ. Чем дольше будет продолжительность жизни, тем больше будет онкологических заболеваний. С этим надо считаться - это ни плохо, ни хорошо. Это данность, и с данностью надо работать, надо помогать людям: делать ранние диагностики, лечить, применять эффективные лекарства", - заявил Собянин.
Мэр столицы дополнил, что необходимо продлять жизнь этих людей насколько это возможно сегодня исходя из медицинских технологий, бюджета здравоохранения и так далее.
"У нас онкологическая помощь была очень разбросана, практически она присутствовала во всех многофункциональных клиниках Москвы - это не очень хорошо, потому что сегодняшнее лечение предполагает последовательный процесс: начиная от диагностики, амбулаторной помощи, хирургической помощи, постхирургической реабилитации, назначения иммунотерапии. Причём лекарства, химиотерапия, иммунотерапия должны назначаться в точнейшем соответствии с маркерами, которые есть у больного… Мы создали шесть онкологических центров, которые включают в себя и диспансеры, и мощнейшие современные лаборатории, и хирургию, и реабилитацию. Это центры, которые способны реально человеку оказать любую помощь в области онкологических заболеваний", - завершил Собянин.