https://ria.ru/20211014/onkologiya-1754650449.html

Собянин: продолжительность жизни влияет на количество онкозаболеваний

Собянин: продолжительность жизни влияет на количество онкозаболеваний - РИА Новости, 14.10.2021

Собянин: продолжительность жизни влияет на количество онкозаболеваний

Чем дольше продолжительность жизни, тем больше онкологических заболеваний, с этим надо считаться, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в эфире телеканала "ТВЦ". РИА Новости, 14.10.2021

2021-10-14T21:35

2021-10-14T21:35

2021-10-14T21:35

общество

москва

сергей собянин

онкология

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МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. Чем дольше продолжительность жизни, тем больше онкологических заболеваний, с этим надо считаться, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в эфире телеканала "ТВЦ".Он отметил, что чем выше продолжительность жизни, тем больше онкологических заболеваний."Хотя не исключено, что болеют и молодые, (болеют - ред.) всех возрастов. В Москве около полумиллиона людей, которым за 80 лет. Естественно, что онкологические заболевания выходят в топ. Чем дольше будет продолжительность жизни, тем больше будет онкологических заболеваний. С этим надо считаться - это ни плохо, ни хорошо. Это данность, и с данностью надо работать, надо помогать людям: делать ранние диагностики, лечить, применять эффективные лекарства", - заявил Собянин.Мэр столицы дополнил, что необходимо продлять жизнь этих людей насколько это возможно сегодня исходя из медицинских технологий, бюджета здравоохранения и так далее."У нас онкологическая помощь была очень разбросана, практически она присутствовала во всех многофункциональных клиниках Москвы - это не очень хорошо, потому что сегодняшнее лечение предполагает последовательный процесс: начиная от диагностики, амбулаторной помощи, хирургической помощи, постхирургической реабилитации, назначения иммунотерапии. Причём лекарства, химиотерапия, иммунотерапия должны назначаться в точнейшем соответствии с маркерами, которые есть у больного… Мы создали шесть онкологических центров, которые включают в себя и диспансеры, и мощнейшие современные лаборатории, и хирургию, и реабилитацию. Это центры, которые способны реально человеку оказать любую помощь в области онкологических заболеваний", - завершил Собянин.

https://ria.ru/20210608/onkologiya-1735971279.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210930/produkty-1752507946.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, москва, сергей собянин, онкология