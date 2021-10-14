https://ria.ru/20211014/omsk-1754594698.html
Доходы бюджета Омской области увеличат на 12 миллиардов рублей
Доходы бюджета Омской области увеличат на 12 миллиардов рублей - РИА Новости, 14.10.2021
Доходы бюджета Омской области увеличат на 12 миллиардов рублей
Минфин Омской области предложил депутатам областного парламента скорректировать статьи доходов бюджета региона, дополнительные средства пойдут на рост зарплат... РИА Новости, 14.10.2021
2021-10-14T16:33
2021-10-14T16:33
2021-10-14T16:33
омская область
экономика
омская область
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ОМСК, 14 окт - РИА Новости. Минфин Омской области предложил депутатам областного парламента скорректировать статьи доходов бюджета региона, дополнительные средства пойдут на рост зарплат бюджетников и соцподдержку, отметили в пресс-службе правительства.Министр финансов Омской области Вадим Чеченко на комитете финансовой и бюджетной политики Законодательного Собрания Омской области 14 октября представил изменения в областной бюджет на 2021-2023 годы. Он отметил, что показатели областного бюджета корректируются всего второй раз за год. С учетом предлагаемых изменений доходы областного бюджета в 2021 году составят 122,9 миллиарда рублей, расходы – 132,2 миллиарда рублей. Бюджет остается дефицитным, но региональный минфин полагает, что в конце календарного и бюджетного года дефицит сократится."За счет собственных источников обеспечиваем необходимыми ресурсами те направления, которые в этом нуждаются. Во-первых, реализуем решение губернатора по повышению с 1 октября заработной платы бюджетников (на это уйдёт 1,3 миллиарда рублей), во-вторых, добавляем 2 миллиарда рублей на оказание мер социальной поддержки, чтобы все обязательства перед гражданами исполнить. Условия соглашений с Федерацией по ограничению долговой нагрузки на установленном уровне будут выполнены", - прокомментировал министр финансов Вадим Чеченко.В минфине Омской области также пересмотрели годовой прогноз по налоговым и неналоговым доходам областного бюджета - на сумму 1 миллиард 984 миллиона рублей. Основной прирост обеспечен за счёт налога на прибыль организаций.По словам министра, на увеличении доходов бюджета региона отразились также безвозмездные целевые трансферты, поступившие Омской области в течение года. Это 2,6 миллиарда рублей на строительство ледового комплекса "Арена", 1 миллиард рублей на выплаты семьям с детьми в возрасте от 3 до 7 лет, 2,1 миллиарда рублей на обеспечение дорожной деятельности, 1,15 миллиарда рублей на борьбу с коронавирусом.Депутаты отметили высокие результаты минфина по сокращению расходов на обслуживание регионального госдолга и важность поправок, связанных с увеличением расходов на оплату труда бюджетников. Комитет рекомендовал Законодательному Собранию Омской области поддержать сразу в двух чтениях предлагаемые изменения в бюджет.
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экономика, омская область
Доходы бюджета Омской области увеличат на 12 миллиардов рублей
Власти: доходы бюджета Омской области увеличат на 12 миллиардов рублей
ОМСК, 14 окт - РИА Новости.
Минфин Омской области
предложил депутатам областного парламента скорректировать статьи доходов бюджета региона, дополнительные средства пойдут на рост зарплат бюджетников и соцподдержку, отметили в пресс-службе правительства.
Министр финансов Омской области Вадим Чеченко на комитете финансовой и бюджетной политики Законодательного Собрания Омской области 14 октября представил изменения в областной бюджет на 2021-2023 годы. Он отметил, что показатели областного бюджета корректируются всего второй раз за год. С учетом предлагаемых изменений доходы областного бюджета в 2021 году составят 122,9 миллиарда рублей, расходы – 132,2 миллиарда рублей. Бюджет остается дефицитным, но региональный минфин полагает, что в конце календарного и бюджетного года дефицит сократится.
"За счет собственных источников обеспечиваем необходимыми ресурсами те направления, которые в этом нуждаются. Во-первых, реализуем решение губернатора по повышению с 1 октября заработной платы бюджетников (на это уйдёт 1,3 миллиарда рублей), во-вторых, добавляем 2 миллиарда рублей на оказание мер социальной поддержки, чтобы все обязательства перед гражданами исполнить. Условия соглашений с Федерацией по ограничению долговой нагрузки на установленном уровне будут выполнены", - прокомментировал министр финансов Вадим Чеченко.
В минфине Омской области также пересмотрели годовой прогноз по налоговым и неналоговым доходам областного бюджета - на сумму 1 миллиард 984 миллиона рублей. Основной прирост обеспечен за счёт налога на прибыль организаций.
По словам министра, на увеличении доходов бюджета региона отразились также безвозмездные целевые трансферты, поступившие Омской области в течение года. Это 2,6 миллиарда рублей на строительство ледового комплекса "Арена", 1 миллиард рублей на выплаты семьям с детьми в возрасте от 3 до 7 лет, 2,1 миллиарда рублей на обеспечение дорожной деятельности, 1,15 миллиарда рублей на борьбу с коронавирусом.
Депутаты отметили высокие результаты минфина по сокращению расходов на обслуживание регионального госдолга и важность поправок, связанных с увеличением расходов на оплату труда бюджетников. Комитет рекомендовал Законодательному Собранию Омской области поддержать сразу в двух чтениях предлагаемые изменения в бюджет.