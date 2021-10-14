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Набиуллина рассказала, в какой валюте хранит сбережения
Набиуллина рассказала, в какой валюте хранит сбережения - РИА Новости, 14.10.2021
Набиуллина рассказала, в какой валюте хранит сбережения
Председатель Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что хранит свои сбережения в рублях. РИА Новости, 14.10.2021
2021-10-14T20:59
2021-10-14T20:59
экономика
центральный банк рф (цб рф)
эльвира набиуллина
россия
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МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. Председатель Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что хранит свои сбережения в рублях."Я храню в рублях. Это внутреннее убеждение. Это было бы неэтичным и вообще неправильным председателю Центрального банка хранить деньги в иной валюте", - сказала она в интервью Youtube-каналу "Фанимани".Набиуллина отметила, что краткосрочные колебания курса рубля возможны, однако, снижая инфляцию, Банк России работает над тем, чтобы рублевые сбережения были наиболее привлекательны для вкладчиков. По ее словам, россияне сейчас больше хранят в рублях."Чтобы обычному человеку посмотреть, правильно ли он сделал, что хранил в рублях или в долларах: вот если бы ваши сбережения в начале 2015 года вы положили на рублевый депозит или на валютный депозит, знаете ответ? В рублях бы вы выиграли", - подчеркнула глава ЦБ.
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экономика, центральный банк рф (цб рф), эльвира набиуллина, россия
20:59 14.10.2021
 
Набиуллина рассказала, в какой валюте хранит сбережения

Глава ЦБ Набиуллина: храню свои сбережения в рублях

© Фото : Банк РоссииПресс-конференция Председателя Банка России Эльвиры Набиуллиной по итогам заседания Совета директоров 23 июля 2021 года
Пресс-конференция Председателя Банка России Эльвиры Набиуллиной по итогам заседания Совета директоров 23 июля 2021 года - РИА Новости, 1920, 14.10.2021
© Фото : Банк России
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МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. Председатель Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что хранит свои сбережения в рублях.
"Я храню в рублях. Это внутреннее убеждение. Это было бы неэтичным и вообще неправильным председателю Центрального банка хранить деньги в иной валюте", - сказала она в интервью Youtube-каналу "Фанимани".
Набиуллина отметила, что краткосрочные колебания курса рубля возможны, однако, снижая инфляцию, Банк России работает над тем, чтобы рублевые сбережения были наиболее привлекательны для вкладчиков. По ее словам, россияне сейчас больше хранят в рублях.
"Чтобы обычному человеку посмотреть, правильно ли он сделал, что хранил в рублях или в долларах: вот если бы ваши сбережения в начале 2015 года вы положили на рублевый депозит или на валютный депозит, знаете ответ? В рублях бы вы выиграли", - подчеркнула глава ЦБ.
Доллары - РИА Новости, 1920, 15.08.2021
15 августа, 10:12
Эксперт посоветовал, в каких валютах стоит хранить сбережения
 
ЭкономикаЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)Эльвира НабиуллинаРоссия
 
 
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