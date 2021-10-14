https://ria.ru/20211014/nabiullina-1754644280.html

Набиуллина рассказала, в какой валюте хранит сбережения

Набиуллина рассказала, в какой валюте хранит сбережения - РИА Новости, 14.10.2021

Набиуллина рассказала, в какой валюте хранит сбережения

Председатель Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что хранит свои сбережения в рублях. РИА Новости, 14.10.2021

2021-10-14T20:59

2021-10-14T20:59

2021-10-14T20:59

экономика

центральный банк рф (цб рф)

эльвира набиуллина

россия

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МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. Председатель Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что хранит свои сбережения в рублях."Я храню в рублях. Это внутреннее убеждение. Это было бы неэтичным и вообще неправильным председателю Центрального банка хранить деньги в иной валюте", - сказала она в интервью Youtube-каналу "Фанимани".Набиуллина отметила, что краткосрочные колебания курса рубля возможны, однако, снижая инфляцию, Банк России работает над тем, чтобы рублевые сбережения были наиболее привлекательны для вкладчиков. По ее словам, россияне сейчас больше хранят в рублях."Чтобы обычному человеку посмотреть, правильно ли он сделал, что хранил в рублях или в долларах: вот если бы ваши сбережения в начале 2015 года вы положили на рублевый депозит или на валютный депозит, знаете ответ? В рублях бы вы выиграли", - подчеркнула глава ЦБ.

https://ria.ru/20210815/valyuta-1745793291.html

россия

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экономика, центральный банк рф (цб рф), эльвира набиуллина, россия