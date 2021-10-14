https://ria.ru/20211014/nabiullina-1754644280.html
Набиуллина рассказала, в какой валюте хранит сбережения
Набиуллина рассказала, в какой валюте хранит сбережения - РИА Новости, 14.10.2021
Набиуллина рассказала, в какой валюте хранит сбережения
Председатель Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что хранит свои сбережения в рублях. РИА Новости, 14.10.2021
2021-10-14T20:59
2021-10-14T20:59
2021-10-14T20:59
экономика
центральный банк рф (цб рф)
эльвира набиуллина
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/07/17/1742611313_0:0:1090:613_1920x0_80_0_0_7d25678ffaa9664c23f65b134c807896.jpg
МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. Председатель Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что хранит свои сбережения в рублях."Я храню в рублях. Это внутреннее убеждение. Это было бы неэтичным и вообще неправильным председателю Центрального банка хранить деньги в иной валюте", - сказала она в интервью Youtube-каналу "Фанимани".Набиуллина отметила, что краткосрочные колебания курса рубля возможны, однако, снижая инфляцию, Банк России работает над тем, чтобы рублевые сбережения были наиболее привлекательны для вкладчиков. По ее словам, россияне сейчас больше хранят в рублях."Чтобы обычному человеку посмотреть, правильно ли он сделал, что хранил в рублях или в долларах: вот если бы ваши сбережения в начале 2015 года вы положили на рублевый депозит или на валютный депозит, знаете ответ? В рублях бы вы выиграли", - подчеркнула глава ЦБ.
https://ria.ru/20210815/valyuta-1745793291.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/07/17/1742611313_172:0:989:613_1920x0_80_0_0_541fb7b34b2c3ab20e54e0c38f645923.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, центральный банк рф (цб рф), эльвира набиуллина, россия
Набиуллина рассказала, в какой валюте хранит сбережения
Глава ЦБ Набиуллина: храню свои сбережения в рублях