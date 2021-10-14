https://ria.ru/20211014/moskva-1754607850.html

Собянин назвал Москву одним из самых освещенных городов мира

Собянин назвал Москву одним из самых освещенных городов мира - РИА Новости, 14.10.2021

Собянин назвал Москву одним из самых освещенных городов мира

Москва входит в пятерку самых освещенных городов мира, она видна из космоса, при этом город тратит на освещение столько же, сколько и 10 лет назад, сообщил мэр... РИА Новости, 14.10.2021

2021-10-14T17:16

2021-10-14T17:16

2021-10-14T17:31

общество

москва

сергей собянин

москва сегодня: мегаполис для жизни

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МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. Москва входит в пятерку самых освещенных городов мира, она видна из космоса, при этом город тратит на освещение столько же, сколько и 10 лет назад, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин, выступая на сессии Российской энергетической недели.По его словам, в Москве в зимние месяцы, 4-5 месяцев, солнца практически не бывает."Конечно, очень важно, чтобы город был ярко освещенным, с одной стороны, а с другой стороны, есть такая парадигма: чем больше мы будем вкручивать лампочек, освещать наши здания, улицы, тем больше будет затрат, энергетики, хуже будет экология. На самом деле ничего подобного: мы увеличили в 1,5 раза освещенность города, и сегодня Москву из космоса видно, это один из самых освещенных городов мира, она входит в пятерку самых ярких городов, и при этом дополнительных затрат энергетики - ноль, то есть мы тратим на освещение города столько же электроэнергии, что и 10 лет тому назад", - сказал Собянин.

https://ria.ru/20210327/osveschenie-1603145730.html

москва

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2021

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общество, москва, сергей собянин