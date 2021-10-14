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Москва Сегодня: мегаполис для жизни
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Собянин назвал Москву одним из самых освещенных городов мира
Собянин назвал Москву одним из самых освещенных городов мира - РИА Новости, 14.10.2021
Собянин назвал Москву одним из самых освещенных городов мира
Москва входит в пятерку самых освещенных городов мира, она видна из космоса, при этом город тратит на освещение столько же, сколько и 10 лет назад, сообщил мэр... РИА Новости, 14.10.2021
2021-10-14T17:16
2021-10-14T17:31
общество
москва
сергей собянин
москва сегодня: мегаполис для жизни
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МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. Москва входит в пятерку самых освещенных городов мира, она видна из космоса, при этом город тратит на освещение столько же, сколько и 10 лет назад, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин, выступая на сессии Российской энергетической недели.По его словам, в Москве в зимние месяцы, 4-5 месяцев, солнца практически не бывает."Конечно, очень важно, чтобы город был ярко освещенным, с одной стороны, а с другой стороны, есть такая парадигма: чем больше мы будем вкручивать лампочек, освещать наши здания, улицы, тем больше будет затрат, энергетики, хуже будет экология. На самом деле ничего подобного: мы увеличили в 1,5 раза освещенность города, и сегодня Москву из космоса видно, это один из самых освещенных городов мира, она входит в пятерку самых ярких городов, и при этом дополнительных затрат энергетики - ноль, то есть мы тратим на освещение города столько же электроэнергии, что и 10 лет тому назад", - сказал Собянин.
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общество, москва, сергей собянин
17:16 14.10.2021 (обновлено: 17:31 14.10.2021)
 
Собянин назвал Москву одним из самых освещенных городов мира

Собянин: Москва входит в пятерку самых освещенных городов мира и видна из космоса

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкВид на Пушкинский мост и прогулочные суда в акватории Москвы-реки
Вид на Пушкинский мост и прогулочные суда в акватории Москвы-реки - РИА Новости, 1920, 14.10.2021
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. Москва входит в пятерку самых освещенных городов мира, она видна из космоса, при этом город тратит на освещение столько же, сколько и 10 лет назад, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин, выступая на сессии Российской энергетической недели.
По его словам, в Москве в зимние месяцы, 4-5 месяцев, солнца практически не бывает.
"Конечно, очень важно, чтобы город был ярко освещенным, с одной стороны, а с другой стороны, есть такая парадигма: чем больше мы будем вкручивать лампочек, освещать наши здания, улицы, тем больше будет затрат, энергетики, хуже будет экология. На самом деле ничего подобного: мы увеличили в 1,5 раза освещенность города, и сегодня Москву из космоса видно, это один из самых освещенных городов мира, она входит в пятерку самых ярких городов, и при этом дополнительных затрат энергетики - ноль, то есть мы тратим на освещение города столько же электроэнергии, что и 10 лет тому назад", - сказал Собянин.
Московский Кремль после отключения подсветки в рамках экологической акции Час Земли. 24 марта 2018 - РИА Новости, 1920, 27.03.2021
27 марта, 20:48
В Кремле отключили внешнее освещение в "Час Земли"
 
Москва Сегодня: мегаполис для жизниОбществоМоскваСергей Собянин
 
 
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