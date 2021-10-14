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https://ria.ru/20211014/moshennichestvo-1754537924.html
В Татарстане директора кранового завода заподозрили в мошенничестве
В Татарстане директора кранового завода заподозрили в мошенничестве - РИА Новости, 14.10.2021
В Татарстане директора кранового завода заподозрили в мошенничестве
Следственные органы задержали генерального директора Набережночелнинского кранового завода, которого подозревают в мошенничестве на 5 миллионов рублей и... РИА Новости, 14.10.2021
2021-10-14T12:50
2021-10-14T12:50
происшествия
казань
республика татарстан (татарстан)
следственный комитет россии (ск рф)
мошенничество
россия
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КАЗАНЬ, 14 окт – РИА Новости. Следственные органы задержали генерального директора Набережночелнинского кранового завода, которого подозревают в мошенничестве на 5 миллионов рублей и уклонении от уплаты налогов на сумму более 400 миллионов рублей, сообщает следственное управление СК РФ по Татарстану.Согласно информации на сайте предприятия, генеральным директором завода является Марс Тимербулатов."По подозрению в совершении преступления, предусмотренного статьей "мошенничество в особо крупном размере", задержан 50-летний генеральный директор АО "Набережночелнинский крановый завод"… Подозреваемый был задержан в аэропорту Бегишево, куда он прилетел из города Калининграда", - говорится в сообщении.В ближайшее время, как отмечает СУСК, руководитель предприятия будет доставлен в Казань для проведения с ним следственных действий. Решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения.По информации регионального следственного управления, генеральный директор Набережночелнинского кранового завода подозревается в хищении бюджетных денежных средств на модернизацию грузоподъемного оборудования. Установлено, что средства были похищены с использованием аффилированной коммерческой организации и искусственного завышения стоимости поставляемого оборудования.Помимо этого, в отношении руководителя предприятия возбуждено уголовное дело по факту уклонения от уплаты налогов. Следствие полагает, что в 2016-2019 годах подозреваемый представил в налоговую инспекцию декларации, в которых в том числе указал фиктивные сведения по сделкам с девятью "техническими" контрагентами. В результате он уклонился от уплаты налога на добавленную стоимость и налога на прибыль организаций на общую сумму более 404 миллионов рублей.
https://realty.ria.ru/20211014/dolschiki-1754502677.html
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казань
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происшествия, казань, республика татарстан (татарстан), следственный комитет россии (ск рф), мошенничество, россия
12:50 14.10.2021
 
В Татарстане директора кранового завода заподозрили в мошенничестве

СК задержал директора кранового завода в Татарстане по подозрению в мошенничестве

© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 14.10.2021
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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КАЗАНЬ, 14 окт – РИА Новости. Следственные органы задержали генерального директора Набережночелнинского кранового завода, которого подозревают в мошенничестве на 5 миллионов рублей и уклонении от уплаты налогов на сумму более 400 миллионов рублей, сообщает следственное управление СК РФ по Татарстану.
Согласно информации на сайте предприятия, генеральным директором завода является Марс Тимербулатов.
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"По подозрению в совершении преступления, предусмотренного статьей "мошенничество в особо крупном размере", задержан 50-летний генеральный директор АО "Набережночелнинский крановый завод"… Подозреваемый был задержан в аэропорту Бегишево, куда он прилетел из города Калининграда", - говорится в сообщении.
В ближайшее время, как отмечает СУСК, руководитель предприятия будет доставлен в Казань для проведения с ним следственных действий. Решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения.
По информации регионального следственного управления, генеральный директор Набережночелнинского кранового завода подозревается в хищении бюджетных денежных средств на модернизацию грузоподъемного оборудования. Установлено, что средства были похищены с использованием аффилированной коммерческой организации и искусственного завышения стоимости поставляемого оборудования.
Помимо этого, в отношении руководителя предприятия возбуждено уголовное дело по факту уклонения от уплаты налогов. Следствие полагает, что в 2016-2019 годах подозреваемый представил в налоговую инспекцию декларации, в которых в том числе указал фиктивные сведения по сделкам с девятью "техническими" контрагентами. В результате он уклонился от уплаты налога на добавленную стоимость и налога на прибыль организаций на общую сумму более 404 миллионов рублей.
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ПроисшествияКазаньРеспублика Татарстан (Татарстан)Следственный комитет России (СК РФ)МошенничествоРоссия
 
 
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