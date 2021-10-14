https://ria.ru/20211014/moor-1754562658.html
Моор: НКО стали полноправными партнерами органов власти
Моор: НКО стали полноправными партнерами органов власти - РИА Новости, 14.10.2021
Моор: НКО стали полноправными партнерами органов власти
За последние годы социально ориентированные некоммерческие организации стали полноправными партнерами органов власти в оказании общественно полезных услуг,... РИА Новости, 14.10.2021
2021-10-14T14:23
2021-10-14T14:23
2021-10-14T14:23
тюменская область
агентство стратегических инициатив (аси)
александр моор
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ТЮМЕНЬ, 14 окт – РИА Новости. За последние годы социально ориентированные некоммерческие организации стали полноправными партнерами органов власти в оказании общественно полезных услуг, сообщил губернатор Тюменской области Александр Моор, комментируя итоги рейтинга регионов РФ-2020: доступ НКО и социальных предпринимателей на рынок услуг в социальной сфере.Тюменская область вошла в пятерку лидеров по вовлечению негосударственного сектора к оказанию услуг в социальной сфере, заняв в ежегодно составляемом совместно АСИ и Минэкономразвития рейтинге 4 место.Как отмечает пресс-служба губернатора, вТюменской области создана инфраструктура поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций. Она включает консультационную, информационную, имущественную и финансовую помощь. Только за 2020-2021 годы на эти цели из областного бюджета выделены почти 2 миллиарда рублей. Помимо этого, тюменцы активно заявляются и становятся обладателями федеральных грантов в этой сфере.В пресс-службе напомнили, что по итогам рейтинга субъектов РФ за 2017 год Тюменская область занимала 32 место, за 2018 год – 20-е, в 2019 году – 10-е, а в 2020 – 4-е место.
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агентство стратегических инициатив (аси), александр моор