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В московском метро запустили поезд, посвященный покорению космоса
В московском метро запустили поезд, посвященный покорению космоса - РИА Новости, 14.10.2021
В московском метро запустили поезд, посвященный покорению космоса
Тематический поезд, посвященный покорению космоса, запустили на Арбатско-Покровской линии столичного метро, рассказал руководитель департамента инвестиционной и РИА Новости, 14.10.2021
2021-10-14T18:11
2021-10-14T18:11
общество
московский метрополитен
москва
космос - риа наука
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Москва, 14 окт - РИА Новости. Тематический поезд, посвященный покорению космоса, запустили на Арбатско-Покровской линии столичного метро, рассказал руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Александр Прохоров."Космическая отрасль - очень важная для нас отрасль, и нам очень приятно в юбилейный год воспользоваться сервисами метрополитена и запустить юбилейный поезд. 53 тысячи человек ходят ежедневно на работу в космические предприятия, которые расположены в Москве. Мы очень благодарны этим людям за то, что они вносят свой вклад в развитие отрасли, и отдельно благодарны предприятиям, которые помогли сделать такой тематический поезд", - отметил Прохоров на запуске нового тематического поезда Московского метрополитена "Моспром - Космический".Отмечается, что фирменный состав "Моспром - Космический" приурочен к двум праздникам: дню Московской промышленности и 60-летию первого полета человека в космос. В поезде собраны более 200 иллюстраций и фактов о самых ярких и важных событиях в развитии отечественной ракетно-космической отрасли.
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общество, московский метрополитен, москва, космос - риа наука
18:11 14.10.2021
 
В московском метро запустили поезд, посвященный покорению космоса

На Арбатско-Покровской линии московского метро появился поезд "Моспром - Космический"

© РИА Новости / Сергей Пятаков / Перейти в фотобанкЗапуск нового тематического поезда метрополитена "Моспром - Космический"
Запуск нового тематического поезда метрополитена Моспром - Космический - РИА Новости, 1920, 14.10.2021
© РИА Новости / Сергей Пятаков
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Москва, 14 окт - РИА Новости. Тематический поезд, посвященный покорению космоса, запустили на Арбатско-Покровской линии столичного метро, рассказал руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Александр Прохоров.
"Космическая отрасль - очень важная для нас отрасль, и нам очень приятно в юбилейный год воспользоваться сервисами метрополитена и запустить юбилейный поезд. 53 тысячи человек ходят ежедневно на работу в космические предприятия, которые расположены в Москве. Мы очень благодарны этим людям за то, что они вносят свой вклад в развитие отрасли, и отдельно благодарны предприятиям, которые помогли сделать такой тематический поезд", - отметил Прохоров на запуске нового тематического поезда Московского метрополитена "Моспром - Космический".
Отмечается, что фирменный состав "Моспром - Космический" приурочен к двум праздникам: дню Московской промышленности и 60-летию первого полета человека в космос. В поезде собраны более 200 иллюстраций и фактов о самых ярких и важных событиях в развитии отечественной ракетно-космической отрасли.
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