https://ria.ru/20211014/metro-1754621964.html

В московском метро запустили поезд, посвященный покорению космоса

В московском метро запустили поезд, посвященный покорению космоса - РИА Новости, 14.10.2021

В московском метро запустили поезд, посвященный покорению космоса

Тематический поезд, посвященный покорению космоса, запустили на Арбатско-Покровской линии столичного метро, рассказал руководитель департамента инвестиционной и РИА Новости, 14.10.2021

2021-10-14T18:11

2021-10-14T18:11

2021-10-14T18:11

общество

московский метрополитен

москва

космос - риа наука

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Москва, 14 окт - РИА Новости. Тематический поезд, посвященный покорению космоса, запустили на Арбатско-Покровской линии столичного метро, рассказал руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Александр Прохоров."Космическая отрасль - очень важная для нас отрасль, и нам очень приятно в юбилейный год воспользоваться сервисами метрополитена и запустить юбилейный поезд. 53 тысячи человек ходят ежедневно на работу в космические предприятия, которые расположены в Москве. Мы очень благодарны этим людям за то, что они вносят свой вклад в развитие отрасли, и отдельно благодарны предприятиям, которые помогли сделать такой тематический поезд", - отметил Прохоров на запуске нового тематического поезда Московского метрополитена "Моспром - Космический".Отмечается, что фирменный состав "Моспром - Космический" приурочен к двум праздникам: дню Московской промышленности и 60-летию первого полета человека в космос. В поезде собраны более 200 иллюстраций и фактов о самых ярких и важных событиях в развитии отечественной ракетно-космической отрасли.

https://ria.ru/20210909/nevskiy-1749363449.html

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общество, московский метрополитен, москва, космос - риа наука