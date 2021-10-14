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Следователи проверят обстоятельства нового конфликта в столичном метро
Следователи проверят обстоятельства нового конфликта в столичном метро - РИА Новости, 14.10.2021
Следователи проверят обстоятельства нового конфликта в столичном метро
Следователи приступили к проверке обстоятельств инцидента в Московском метрополитене, где произошел конфликт между пассажирами, сообщила РИА Новости старший... РИА Новости, 14.10.2021
2021-10-14T14:43
2021-10-14T14:44
происшествия
московский метрополитен
александр бастрыкин
следственный комитет россии (ск рф)
юлия иванова
россия
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МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. Следователи приступили к проверке обстоятельств инцидента в Московском метрополитене, где произошел конфликт между пассажирами, сообщила РИА Новости старший помощник руководителя столичного главка СК РФ Юлия Иванова.По информации полиции, конфликт между пассажирами произошел в вагоне на станции метро "Текстильщики" 12 октября. Письменных заявлений от участников инцидента к правоохранителям не поступало, пострадавших нет. Ранее в интернете появилось видео, как несколько мужчин пристают к женщине в вагоне метро, за нее заступаются остальные пассажиры."В настоящее время следователями проводится комплекс проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего. В ближайшее время будут опрошены все участники инцидента. По результатам проверки будет принято процессуальное решение", - добавила Иванова.Ранее председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил выяснить обстоятельства инцидента в Московском метрополитене.
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происшествия, московский метрополитен, александр бастрыкин, следственный комитет россии (ск рф), юлия иванова, россия
14:43 14.10.2021 (обновлено: 14:44 14.10.2021)
 
Следователи проверят обстоятельства нового конфликта в столичном метро

Следователи проверят обстоятельства нового конфликта между пассажирами в столичном метро

© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 14.10.2021
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. Следователи приступили к проверке обстоятельств инцидента в Московском метрополитене, где произошел конфликт между пассажирами, сообщила РИА Новости старший помощник руководителя столичного главка СК РФ Юлия Иванова.
По информации полиции, конфликт между пассажирами произошел в вагоне на станции метро "Текстильщики" 12 октября. Письменных заявлений от участников инцидента к правоохранителям не поступало, пострадавших нет. Ранее в интернете появилось видео, как несколько мужчин пристают к женщине в вагоне метро, за нее заступаются остальные пассажиры.
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"В настоящее время следователями проводится комплекс проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего. В ближайшее время будут опрошены все участники инцидента. По результатам проверки будет принято процессуальное решение", - добавила Иванова.
Ранее председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил выяснить обстоятельства инцидента в Московском метрополитене.
 
ПроисшествияМосковский метрополитенАлександр БастрыкинСледственный комитет России (СК РФ)Юлия ИвановаРоссия
 
 
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