https://ria.ru/20211014/metro-1754568012.html

Следователи проверят обстоятельства нового конфликта в столичном метро

Следователи проверят обстоятельства нового конфликта в столичном метро - РИА Новости, 14.10.2021

Следователи проверят обстоятельства нового конфликта в столичном метро

Следователи приступили к проверке обстоятельств инцидента в Московском метрополитене, где произошел конфликт между пассажирами, сообщила РИА Новости старший... РИА Новости, 14.10.2021

2021-10-14T14:43

2021-10-14T14:43

2021-10-14T14:44

происшествия

московский метрополитен

александр бастрыкин

следственный комитет россии (ск рф)

юлия иванова

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/08/12/1746227007_0:314:3072:2042_1920x0_80_0_0_ebe9243ee994f046959eec372c78f426.jpg

МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. Следователи приступили к проверке обстоятельств инцидента в Московском метрополитене, где произошел конфликт между пассажирами, сообщила РИА Новости старший помощник руководителя столичного главка СК РФ Юлия Иванова.По информации полиции, конфликт между пассажирами произошел в вагоне на станции метро "Текстильщики" 12 октября. Письменных заявлений от участников инцидента к правоохранителям не поступало, пострадавших нет. Ранее в интернете появилось видео, как несколько мужчин пристают к женщине в вагоне метро, за нее заступаются остальные пассажиры."В настоящее время следователями проводится комплекс проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего. В ближайшее время будут опрошены все участники инцидента. По результатам проверки будет принято процессуальное решение", - добавила Иванова.Ранее председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил выяснить обстоятельства инцидента в Московском метрополитене.

https://ria.ru/20211014/metro-1754519029.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, московский метрополитен, александр бастрыкин, следственный комитет россии (ск рф), юлия иванова, россия