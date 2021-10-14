https://ria.ru/20211014/metro-1754568012.html
Следователи проверят обстоятельства нового конфликта в столичном метро
Следователи проверят обстоятельства нового конфликта в столичном метро - РИА Новости, 14.10.2021
Следователи проверят обстоятельства нового конфликта в столичном метро
Следователи приступили к проверке обстоятельств инцидента в Московском метрополитене, где произошел конфликт между пассажирами, сообщила РИА Новости старший... РИА Новости, 14.10.2021
2021-10-14T14:43
2021-10-14T14:43
2021-10-14T14:44
происшествия
московский метрополитен
александр бастрыкин
следственный комитет россии (ск рф)
юлия иванова
россия
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МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. Следователи приступили к проверке обстоятельств инцидента в Московском метрополитене, где произошел конфликт между пассажирами, сообщила РИА Новости старший помощник руководителя столичного главка СК РФ Юлия Иванова.По информации полиции, конфликт между пассажирами произошел в вагоне на станции метро "Текстильщики" 12 октября. Письменных заявлений от участников инцидента к правоохранителям не поступало, пострадавших нет. Ранее в интернете появилось видео, как несколько мужчин пристают к женщине в вагоне метро, за нее заступаются остальные пассажиры."В настоящее время следователями проводится комплекс проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего. В ближайшее время будут опрошены все участники инцидента. По результатам проверки будет принято процессуальное решение", - добавила Иванова.Ранее председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил выяснить обстоятельства инцидента в Московском метрополитене.
https://ria.ru/20211014/metro-1754519029.html
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происшествия, московский метрополитен, александр бастрыкин, следственный комитет россии (ск рф), юлия иванова, россия
14:43 14.10.2021 (обновлено: 14:44 14.10.2021)
Следователи проверят обстоятельства нового конфликта в столичном метро
Следователи проверят обстоятельства нового конфликта между пассажирами в столичном метро