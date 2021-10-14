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Онлайн-конференция сенатора, врача-педиатра Владимира Круглово
Онлайн-конференция сенатора, врача-педиатра Владимира Круглово - РИА Новости, 14.10.2021
Онлайн-конференция сенатора, врача-педиатра Владимира Круглово
18 октября в 15:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" пройдет онлайн-конференция в формате видеомоста Москва – Бишкек – Ереван – Минск – Нур-Султан – Тбилиси сенатора, врача-педиатра, заслуженного врача России Владимира КРУГЛОГО.
2021-10-14T17:07
2021-10-14T17:07
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Задать вопросС чем связаны рост заболеваемости коронавирусом и смертности? Для кого особенно важна ревакцинация? Что такое экспресс-тестирование, в чем принцип его работы и преимущества? Надо ли проводить тестирование детей? Почему вакцину "Спутник Лайт" иногда называют "молодежной"? Зачем некоторые британские СМИ разместили фейк о краже Россией формулы вакцины AstraZeneca, и что заставило их извиниться за размещение лживого материала? Когда ЕС и Россия закроют вопрос о взаимном признании сертификатов о вакцинации?Трансляция будет доступна на сайте и на странице мероприятия на FacebookОбращаем Ваше внимание, что в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.По всем вопросам обращайтесь accreditation@rian.ru
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4.7
96
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353
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РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
анонсы
17:07 14.10.2021
 

Онлайн-конференция сенатора, врача-педиатра Владимира Круглово

Читать ria.ru в
18 октября в 15:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" пройдет онлайн-конференция в формате видеомоста Москва – Бишкек – Ереван – Минск – Нур-Султан – Тбилиси сенатора, врача-педиатра, заслуженного врача России Владимира КРУГЛОГО.
Задать вопрос

С чем связаны рост заболеваемости коронавирусом и смертности? Для кого особенно важна ревакцинация? Что такое экспресс-тестирование, в чем принцип его работы и преимущества? Надо ли проводить тестирование детей? Почему вакцину "Спутник Лайт" иногда называют "молодежной"? Зачем некоторые британские СМИ разместили фейк о краже Россией формулы вакцины AstraZeneca, и что заставило их извиниться за размещение лживого материала? Когда ЕС и Россия закроют вопрос о взаимном признании сертификатов о вакцинации?

Трансляция будет доступна на сайте и на странице мероприятия на Facebook

Обращаем Ваше внимание, что в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
По всем вопросам обращайтесь accreditation@rian.ru
 
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