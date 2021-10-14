Онлайн-конференция сенатора, врача-педиатра Владимира Круглово
18 октября в 15:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" пройдет онлайн-конференция в формате видеомоста Москва – Бишкек – Ереван – Минск – Нур-Султан – Тбилиси сенатора, врача-педиатра, заслуженного врача России Владимира КРУГЛОГО.
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С чем связаны рост заболеваемости коронавирусом и смертности? Для кого особенно важна ревакцинация? Что такое экспресс-тестирование, в чем принцип его работы и преимущества? Надо ли проводить тестирование детей? Почему вакцину "Спутник Лайт" иногда называют "молодежной"? Зачем некоторые британские СМИ разместили фейк о краже Россией формулы вакцины AstraZeneca, и что заставило их извиниться за размещение лживого материала? Когда ЕС и Россия закроют вопрос о взаимном признании сертификатов о вакцинации?
Трансляция будет доступна на сайте и на странице мероприятия на Facebook
Обращаем Ваше внимание, что в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
С чем связаны рост заболеваемости коронавирусом и смертности? Для кого особенно важна ревакцинация? Что такое экспресс-тестирование, в чем принцип его работы и преимущества? Надо ли проводить тестирование детей? Почему вакцину "Спутник Лайт" иногда называют "молодежной"? Зачем некоторые британские СМИ разместили фейк о краже Россией формулы вакцины AstraZeneca, и что заставило их извиниться за размещение лживого материала? Когда ЕС и Россия закроют вопрос о взаимном признании сертификатов о вакцинации?
Трансляция будет доступна на сайте и на странице мероприятия на Facebook
Обращаем Ваше внимание, что в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
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