13:51 14.10.2021 (обновлено: 14:16 14.10.2021)
Первый Съезд молодых ученых столичного здравоохранения
22 октября в 11:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" пройдет первый Съезд молодых ученых столичного здравоохранения в онлайн-формате на цифровой платформе "Московская медицина. Мероприятия".
Участники:
- заместитель генерального директора Российского научного фонда Андрей БЛИНОВ;
- заместитель генерального директора Фонда содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере Павел ГУДКОВ;
- председатель отделения медицинских наук РАН Владимир СТАРОДУБОВ;
- вице-президент издательского дома Elsevier Global Марат ФАТХУЛЛИН;
- генеральный директор Японо-российского центра молодежных обменов Тати ЕСИХИСА;
- специалист по маркетингу Московского филиала немецкой службы академических обменов DAAD Надежда КРАСИКОВА;
- профессор Университета Западной Каролины Пол ДЕЗЕНДОРФ.
Модераторы - директор НИИ организации здравоохранения и медицинского менеджмента Департамента здравоохранения города Москвы Елена АКСЁНОВА, заместитель директора по научной работе НИИ организации здравоохранения и медицинского менеджмента Департамента здравоохранения города Москвы Наталья КАМЫНИНА, начальник отдела аспирантуры и ординатуры НИИ организации здравоохранения и медицинского менеджмента Департамента здравоохранения города Москвы Михаил КУЗНЕЦОВ.
Основная цель мероприятия – сформировать сетевое сообщество исследователей, молодых специалистов, ординаторов и аспирантов, готовых заниматься развитием медицинской науки в Москве.
В рамках съезда эксперты будут обсуждать исследовательские фронты в глобальном здравоохранении, развитие клинической медицины столичного здравоохранения на долгосрочную перспективу, основные формы грантовой поддержки молодых ученых от российских и зарубежных фондов, роль молодежи в научной и образовательной сферах, образовательный потенциал для молодых ученых в организациях столичного здравоохранения и лучшие практики по организации стажировок на базе клиник Москвы, цифровые сервисы и платформы для молодых ученых.
По итогам мероприятия участники Первого Съезда молодых ученых столичного здравоохранения получат цифровые сертификаты.
Организаторы съезда – Департамент здравоохранения города Москвы и НИИ организации здравоохранения и медицинского менеджмента Департамента здравоохранения города Москвы.
Дополнительная информация для СМИ:
Александра Овдина
E-mail: OvdinaAE@zdrav.mos.ru
Тел.: +7(495)530-12-89 (доб. 196), +7(909)625-64-84
Обращаем Ваше внимание, что в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
Участники:
- заместитель генерального директора Российского научного фонда Андрей БЛИНОВ;
- заместитель генерального директора Фонда содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере Павел ГУДКОВ;
- председатель отделения медицинских наук РАН Владимир СТАРОДУБОВ;
- вице-президент издательского дома Elsevier Global Марат ФАТХУЛЛИН;
- генеральный директор Японо-российского центра молодежных обменов Тати ЕСИХИСА;
- специалист по маркетингу Московского филиала немецкой службы академических обменов DAAD Надежда КРАСИКОВА;
- профессор Университета Западной Каролины Пол ДЕЗЕНДОРФ.
Модераторы - директор НИИ организации здравоохранения и медицинского менеджмента Департамента здравоохранения города Москвы Елена АКСЁНОВА, заместитель директора по научной работе НИИ организации здравоохранения и медицинского менеджмента Департамента здравоохранения города Москвы Наталья КАМЫНИНА, начальник отдела аспирантуры и ординатуры НИИ организации здравоохранения и медицинского менеджмента Департамента здравоохранения города Москвы Михаил КУЗНЕЦОВ.
Основная цель мероприятия – сформировать сетевое сообщество исследователей, молодых специалистов, ординаторов и аспирантов, готовых заниматься развитием медицинской науки в Москве.
В рамках съезда эксперты будут обсуждать исследовательские фронты в глобальном здравоохранении, развитие клинической медицины столичного здравоохранения на долгосрочную перспективу, основные формы грантовой поддержки молодых ученых от российских и зарубежных фондов, роль молодежи в научной и образовательной сферах, образовательный потенциал для молодых ученых в организациях столичного здравоохранения и лучшие практики по организации стажировок на базе клиник Москвы, цифровые сервисы и платформы для молодых ученых.
По итогам мероприятия участники Первого Съезда молодых ученых столичного здравоохранения получат цифровые сертификаты.
Организаторы съезда – Департамент здравоохранения города Москвы и НИИ организации здравоохранения и медицинского менеджмента Департамента здравоохранения города Москвы.
Дополнительная информация для СМИ:
Александра Овдина
E-mail: OvdinaAE@zdrav.mos.ru
Тел.: +7(495)530-12-89 (доб. 196), +7(909)625-64-84
Обращаем Ваше внимание, что в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
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