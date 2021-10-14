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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20211014/mccartney-1754329322.html
Пол Маккартни раскритиковал творчество The Rolling Stones
Пол Маккартни раскритиковал творчество The Rolling Stones - РИА Новости, 14.10.2021
Пол Маккартни раскритиковал творчество The Rolling Stones
Британский музыкант и экс-участник The Beatles Пол Маккартни в интервью The New Yorker раскритиковал творчество рок-группы The Rolling Stones. РИА Новости, 14.10.2021
2021-10-14T02:25
2021-10-14T02:25
культура
пол маккартни
the rolling stones
новости культуры
музыка
the beatles
мик джаггер
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МОСКВА, 14 окт — РИА Новости. Британский музыкант и экс-участник The Beatles Пол Маккартни в интервью The New Yorker раскритиковал творчество рок-группы The Rolling Stones.По мнению Маккартни, The Beatles работали "на более широком диапазоне музыкальных языков", по сравнению с их коллегами, в том числе с командой Мика Джаггера. Рокеры шли к славе и признанию примерно в одно время с четверкой из Ливерпуля — в 1960-е.Пол Маккартни ранее говорил, что для него The Beatles — "лучшая группа". Но тогда же он с уважением отзывался и о коллегах из The Rolling Stones. Разговаривая с Говардом Стерном на Sirius XM музыкант дал понять, что он поклонник эпатажных рокеров. "The Stones — фантастическая группа", — заявил тогда Маккартни и добавил, что по возможности ходит на все концерты Мика Джаггера и его команды, чтобы увидеть их вживую.
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пол маккартни, the rolling stones, новости культуры, музыка, the beatles, мик джаггер
02:25 14.10.2021
 
Пол Маккартни раскритиковал творчество The Rolling Stones

Маккартни сказал, что считает музыку The Beatles более многогранной

© AFP 2021 / Getty Images/Gustavo Caballero, Suzanne CordeiroПол Маккартни и участники группы The Rolling Stones
Пол Маккартни и участники группы The Rolling Stones - РИА Новости, 1920, 14.10.2021
© AFP 2021 / Getty Images/Gustavo Caballero, Suzanne Cordeiro
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МОСКВА, 14 окт — РИА Новости. Британский музыкант и экс-участник The Beatles Пол Маккартни в интервью The New Yorker раскритиковал творчество рок-группы The Rolling Stones.
По мнению Маккартни, The Beatles работали "на более широком диапазоне музыкальных языков", по сравнению с их коллегами, в том числе с командой Мика Джаггера. Рокеры шли к славе и признанию примерно в одно время с четверкой из Ливерпуля — в 1960-е.
"Не уверен, что мне следует это говорить, но они блюзовая кавер-группа. Вот что такое Stones, — сказал Маккартни. — Думаю, наша сеть (имея в виду The Beatles) была заброшена намного дальше, чем их".
Пол Маккартни ранее говорил, что для него The Beatles — "лучшая группа". Но тогда же он с уважением отзывался и о коллегах из The Rolling Stones. Разговаривая с Говардом Стерном на Sirius XM музыкант дал понять, что он поклонник эпатажных рокеров.
"The Stones — фантастическая группа", — заявил тогда Маккартни и добавил, что по возможности ходит на все концерты Мика Джаггера и его команды, чтобы увидеть их вживую.
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КультураПол МаккартниThe Rolling StonesНовости культурыМузыкаThe BeatlesМик Джаггер
 
 
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