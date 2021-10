https://ria.ru/20211014/mccartney-1754329322.html

Пол Маккартни раскритиковал творчество The Rolling Stones

Британский музыкант и экс-участник The Beatles Пол Маккартни в интервью The New Yorker раскритиковал творчество рок-группы The Rolling Stones. РИА Новости, 14.10.2021

МОСКВА, 14 окт — РИА Новости. Британский музыкант и экс-участник The Beatles Пол Маккартни в интервью The New Yorker раскритиковал творчество рок-группы The Rolling Stones.По мнению Маккартни, The Beatles работали "на более широком диапазоне музыкальных языков", по сравнению с их коллегами, в том числе с командой Мика Джаггера. Рокеры шли к славе и признанию примерно в одно время с четверкой из Ливерпуля — в 1960-е.Пол Маккартни ранее говорил, что для него The Beatles — "лучшая группа". Но тогда же он с уважением отзывался и о коллегах из The Rolling Stones. Разговаривая с Говардом Стерном на Sirius XM музыкант дал понять, что он поклонник эпатажных рокеров. "The Stones — фантастическая группа", — заявил тогда Маккартни и добавил, что по возможности ходит на все концерты Мика Джаггера и его команды, чтобы увидеть их вживую.

