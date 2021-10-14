https://ria.ru/20211014/mccartney-1754329322.html
Пол Маккартни раскритиковал творчество The Rolling Stones
Пол Маккартни раскритиковал творчество The Rolling Stones - РИА Новости, 14.10.2021
Пол Маккартни раскритиковал творчество The Rolling Stones
Британский музыкант и экс-участник The Beatles Пол Маккартни в интервью The New Yorker раскритиковал творчество рок-группы The Rolling Stones. РИА Новости, 14.10.2021
2021-10-14T02:25
2021-10-14T02:25
2021-10-14T02:25
культура
пол маккартни
the rolling stones
новости культуры
музыка
the beatles
мик джаггер
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/0d/1754332523_0:83:2860:1692_1920x0_80_0_0_f443375085ccb464af6382532f093292.jpg
МОСКВА, 14 окт — РИА Новости. Британский музыкант и экс-участник The Beatles Пол Маккартни в интервью The New Yorker раскритиковал творчество рок-группы The Rolling Stones.По мнению Маккартни, The Beatles работали "на более широком диапазоне музыкальных языков", по сравнению с их коллегами, в том числе с командой Мика Джаггера. Рокеры шли к славе и признанию примерно в одно время с четверкой из Ливерпуля — в 1960-е.Пол Маккартни ранее говорил, что для него The Beatles — "лучшая группа". Но тогда же он с уважением отзывался и о коллегах из The Rolling Stones. Разговаривая с Говардом Стерном на Sirius XM музыкант дал понять, что он поклонник эпатажных рокеров. "The Stones — фантастическая группа", — заявил тогда Маккартни и добавил, что по возможности ходит на все концерты Мика Джаггера и его команды, чтобы увидеть их вживую.
https://ria.ru/20210716/mccartney-1741244096.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/0d/1754332523_113:0:2842:2047_1920x0_80_0_0_c8c74b3ca3dca21bcebc1ec6da7c5bb3.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
пол маккартни, the rolling stones, новости культуры, музыка, the beatles, мик джаггер
Пол Маккартни раскритиковал творчество The Rolling Stones
Маккартни сказал, что считает музыку The Beatles более многогранной