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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20211014/mandalorian-1754519349.html
Начались съемки третьего сезона "Мандалорца"
Начались съемки третьего сезона "Мандалорца" - РИА Новости, 14.10.2021
Начались съемки третьего сезона "Мандалорца"
Начались съемки третьего сезона "Мандалорца". Об этом сообщил на своей странице в Twitter актер Карл Уэзерс. РИА Новости, 14.10.2021
2021-10-14T13:15
2021-10-14T13:15
культура
новости культуры
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МОСКВА, 14 окт — РИА Новости. Начались съемки третьего сезона "Мандалорца". Об этом сообщил на своей странице в Twitter актер Карл Уэзерс. Сюжет пока держится в секрете. Однако известно, что 29 декабря 2021 года состоится премьера сериала "Книги Бобы Фетта". Это спин-офф "Мандалорца", и события в нем будут так тесно связаны с тем, что происходило в оригинале, что авторы сайта Collider со ссылкой на свои источники назвали его "Сезон 2,5". Возможно, после выхода истории Бобы Фетты станет понятнее, как в дальнейшем сложится судьба одинокого стрелка. Карл Уэзерс играет лидера Гильдии охотников за головами Грефа Каргу, который рассказал Мандалорцу о таинственном клиенте, готовом неплохо заплатить за выполнение задания. Как выяснится позже, главный герой должен был разыскать и доставить заказчику "Дитя" — пришельца, принадлежащего к той же расе, что и мастер-джедай Йода. Первый сезон сериала стартовал 12 ноября 2019, а второй — 30 октября 2020. Когда именно выйдет третий, пока не объявлялось.
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новости культуры, кино и сериалы, йода ("звездные войны")
13:15 14.10.2021
 
Начались съемки третьего сезона "Мандалорца"

Стартовали съемки третьего сезона "Мандалорца", сообщил актер Карл Уэзерс.

© Fairview Entertainment (2019)Кадр из сериала "Мандалорец"
Кадр из сериала Мандалорец
© Fairview Entertainment (2019)
Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 окт — РИА Новости. Начались съемки третьего сезона "Мандалорца". Об этом сообщил на своей странице в Twitter актер Карл Уэзерс.
Сюжет пока держится в секрете. Однако известно, что 29 декабря 2021 года состоится премьера сериала "Книги Бобы Фетта". Это спин-офф "Мандалорца", и события в нем будут так тесно связаны с тем, что происходило в оригинале, что авторы сайта Collider со ссылкой на свои источники назвали его "Сезон 2,5". Возможно, после выхода истории Бобы Фетты станет понятнее, как в дальнейшем сложится судьба одинокого стрелка.
Карл Уэзерс играет лидера Гильдии охотников за головами Грефа Каргу, который рассказал Мандалорцу о таинственном клиенте, готовом неплохо заплатить за выполнение задания. Как выяснится позже, главный герой должен был разыскать и доставить заказчику "Дитя" — пришельца, принадлежащего к той же расе, что и мастер-джедай Йода.
Первый сезон сериала стартовал 12 ноября 2019, а второй — 30 октября 2020. Когда именно выйдет третий, пока не объявлялось.
Кадр из трейлера сериала Андор
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