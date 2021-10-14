https://ria.ru/20211014/krym-1754654192.html
Премьер Крыма допустил введение системы QR-кодов из-за коронавируса
Премьер Крыма допустил введение системы QR-кодов из-за коронавируса - РИА Новости, 14.10.2021
Премьер Крыма допустил введение системы QR-кодов из-за коронавируса
Председатель правительства Крыма Юрий Гоцанюк допустил введение в регионе системы QR-кодов для посещения общественных мест из-за коронавируса. РИА Новости, 14.10.2021
2021-10-14T22:27
2021-10-14T22:27
2021-10-14T22:27
распространение коронавируса
симферополь
здоровье - общество
юрий гоцанюк
коронавирус в россии
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 окт – РИА Новости. Председатель правительства Крыма Юрий Гоцанюк допустил введение в регионе системы QR-кодов для посещения общественных мест из-за коронавируса."Задачу такую поставил глава республики. Эта работа в начале пути. Возможно, QR-коды будут применены", - сказал Гоцанюк в эфире телеканала "Крым 24".По его словам, локдаун в регионе вводить не планируется. "Мы постараемся этого не допустить", - подчеркнул премьер.Он отметил, что при необходимости в регионе готовы развернуть дополнительные койки - речь идет об Армянске, Ялте, Симферополе, Нижнегорском районе."Пока такой необходимости нет, но в любом случае мы к этому готовимся", - подчеркнул Гоцанюк и добавил, что в регионе сформирован резерв лекарств, дезинфицирующих средств и средств индивидуальной защиты.В Крыму продолжается рост числа заболевших коронавирусом. За последние сутки выявлено 552 новых случая. Согласно региональной статистике, максимум по числу выявленных случаев коронавируса за сутки обновляется 12-й день подряд.
https://ria.ru/20211014/koronavirus-1754612591.html
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симферополь, здоровье - общество, юрий гоцанюк, коронавирус в россии
Премьер Крыма допустил введение системы QR-кодов из-за коронавируса
Премьер Крыма Гоцанюк допустил введение системы QR-кодов из-за коронавируса