https://ria.ru/20211014/krym-1754654192.html

Премьер Крыма допустил введение системы QR-кодов из-за коронавируса

Премьер Крыма допустил введение системы QR-кодов из-за коронавируса - РИА Новости, 14.10.2021

Премьер Крыма допустил введение системы QR-кодов из-за коронавируса

Председатель правительства Крыма Юрий Гоцанюк допустил введение в регионе системы QR-кодов для посещения общественных мест из-за коронавируса. РИА Новости, 14.10.2021

2021-10-14T22:27

2021-10-14T22:27

2021-10-14T22:27

распространение коронавируса

симферополь

здоровье - общество

юрий гоцанюк

коронавирус в россии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/07/08/1740463155_0:159:3072:1887_1920x0_80_0_0_db751e9a4b33c1a97caeace02013134e.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 14 окт – РИА Новости. Председатель правительства Крыма Юрий Гоцанюк допустил введение в регионе системы QR-кодов для посещения общественных мест из-за коронавируса."Задачу такую поставил глава республики. Эта работа в начале пути. Возможно, QR-коды будут применены", - сказал Гоцанюк в эфире телеканала "Крым 24".По его словам, локдаун в регионе вводить не планируется. "Мы постараемся этого не допустить", - подчеркнул премьер.Он отметил, что при необходимости в регионе готовы развернуть дополнительные койки - речь идет об Армянске, Ялте, Симферополе, Нижнегорском районе."Пока такой необходимости нет, но в любом случае мы к этому готовимся", - подчеркнул Гоцанюк и добавил, что в регионе сформирован резерв лекарств, дезинфицирующих средств и средств индивидуальной защиты.В Крыму продолжается рост числа заболевших коронавирусом. За последние сутки выявлено 552 новых случая. Согласно региональной статистике, максимум по числу выявленных случаев коронавируса за сутки обновляется 12-й день подряд.

https://ria.ru/20211014/koronavirus-1754612591.html

симферополь

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

симферополь, здоровье - общество, юрий гоцанюк, коронавирус в россии