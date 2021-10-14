Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20211014/krym-1754654192.html
Премьер Крыма допустил введение системы QR-кодов из-за коронавируса
Премьер Крыма допустил введение системы QR-кодов из-за коронавируса - РИА Новости, 14.10.2021
Премьер Крыма допустил введение системы QR-кодов из-за коронавируса
Председатель правительства Крыма Юрий Гоцанюк допустил введение в регионе системы QR-кодов для посещения общественных мест из-за коронавируса. РИА Новости, 14.10.2021
2021-10-14T22:27
2021-10-14T22:27
распространение коронавируса
симферополь
здоровье - общество
юрий гоцанюк
коронавирус в россии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/07/08/1740463155_0:159:3072:1887_1920x0_80_0_0_db751e9a4b33c1a97caeace02013134e.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 окт – РИА Новости. Председатель правительства Крыма Юрий Гоцанюк допустил введение в регионе системы QR-кодов для посещения общественных мест из-за коронавируса."Задачу такую поставил глава республики. Эта работа в начале пути. Возможно, QR-коды будут применены", - сказал Гоцанюк в эфире телеканала "Крым 24".По его словам, локдаун в регионе вводить не планируется. "Мы постараемся этого не допустить", - подчеркнул премьер.Он отметил, что при необходимости в регионе готовы развернуть дополнительные койки - речь идет об Армянске, Ялте, Симферополе, Нижнегорском районе."Пока такой необходимости нет, но в любом случае мы к этому готовимся", - подчеркнул Гоцанюк и добавил, что в регионе сформирован резерв лекарств, дезинфицирующих средств и средств индивидуальной защиты.В Крыму продолжается рост числа заболевших коронавирусом. За последние сутки выявлено 552 новых случая. Согласно региональной статистике, максимум по числу выявленных случаев коронавируса за сутки обновляется 12-й день подряд.
https://ria.ru/20211014/koronavirus-1754612591.html
симферополь
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/07/08/1740463155_339:0:3070:2048_1920x0_80_0_0_6eea4a35ad7043346fcd59be92f0f5cf.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
симферополь, здоровье - общество, юрий гоцанюк, коронавирус в россии
22:27 14.10.2021
 
Премьер Крыма допустил введение системы QR-кодов из-за коронавируса

Премьер Крыма Гоцанюк допустил введение системы QR-кодов из-за коронавируса

© РИА Новости / Антон Денисов / Перейти в фотобанкПосетитель предъявляет QR-код для посещения общественного места
Посетитель предъявляет QR-код для посещения общественного места - РИА Новости, 1920, 14.10.2021
© РИА Новости / Антон Денисов
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 окт – РИА Новости. Председатель правительства Крыма Юрий Гоцанюк допустил введение в регионе системы QR-кодов для посещения общественных мест из-за коронавируса.
"Задачу такую поставил глава республики. Эта работа в начале пути. Возможно, QR-коды будут применены", - сказал Гоцанюк в эфире телеканала "Крым 24".
QR-код - РИА Новости, 1920, 14.10.2021
Вчера, 17:35
В Белгородской области ввели QR-коды для посещения общественных мест
По его словам, локдаун в регионе вводить не планируется. "Мы постараемся этого не допустить", - подчеркнул премьер.
Он отметил, что при необходимости в регионе готовы развернуть дополнительные койки - речь идет об Армянске, Ялте, Симферополе, Нижнегорском районе.
"Пока такой необходимости нет, но в любом случае мы к этому готовимся", - подчеркнул Гоцанюк и добавил, что в регионе сформирован резерв лекарств, дезинфицирующих средств и средств индивидуальной защиты.
В Крыму продолжается рост числа заболевших коронавирусом. За последние сутки выявлено 552 новых случая. Согласно региональной статистике, максимум по числу выявленных случаев коронавируса за сутки обновляется 12-й день подряд.
 
Распространение коронавирусаСимферопольЗдоровье - ОбществоЮрий ГоцанюкКоронавирус в России
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:58Япония заявила протест в связи с визитом вице-премьеров России на Итуруп
04:56В жилом доме в Хабаровском крае вспыхнула газовоздушная смесь
04:15Россиян предупредили о схеме мошенников во время переписи населения
04:15Врач рассказала, при какой температуре надо надевать шапку
04:12Билла Клинтона госпитализировали
03:52На Украине испугались из-за "ясного сигнала" Кремля
03:44Эксперт предупредил о возможном росте цен на одежду в России
03:39Ученый рассказал о новом контракте на создание обсерватории "Спектр-УФ"
03:33Врач рассказал, какая еда необходима контактировавшим с больными COVID-19
03:28В России создали очки дополненной реальности для солдат
03:25Центр Гамалеи подал документы на постоянную регистрацию "Спутника V"
03:21Международные резервы России могут достичь исторического максимума к лету
03:15Гражданам объяснили, какие продукты лучше купить до Нового года
03:09Байден подписал указ о повышении потолка госдолга США
03:04Глава ВБ и Оверчук обсудили реформы в энергетике и проблему климата
03:00Владельцы коттеджей в Подмосковье подняли на 20-40% аренду на Новый год
02:59На Камчатке обнаружили новые неизвестные токсины
02:48Китайцев восхитило "последнее предупреждение" Путина Европе
02:41Глава Всемирного банка рассказал об информативных переговорах с Оверчуком
02:15В Госдуме рассказали о "психологическом колпаке" на россиянах
Лента новостейМолния