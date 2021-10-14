07:28 14.10.2021 (обновлено: 10:47 14.10.2021)
"Придется ползти в Москву": в Раде предрекли Украине проблемы
Депутат Рады Волошин заявил, что Украине придется просить у РФ помощи из-за энергокризиса
© AP Photo / Mstyslav ChernovЗуевская ТЭС на востоке Украины
© AP Photo / Mstyslav Chernov
МОСКВА, 14 окт — РИА Новости. Киевским властям придется "на коленях ползти в Москву" из-за нехватки угля для электростанций, заявил в фейсбуке депутат Верховной рады от партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Олег Волошин.
Так он прокомментировал сообщения о том, что на двух из трех ТЭС государственной компании "Центрэнерго" угля осталось на несколько дней работы.
Волошин напомнил, что глава СБУ Иван Баканов "в пафосных терминах" рассказывал о том, на какой "крючок зависимости от России подвесил Украину" лидер ОПЗЖ Виктор Медведчук, который помогал договориться о поставках донбасского угля на украинские тепловые электростанции.
"Похоже, в самое ближайшее время ему (Баканову. — Прим ред.) и соратникам по власти придется на коленях ползти в Москву, чтоб оставшиеся без света и тепла граждане не повесили их на крючках. Или думают сбежать в квартиры в Лондоне?" — задался вопросом депутат.
На прошлой неделе СБУ предъявило Медведчуку новое обвинение в госизмене и содействии терроризму. По словам Баканова, главу ОПЗЖ подозревают в том, что в 2014 году он в сговоре с высшим руководством Украины организовал поставки угля с неподконтрольной Киеву территории Донбасса. Суд отправил Медведчука под домашний арест. Тот заявил, что в то время никого запрета на такие поставки не было, а предприятия платили налоги Киеву.
О том, что ситуация с запасами угля ТЭС ухудшается, заявило накануне "Укрэнерго". По его данным, к концу прошлой недели угля на складах оставалось в 3,9 раза меньше, чем должно быть. Так, на Змиевской ТЭС его хватит всего на день работы, на Углегорской — на три, а на Запорожской и Бурштынской — на пять.
6 октября, 08:00Украина придумала, как победить зиму