https://ria.ru/20211014/krizis-1754488337.html

Украинцам предрекли неизбежное: они поползут на коленях в Москву

"Придется ползти в Москву": в Раде предрекли Украине проблемы - РИА Новости, 14.10.2021

Украинцам предрекли неизбежное: они поползут на коленях в Москву

Киевским властям придется "на коленях ползти в Москву" из-за нехватки угля для электростанций, заявил в фейсбуке депутат Верховной рады от партии "Оппозиционная РИА Новости, 14.10.2021

2021-10-14T07:28

2021-10-14T07:28

2021-10-14T10:47

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МОСКВА, 14 окт — РИА Новости. Киевским властям придется "на коленях ползти в Москву" из-за нехватки угля для электростанций, заявил в фейсбуке депутат Верховной рады от партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Олег Волошин.Так он прокомментировал сообщения о том, что на двух из трех ТЭС государственной компании "Центрэнерго" угля осталось на несколько дней работы.Волошин напомнил, что глава СБУ Иван Баканов "в пафосных терминах" рассказывал о том, на какой "крючок зависимости от России подвесил Украину" лидер ОПЗЖ Виктор Медведчук, который помогал договориться о поставках донбасского угля на украинские тепловые электростанции."Похоже, в самое ближайшее время ему (Баканову. — Прим ред.) и соратникам по власти придется на коленях ползти в Москву, чтоб оставшиеся без света и тепла граждане не повесили их на крючках. Или думают сбежать в квартиры в Лондоне?" — задался вопросом депутат.На прошлой неделе СБУ предъявило Медведчуку новое обвинение в госизмене и содействии терроризму. По словам Баканова, главу ОПЗЖ подозревают в том, что в 2014 году он в сговоре с высшим руководством Украины организовал поставки угля с неподконтрольной Киеву территории Донбасса. Суд отправил Медведчука под домашний арест. Тот заявил, что в то время никого запрета на такие поставки не было, а предприятия платили налоги Киеву.О том, что ситуация с запасами угля ТЭС ухудшается, заявило накануне "Укрэнерго". По его данным, к концу прошлой недели угля на складах оставалось в 3,9 раза меньше, чем должно быть. Так, на Змиевской ТЭС его хватит всего на день работы, на Углегорской — на три, а на Запорожской и Бурштынской — на пять.

https://ria.ru/20210802/zavisimost-1743923907.html

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в мире, украина, служба безопасности украины, виктор медведчук, олег волошин, иван баканов, россия