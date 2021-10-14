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Украинцам предрекли неизбежное: они поползут на коленях в Москву
"Придется ползти в Москву": в Раде предрекли Украине проблемы - РИА Новости, 14.10.2021
Украинцам предрекли неизбежное: они поползут на коленях в Москву
Киевским властям придется "на коленях ползти в Москву" из-за нехватки угля для электростанций, заявил в фейсбуке депутат Верховной рады от партии "Оппозиционная РИА Новости, 14.10.2021
2021-10-14T07:28
2021-10-14T10:47
в мире
украина
служба безопасности украины
виктор медведчук
олег волошин
иван баканов
россия
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МОСКВА, 14 окт — РИА Новости. Киевским властям придется "на коленях ползти в Москву" из-за нехватки угля для электростанций, заявил в фейсбуке депутат Верховной рады от партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Олег Волошин.Так он прокомментировал сообщения о том, что на двух из трех ТЭС государственной компании "Центрэнерго" угля осталось на несколько дней работы.Волошин напомнил, что глава СБУ Иван Баканов "в пафосных терминах" рассказывал о том, на какой "крючок зависимости от России подвесил Украину" лидер ОПЗЖ Виктор Медведчук, который помогал договориться о поставках донбасского угля на украинские тепловые электростанции."Похоже, в самое ближайшее время ему (Баканову. — Прим ред.) и соратникам по власти придется на коленях ползти в Москву, чтоб оставшиеся без света и тепла граждане не повесили их на крючках. Или думают сбежать в квартиры в Лондоне?" — задался вопросом депутат.На прошлой неделе СБУ предъявило Медведчуку новое обвинение в госизмене и содействии терроризму. По словам Баканова, главу ОПЗЖ подозревают в том, что в 2014 году он в сговоре с высшим руководством Украины организовал поставки угля с неподконтрольной Киеву территории Донбасса. Суд отправил Медведчука под домашний арест. Тот заявил, что в то время никого запрета на такие поставки не было, а предприятия платили налоги Киеву.О том, что ситуация с запасами угля ТЭС ухудшается, заявило накануне "Укрэнерго". По его данным, к концу прошлой недели угля на складах оставалось в 3,9 раза меньше, чем должно быть. Так, на Змиевской ТЭС его хватит всего на день работы, на Углегорской — на три, а на Запорожской и Бурштынской — на пять.
https://ria.ru/20210802/zavisimost-1743923907.html
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в мире, украина, служба безопасности украины, виктор медведчук, олег волошин, иван баканов, россия
07:28 14.10.2021 (обновлено: 10:47 14.10.2021)
 
"Придется ползти в Москву": в Раде предрекли Украине проблемы

Депутат Рады Волошин заявил, что Украине придется просить у РФ помощи из-за энергокризиса

© AP Photo / Mstyslav ChernovЗуевская ТЭС на востоке Украины
Зуевская ТЭС на востоке Украины - РИА Новости, 1920, 14.10.2021
© AP Photo / Mstyslav Chernov
Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 окт — РИА Новости. Киевским властям придется "на коленях ползти в Москву" из-за нехватки угля для электростанций, заявил в фейсбуке депутат Верховной рады от партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Олег Волошин.
Так он прокомментировал сообщения о том, что на двух из трех ТЭС государственной компании "Центрэнерго" угля осталось на несколько дней работы.
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В Раде посетовали на зависимость Украины от российской электроэнергии
Волошин напомнил, что глава СБУ Иван Баканов "в пафосных терминах" рассказывал о том, на какой "крючок зависимости от России подвесил Украину" лидер ОПЗЖ Виктор Медведчук, который помогал договориться о поставках донбасского угля на украинские тепловые электростанции.
"Похоже, в самое ближайшее время ему (Баканову. — Прим ред.) и соратникам по власти придется на коленях ползти в Москву, чтоб оставшиеся без света и тепла граждане не повесили их на крючках. Или думают сбежать в квартиры в Лондоне?" — задался вопросом депутат.
На прошлой неделе СБУ предъявило Медведчуку новое обвинение в госизмене и содействии терроризму. По словам Баканова, главу ОПЗЖ подозревают в том, что в 2014 году он в сговоре с высшим руководством Украины организовал поставки угля с неподконтрольной Киеву территории Донбасса. Суд отправил Медведчука под домашний арест. Тот заявил, что в то время никого запрета на такие поставки не было, а предприятия платили налоги Киеву.
О том, что ситуация с запасами угля ТЭС ухудшается, заявило накануне "Укрэнерго". По его данным, к концу прошлой недели угля на складах оставалось в 3,9 раза меньше, чем должно быть. Так, на Змиевской ТЭС его хватит всего на день работы, на Углегорской — на три, а на Запорожской и Бурштынской — на пять.
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