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Республика Адыгея
https://ria.ru/20211014/kredit-1754616525.html
Адыгея получит​ бюджетный кредит на развитие инфраструктуры
Адыгея получит​ бюджетный кредит на развитие инфраструктуры - РИА Новости, 14.10.2021
Адыгея получит​ бюджетный кредит на развитие инфраструктуры
Адыгея получит​ от федеральных властей бюджетный кредит на 1,1 миллиарда рублей на развитие инфраструктуры Майкопа и туристско-рекреационного парка, сообщает... РИА Новости, 14.10.2021
2021-10-14T17:47
2021-10-14T17:47
республика адыгея
экономика
республика адыгея
майкопский район
марат хуснуллин
мурат кумпилов
россия
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КРАСНОДАР,​ 14 окт - РИА Новости. Адыгея получит​ от федеральных властей бюджетный кредит на 1,1 миллиарда рублей на развитие инфраструктуры Майкопа и туристско-рекреационного парка, сообщает пресс-служба республиканского правительства.Глава Адыгеи​ Мурат Кумпилов по видеосвязи принял участие ​в заседании штаба правительственной комиссии по региональному развитию РФ, которое провел вице-премьер Марат Хуснуллин, говорится в сообщении."Для Республики Адыгея одобрена заявка на бюджетный кредит в объеме 1,1 миллиарда рублей для развития инженерной и социальной инфраструктуры при комплексной застройке территории Майкопа, а также для строительства обеспечивающей инфраструктуры многофункционального туристско-рекреационного парка "Даховская поляна", - отмечается в релизе.Уточняется, что 360 миллионов рублей из бюджетного кредита будут направлены на развитие микрорайона Михайлова в Майкопе.​ По проекту парка "Даховская поляна" бюджетный кредит составит 739,9 миллиона рублей."Выделенные бюджетные кредиты позволят Адыгее в сжатые сроки приступить к осуществлению социально и экономически важных инфраструктурных проектов в Майкопе и Майкопском районе. Это даст возможность ввести 110 тысяч квадратных метров жилья и создать свыше 4,6 тысячи рабочих мест", – приводит пресс-служба слова Кумпилова, сказанные по итогам заседания.Ранее сообщалось, что всего правительственная комиссия по итогам штаба одобрила заявки на инфраструктурные бюджетные кредиты 69 субъектам на сумму свыше 420 миллиардов рублей. Возможность кредитования субъектов в объеме, превышающем лимит, будет рассмотрена на конкурсной основе.
https://ria.ru/20210729/adygeya-1743506595.html
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экономика, республика адыгея, майкопский район, марат хуснуллин, мурат кумпилов, россия
17:47 14.10.2021
 
Адыгея получит​ бюджетный кредит на развитие инфраструктуры

Адыгея получит бюджетный кредит на 1,1 миллиарда рублей на развитие инфраструктуры

© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкМайкоп
Майкоп - РИА Новости, 1920, 14.10.2021
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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КРАСНОДАР,​ 14 окт - РИА Новости. Адыгея получит​ от федеральных властей бюджетный кредит на 1,1 миллиарда рублей на развитие инфраструктуры Майкопа и туристско-рекреационного парка, сообщает пресс-служба республиканского правительства.
Глава Адыгеи​ Мурат Кумпилов по видеосвязи принял участие ​в заседании штаба правительственной комиссии по региональному развитию РФ, которое провел вице-премьер Марат Хуснуллин, говорится в сообщении.
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"Для Республики Адыгея одобрена заявка на бюджетный кредит в объеме 1,1 миллиарда рублей для развития инженерной и социальной инфраструктуры при комплексной застройке территории Майкопа, а также для строительства обеспечивающей инфраструктуры многофункционального туристско-рекреационного парка "Даховская поляна", - отмечается в релизе.
Уточняется, что 360 миллионов рублей из бюджетного кредита будут направлены на развитие микрорайона Михайлова в Майкопе.​ По проекту парка "Даховская поляна" бюджетный кредит составит 739,9 миллиона рублей.
"Выделенные бюджетные кредиты позволят Адыгее в сжатые сроки приступить к осуществлению социально и экономически важных инфраструктурных проектов в Майкопе и Майкопском районе. Это даст возможность ввести 110 тысяч квадратных метров жилья и создать свыше 4,6 тысячи рабочих мест", – приводит пресс-служба слова Кумпилова, сказанные по итогам заседания.
Ранее сообщалось, что всего правительственная комиссия по итогам штаба одобрила заявки на инфраструктурные бюджетные кредиты 69 субъектам на сумму свыше 420 миллиардов рублей. Возможность кредитования субъектов в объеме, превышающем лимит, будет рассмотрена на конкурсной основе.
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