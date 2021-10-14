https://ria.ru/20211014/kredit-1754616525.html

Адыгея получит​ бюджетный кредит на развитие инфраструктуры

Адыгея получит​ бюджетный кредит на развитие инфраструктуры - РИА Новости, 14.10.2021

Адыгея получит​ бюджетный кредит на развитие инфраструктуры

Адыгея получит​ от федеральных властей бюджетный кредит на 1,1 миллиарда рублей на развитие инфраструктуры Майкопа и туристско-рекреационного парка, сообщает... РИА Новости, 14.10.2021

2021-10-14T17:47

2021-10-14T17:47

2021-10-14T17:47

республика адыгея

экономика

республика адыгея

майкопский район

марат хуснуллин

мурат кумпилов

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/151103/38/1511033844_0:256:2732:1793_1920x0_80_0_0_e3f65ca9cc2ea2adc3d17fc707796394.jpg

КРАСНОДАР,​ 14 окт - РИА Новости. Адыгея получит​ от федеральных властей бюджетный кредит на 1,1 миллиарда рублей на развитие инфраструктуры Майкопа и туристско-рекреационного парка, сообщает пресс-служба республиканского правительства.Глава Адыгеи​ Мурат Кумпилов по видеосвязи принял участие ​в заседании штаба правительственной комиссии по региональному развитию РФ, которое провел вице-премьер Марат Хуснуллин, говорится в сообщении."Для Республики Адыгея одобрена заявка на бюджетный кредит в объеме 1,1 миллиарда рублей для развития инженерной и социальной инфраструктуры при комплексной застройке территории Майкопа, а также для строительства обеспечивающей инфраструктуры многофункционального туристско-рекреационного парка "Даховская поляна", - отмечается в релизе.Уточняется, что 360 миллионов рублей из бюджетного кредита будут направлены на развитие микрорайона Михайлова в Майкопе.​ По проекту парка "Даховская поляна" бюджетный кредит составит 739,9 миллиона рублей."Выделенные бюджетные кредиты позволят Адыгее в сжатые сроки приступить к осуществлению социально и экономически важных инфраструктурных проектов в Майкопе и Майкопском районе. Это даст возможность ввести 110 тысяч квадратных метров жилья и создать свыше 4,6 тысячи рабочих мест", – приводит пресс-служба слова Кумпилова, сказанные по итогам заседания.Ранее сообщалось, что всего правительственная комиссия по итогам штаба одобрила заявки на инфраструктурные бюджетные кредиты 69 субъектам на сумму свыше 420 миллиардов рублей. Возможность кредитования субъектов в объеме, превышающем лимит, будет рассмотрена на конкурсной основе.

https://ria.ru/20210729/adygeya-1743506595.html

https://ria.ru/20210701/adygeya-1739490979.html

республика адыгея

майкопский район

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

экономика, республика адыгея, майкопский район, марат хуснуллин, мурат кумпилов, россия