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На развитие тверской ОЭЗ "Завидово" выделены почти четыре млрд рублей
На развитие тверской ОЭЗ "Завидово" выделены почти четыре млрд рублей - РИА Новости, 14.10.2021
На развитие тверской ОЭЗ "Завидово" выделены почти четыре млрд рублей
Тверской области предоставят инфраструктурный кредит из федерального бюджета в размере 3,8 миллиарда рублей на развитие особой экономической зоны "Завидово",... РИА Новости, 14.10.2021
2021-10-14T13:03
2021-10-14T13:03
2021-10-14T13:03
тверская область
экономика
тверская область
октябрьская железная дорога
игорь руденя
коммерческая недвижимость
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ТВЕРЬ, 14 окт – РИА Новости. Тверской области предоставят инфраструктурный кредит из федерального бюджета в размере 3,8 миллиарда рублей на развитие особой экономической зоны "Завидово", сообщает пресс-служба правительства Тверской области."Запланировано строительство до Завидово новой железнодорожной ветки Октябрьской железной дороги протяжённостью более 15 километров. Это позволит обеспечить прямое железнодорожное сообщение между ОЭЗ "Завидово" и Москвой. В настоящий момент в объекты туристской инфраструктуры ОЭЗ "Завидово" уже вложено более 16 миллиардов рублей частных инвестиций, созданы более 340 рабочих мест", - сказал на заседании правительственной комиссии губернатор Тверской области Игорь Руденя.Сейчас на территории Завидово при поддержке федерального бюджета ведется строительство транспортно-пересадочного узла, который объединит водный, железнодорожный и автомобильный транспорт.Строительство новой железнодорожной ветки даст возможность туристам без пересадок добираться до порта "Завидово" и сразу же отправляться дальше в путешествие на круизных судах. Ожидаемый пассажиропоток составит более 1,2 миллиона человек, в том числе не менее 750 тысяч туристов.Особая экономическая зона "Завидово" в Тверской области создана в 2015 году, напомнили в пресс-службе.
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РИА Новости
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экономика, тверская область, октябрьская железная дорога, игорь руденя, коммерческая недвижимость
ТВЕРЬ, 14 окт – РИА Новости. Тверской области предоставят инфраструктурный кредит из федерального бюджета в размере 3,8 миллиарда рублей на развитие особой экономической зоны "Завидово", сообщает пресс-служба правительства Тверской области.
"Запланировано строительство до Завидово новой железнодорожной ветки Октябрьской железной дороги
протяжённостью более 15 километров. Это позволит обеспечить прямое железнодорожное сообщение между ОЭЗ "Завидово" и Москвой
. В настоящий момент в объекты туристской инфраструктуры ОЭЗ "Завидово" уже вложено более 16 миллиардов рублей частных инвестиций, созданы более 340 рабочих мест", - сказал на заседании правительственной комиссии губернатор Тверской области Игорь Руденя
.
Сейчас на территории Завидово при поддержке федерального бюджета ведется строительство транспортно-пересадочного узла, который объединит водный, железнодорожный и автомобильный транспорт.
Строительство новой железнодорожной ветки даст возможность туристам без пересадок добираться до порта "Завидово" и сразу же отправляться дальше в путешествие на круизных судах. Ожидаемый пассажиропоток составит более 1,2 миллиона человек, в том числе не менее 750 тысяч туристов.
Особая экономическая зона "Завидово" в Тверской области создана в 2015 году, напомнили в пресс-службе.