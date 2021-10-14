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На развитие тверской ОЭЗ "Завидово" выделены почти четыре млрд рублей

На развитие тверской ОЭЗ "Завидово" выделены почти четыре млрд рублей - РИА Новости, 14.10.2021

На развитие тверской ОЭЗ "Завидово" выделены почти четыре млрд рублей

Тверской области предоставят инфраструктурный кредит из федерального бюджета в размере 3,8 миллиарда рублей на развитие особой экономической зоны "Завидово",... РИА Новости, 14.10.2021

2021-10-14T13:03

2021-10-14T13:03

2021-10-14T13:03

тверская область

экономика

тверская область

октябрьская железная дорога

игорь руденя

коммерческая недвижимость

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ТВЕРЬ, 14 окт – РИА Новости. Тверской области предоставят инфраструктурный кредит из федерального бюджета в размере 3,8 миллиарда рублей на развитие особой экономической зоны "Завидово", сообщает пресс-служба правительства Тверской области."Запланировано строительство до Завидово новой железнодорожной ветки Октябрьской железной дороги протяжённостью более 15 километров. Это позволит обеспечить прямое железнодорожное сообщение между ОЭЗ "Завидово" и Москвой. В настоящий момент в объекты туристской инфраструктуры ОЭЗ "Завидово" уже вложено более 16 миллиардов рублей частных инвестиций, созданы более 340 рабочих мест", - сказал на заседании правительственной комиссии губернатор Тверской области Игорь Руденя.Сейчас на территории Завидово при поддержке федерального бюджета ведется строительство транспортно-пересадочного узла, который объединит водный, железнодорожный и автомобильный транспорт.Строительство новой железнодорожной ветки даст возможность туристам без пересадок добираться до порта "Завидово" и сразу же отправляться дальше в путешествие на круизных судах. Ожидаемый пассажиропоток составит более 1,2 миллиона человек, в том числе не менее 750 тысяч туристов.Особая экономическая зона "Завидово" в Тверской области создана в 2015 году, напомнили в пресс-службе.

https://ria.ru/20211008/fabrika-1753715604.html

тверская область

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экономика, тверская область, октябрьская железная дорога, игорь руденя, коммерческая недвижимость