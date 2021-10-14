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Захарова призвала НАТО "унять распоясавшихся косовоалбанских радикалов"
Захарова призвала НАТО "унять распоясавшихся косовоалбанских радикалов" - РИА Новости, 14.10.2021
Захарова призвала НАТО "унять распоясавшихся косовоалбанских радикалов"
МИД РФ требует, чтобы ведомый НАТО международный контингент унял "распоясавшихся косовоалбанских радикалов", заявила официальный представитель МИД РФ Мария... РИА Новости, 14.10.2021
2021-10-14T13:47
2021-10-14T13:47
в мире
косово
сербия
нато
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
косовска-митровица
мария захарова
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МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. МИД РФ требует, чтобы ведомый НАТО международный контингент унял "распоясавшихся косовоалбанских радикалов", заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.В северной (сербской) части Косовска-Митровицы 13 октября прошли беспорядки, вызванные действиями полиции самопровозглашенного Косово, которая применила светошумовые гранаты и слезоточивый газ. Действия граждан, которые блокировали несколько улиц, спровоцировал рейд косовской полиции по местным аптекам и торговым точкам, в ходе которого они требовали документы на товары и таможенные декларации. Спецподразделение ROSU косовской полиции также прибыло в Северную Митровицу. Акция полиции проходила и в муниципалитете Звечан на севере края.Российское внешнеполитическое ведомство решительно осудило действия косовоалбанских руководителей, "чувствующих безнаказанность и использующих любой повод, чтобы накануне муниципальных выборов 17 октября добиться в местном обществе всплеска сербофобии и обеспечить на этой волне перевес недоговороспособных ультранационалистических сил".
https://ria.ru/20210928/kosovo-1752057869.html
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в мире, косово, сербия, нато, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), косовска-митровица, мария захарова, сдк, россия
13:47 14.10.2021
 
Захарова призвала НАТО "унять распоясавшихся косовоалбанских радикалов"

Захарова призвала Силы для Косово "унять распоясавшихся косовоалбанских радикалов"

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова
Официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 14.10.2021
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. МИД РФ требует, чтобы ведомый НАТО международный контингент унял "распоясавшихся косовоалбанских радикалов", заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
В северной (сербской) части Косовска-Митровицы 13 октября прошли беспорядки, вызванные действиями полиции самопровозглашенного Косово, которая применила светошумовые гранаты и слезоточивый газ. Действия граждан, которые блокировали несколько улиц, спровоцировал рейд косовской полиции по местным аптекам и торговым точкам, в ходе которого они требовали документы на товары и таможенные декларации. Спецподразделение ROSU косовской полиции также прибыло в Северную Митровицу. Акция полиции проходила и в муниципалитете Звечан на севере края.
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"Требуем, чтобы Силы для Косово выполнили свой мандат в соответствии с резолюцией СБ ООН 1244 и уняли распоясавшихся косовоалбанских радикалов. Напоминаем, что ведомый НАТО международный контингент в полной мере несет ответственность за обеспечение мира и безопасности в крае", - говорится в сообщении на сайте МИД РФ.
Российское внешнеполитическое ведомство решительно осудило действия косовоалбанских руководителей, "чувствующих безнаказанность и использующих любой повод, чтобы накануне муниципальных выборов 17 октября добиться в местном обществе всплеска сербофобии и обеспечить на этой волне перевес недоговороспособных ультранационалистических сил".
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В миреКосовоСербияНАТОМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)Косовска-МитровицаМария ЗахароваСДКРоссия
 
 
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