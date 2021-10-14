Захарова призвала НАТО "унять распоясавшихся косовоалбанских радикалов"
Захарова призвала Силы для Косово "унять распоясавшихся косовоалбанских радикалов"
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова
МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. МИД РФ требует, чтобы ведомый НАТО международный контингент унял "распоясавшихся косовоалбанских радикалов", заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
В северной (сербской) части Косовска-Митровицы 13 октября прошли беспорядки, вызванные действиями полиции самопровозглашенного Косово, которая применила светошумовые гранаты и слезоточивый газ. Действия граждан, которые блокировали несколько улиц, спровоцировал рейд косовской полиции по местным аптекам и торговым точкам, в ходе которого они требовали документы на товары и таможенные декларации. Спецподразделение ROSU косовской полиции также прибыло в Северную Митровицу. Акция полиции проходила и в муниципалитете Звечан на севере края.
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"Требуем, чтобы Силы для Косово выполнили свой мандат в соответствии с резолюцией СБ ООН 1244 и уняли распоясавшихся косовоалбанских радикалов. Напоминаем, что ведомый НАТО международный контингент в полной мере несет ответственность за обеспечение мира и безопасности в крае", - говорится в сообщении на сайте МИД РФ.
Российское внешнеполитическое ведомство решительно осудило действия косовоалбанских руководителей, "чувствующих безнаказанность и использующих любой повод, чтобы накануне муниципальных выборов 17 октября добиться в местном обществе всплеска сербофобии и обеспечить на этой волне перевес недоговороспособных ультранационалистических сил".