https://ria.ru/20211014/kosovo-1754553226.html

Захарова призвала НАТО "унять распоясавшихся косовоалбанских радикалов"

Захарова призвала НАТО "унять распоясавшихся косовоалбанских радикалов" - РИА Новости, 14.10.2021

Захарова призвала НАТО "унять распоясавшихся косовоалбанских радикалов"

МИД РФ требует, чтобы ведомый НАТО международный контингент унял "распоясавшихся косовоалбанских радикалов", заявила официальный представитель МИД РФ Мария... РИА Новости, 14.10.2021

2021-10-14T13:47

2021-10-14T13:47

2021-10-14T13:47

в мире

косово

сербия

нато

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

косовска-митровица

мария захарова

сдк

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/0e/1754532353_0:146:3072:1874_1920x0_80_0_0_5eabbbc11733118b2cc876d51a450461.jpg

МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. МИД РФ требует, чтобы ведомый НАТО международный контингент унял "распоясавшихся косовоалбанских радикалов", заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.В северной (сербской) части Косовска-Митровицы 13 октября прошли беспорядки, вызванные действиями полиции самопровозглашенного Косово, которая применила светошумовые гранаты и слезоточивый газ. Действия граждан, которые блокировали несколько улиц, спровоцировал рейд косовской полиции по местным аптекам и торговым точкам, в ходе которого они требовали документы на товары и таможенные декларации. Спецподразделение ROSU косовской полиции также прибыло в Северную Митровицу. Акция полиции проходила и в муниципалитете Звечан на севере края.Российское внешнеполитическое ведомство решительно осудило действия косовоалбанских руководителей, "чувствующих безнаказанность и использующих любой повод, чтобы накануне муниципальных выборов 17 октября добиться в местном обществе всплеска сербофобии и обеспечить на этой волне перевес недоговороспособных ультранационалистических сил".

https://ria.ru/20210928/kosovo-1752057869.html

https://ria.ru/20210927/kosovo-1751926521.html

косово

сербия

косовска-митровица

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, косово, сербия, нато, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), косовска-митровица, мария захарова, сдк, россия