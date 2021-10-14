https://ria.ru/20211014/koronavirus-1754655033.html
В Астрахани ввели обязательную вакцинацию для некоторых категорий граждан
В Астрахани ввели обязательную вакцинацию для некоторых категорий граждан - РИА Новости, 14.10.2021
В Астрахани ввели обязательную вакцинацию для некоторых категорий граждан
Обязательная вакцинация от коронавируса введена в Астраханской области для отдельных категорий граждан, включая работников сферы образования, здравоохранения,... РИА Новости, 14.10.2021
2021-10-14T22:34
2021-10-14T22:34
2021-10-14T22:40
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астраханская область
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 14 окт - РИА Новости. Обязательная вакцинация от коронавируса введена в Астраханской области для отдельных категорий граждан, включая работников сферы образования, здравоохранения, торговли, общепита, ЖКХ и бытовых услуг, говорится в постановлении регионального Роспотребнадзора.По данным ведомства, эпидобстановка по заболеваемости коронавирусом в области оценивается как напряженная и нестабильная. При этом общий охват вакцинацией составил 33,9%, и за последнюю неделю темпы вакцинации снизились."Постановляю определить подлежащими обязательной вакцинации по эпидемическим показаниям против новой коронавирусной инфекции следующие группы: осуществляющие деятельность в сфере образования, здравоохранения, социальной защиты и обслуживания, торговли, общественного питания, ЖКХ и энергетики, транспорта общего пользования, такси, бытовых услуг, услуг по временному проживанию", - говорится в документе.Обязательная вакцинация коснется также работников сферы государственных, финансовых, почтовых, адвокатских услуг, работников культуры, туриндустрии, развлекательных, массовых и спортивных мероприятий. Сделать прививки обяжут государственных и муниципальных служащих, правоохранителей, работников промышленных предприятий, граждан, работающих вахтовым методом. Также вакцинации будут подлежать учащиеся вузов и ссузов, проходящие практику вне образовательного учреждения, студенты вечерних и заочных отделений.Первым компонентом вакцины будет необходимо привиться до 10 ноября текущего года, а вторым - до 10 декабря.
https://ria.ru/20211014/koronavirus-1754612591.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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общество, астраханская область, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), здоровье - общество, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, вакцина "спутник v"
22:34 14.10.2021 (обновлено: 22:40 14.10.2021)
В Астрахани ввели обязательную вакцинацию для некоторых категорий граждан
Обязательная вакцинация введена для отдельных категорий населения в Астраханской области
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 14 окт - РИА Новости.
Обязательная вакцинация от коронавируса введена в Астраханской области
для отдельных категорий граждан, включая работников сферы образования, здравоохранения, торговли, общепита, ЖКХ и бытовых услуг, говорится в постановлении регионального Роспотребнадзора
.
По данным ведомства, эпидобстановка по заболеваемости коронавирусом в области оценивается как напряженная и нестабильная. При этом общий охват вакцинацией составил 33,9%, и за последнюю неделю темпы вакцинации снизились.
"Постановляю определить подлежащими обязательной вакцинации по эпидемическим показаниям против новой коронавирусной инфекции следующие группы: осуществляющие деятельность в сфере образования, здравоохранения, социальной защиты и обслуживания, торговли, общественного питания, ЖКХ и энергетики, транспорта общего пользования, такси, бытовых услуг, услуг по временному проживанию", - говорится в документе.
Обязательная вакцинация коснется также работников сферы государственных, финансовых, почтовых, адвокатских услуг, работников культуры, туриндустрии, развлекательных, массовых и спортивных мероприятий. Сделать прививки обяжут государственных и муниципальных служащих, правоохранителей, работников промышленных предприятий, граждан, работающих вахтовым методом. Также вакцинации будут подлежать учащиеся вузов и ссузов, проходящие практику вне образовательного учреждения, студенты вечерних и заочных отделений.
Первым компонентом вакцины будет необходимо привиться до 10 ноября текущего года, а вторым - до 10 декабря.