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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20211014/koronavirus-1754655033.html
В Астрахани ввели обязательную вакцинацию для некоторых категорий граждан
В Астрахани ввели обязательную вакцинацию для некоторых категорий граждан - РИА Новости, 14.10.2021
В Астрахани ввели обязательную вакцинацию для некоторых категорий граждан
Обязательная вакцинация от коронавируса введена в Астраханской области для отдельных категорий граждан, включая работников сферы образования, здравоохранения,... РИА Новости, 14.10.2021
2021-10-14T22:34
2021-10-14T22:40
распространение коронавируса
общество
астраханская область
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
здоровье - общество
коронавирус covid-19
коронавирус в россии
вакцина "спутник v"
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 14 окт - РИА Новости. Обязательная вакцинация от коронавируса введена в Астраханской области для отдельных категорий граждан, включая работников сферы образования, здравоохранения, торговли, общепита, ЖКХ и бытовых услуг, говорится в постановлении регионального Роспотребнадзора.По данным ведомства, эпидобстановка по заболеваемости коронавирусом в области оценивается как напряженная и нестабильная. При этом общий охват вакцинацией составил 33,9%, и за последнюю неделю темпы вакцинации снизились."Постановляю определить подлежащими обязательной вакцинации по эпидемическим показаниям против новой коронавирусной инфекции следующие группы: осуществляющие деятельность в сфере образования, здравоохранения, социальной защиты и обслуживания, торговли, общественного питания, ЖКХ и энергетики, транспорта общего пользования, такси, бытовых услуг, услуг по временному проживанию", - говорится в документе.Обязательная вакцинация коснется также работников сферы государственных, финансовых, почтовых, адвокатских услуг, работников культуры, туриндустрии, развлекательных, массовых и спортивных мероприятий. Сделать прививки обяжут государственных и муниципальных служащих, правоохранителей, работников промышленных предприятий, граждан, работающих вахтовым методом. Также вакцинации будут подлежать учащиеся вузов и ссузов, проходящие практику вне образовательного учреждения, студенты вечерних и заочных отделений.Первым компонентом вакцины будет необходимо привиться до 10 ноября текущего года, а вторым - до 10 декабря.
https://ria.ru/20211014/koronavirus-1754612591.html
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общество, астраханская область, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), здоровье - общество, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, вакцина "спутник v"
22:34 14.10.2021 (обновлено: 22:40 14.10.2021)
 
В Астрахани ввели обязательную вакцинацию для некоторых категорий граждан

Обязательная вакцинация введена для отдельных категорий населения в Астраханской области

© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанкВакцинация от COVID-19 в Москве
Вакцинация от COVID-19 в Москве - РИА Новости, 1920, 14.10.2021
© РИА Новости / Павел Бедняков
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 14 окт - РИА Новости. Обязательная вакцинация от коронавируса введена в Астраханской области для отдельных категорий граждан, включая работников сферы образования, здравоохранения, торговли, общепита, ЖКХ и бытовых услуг, говорится в постановлении регионального Роспотребнадзора.
По данным ведомства, эпидобстановка по заболеваемости коронавирусом в области оценивается как напряженная и нестабильная. При этом общий охват вакцинацией составил 33,9%, и за последнюю неделю темпы вакцинации снизились.
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"Постановляю определить подлежащими обязательной вакцинации по эпидемическим показаниям против новой коронавирусной инфекции следующие группы: осуществляющие деятельность в сфере образования, здравоохранения, социальной защиты и обслуживания, торговли, общественного питания, ЖКХ и энергетики, транспорта общего пользования, такси, бытовых услуг, услуг по временному проживанию", - говорится в документе.
Обязательная вакцинация коснется также работников сферы государственных, финансовых, почтовых, адвокатских услуг, работников культуры, туриндустрии, развлекательных, массовых и спортивных мероприятий. Сделать прививки обяжут государственных и муниципальных служащих, правоохранителей, работников промышленных предприятий, граждан, работающих вахтовым методом. Также вакцинации будут подлежать учащиеся вузов и ссузов, проходящие практику вне образовательного учреждения, студенты вечерних и заочных отделений.
Первым компонентом вакцины будет необходимо привиться до 10 ноября текущего года, а вторым - до 10 декабря.
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Распространение коронавирусаОбществоАстраханская областьФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Здоровье - ОбществоКоронавирус COVID-19Коронавирус в РоссииВакцина "Спутник V"
 
 
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