https://ria.ru/20211014/koronavirus-1754655033.html

В Астрахани ввели обязательную вакцинацию для некоторых категорий граждан

В Астрахани ввели обязательную вакцинацию для некоторых категорий граждан - РИА Новости, 14.10.2021

В Астрахани ввели обязательную вакцинацию для некоторых категорий граждан

Обязательная вакцинация от коронавируса введена в Астраханской области для отдельных категорий граждан, включая работников сферы образования, здравоохранения,... РИА Новости, 14.10.2021

2021-10-14T22:34

2021-10-14T22:34

2021-10-14T22:40

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 14 окт - РИА Новости. Обязательная вакцинация от коронавируса введена в Астраханской области для отдельных категорий граждан, включая работников сферы образования, здравоохранения, торговли, общепита, ЖКХ и бытовых услуг, говорится в постановлении регионального Роспотребнадзора.По данным ведомства, эпидобстановка по заболеваемости коронавирусом в области оценивается как напряженная и нестабильная. При этом общий охват вакцинацией составил 33,9%, и за последнюю неделю темпы вакцинации снизились."Постановляю определить подлежащими обязательной вакцинации по эпидемическим показаниям против новой коронавирусной инфекции следующие группы: осуществляющие деятельность в сфере образования, здравоохранения, социальной защиты и обслуживания, торговли, общественного питания, ЖКХ и энергетики, транспорта общего пользования, такси, бытовых услуг, услуг по временному проживанию", - говорится в документе.Обязательная вакцинация коснется также работников сферы государственных, финансовых, почтовых, адвокатских услуг, работников культуры, туриндустрии, развлекательных, массовых и спортивных мероприятий. Сделать прививки обяжут государственных и муниципальных служащих, правоохранителей, работников промышленных предприятий, граждан, работающих вахтовым методом. Также вакцинации будут подлежать учащиеся вузов и ссузов, проходящие практику вне образовательного учреждения, студенты вечерних и заочных отделений.Первым компонентом вакцины будет необходимо привиться до 10 ноября текущего года, а вторым - до 10 декабря.

https://ria.ru/20211014/koronavirus-1754612591.html

https://ria.ru/20211014/koronavirus-1754563495.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, астраханская область, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), здоровье - общество, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, вакцина "спутник v"