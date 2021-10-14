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Павильоны "Здоровая Москва" возобновят работу весной

Павильоны "Здоровая Москва" возобновят работу весной - РИА Новости, 14.10.2021

Павильоны "Здоровая Москва" возобновят работу весной

Московские власти весной возобновят работу павильонов "Здоровая Москва", закрытых на осенне-зимний период, горожане смогут бесплатно пройти в них... РИА Новости, 14.10.2021

2021-10-14T20:51

2021-10-14T20:51

2021-10-14T20:53

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МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. Московские власти весной возобновят работу павильонов "Здоровая Москва", закрытых на осенне-зимний период, горожане смогут бесплатно пройти в них диспансеризацию, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в эфире телеканала "ТВ Центр" в четверг."Павильоны "Здоровая Москва" - это некие выносные фронт-офисы поликлиник, (необходимые - прим. ред.) чтобы расширить возможность для граждан получить услуги по диспансеризации. Сделать это во время прогулок в парках быстро бесплатно и не приходить в поликлинику, которая порой переполнена, очереди и так далее. Мы возобновим эту практику следующей весной, а сейчас будут работать поликлиники, которые в Москве тоже не самые худшие", - сообщил Собянин.Павильоны "Здоровая Москва" работали в московских парках до конца сентября. В программу их обследований была включена углубленная диспансеризация для переболевших коронавирусной инфекцией.

москва

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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