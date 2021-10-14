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Павильоны "Здоровая Москва" возобновят работу весной
Павильоны "Здоровая Москва" возобновят работу весной - РИА Новости, 14.10.2021
Павильоны "Здоровая Москва" возобновят работу весной
Московские власти весной возобновят работу павильонов "Здоровая Москва", закрытых на осенне-зимний период, горожане смогут бесплатно пройти в них... РИА Новости, 14.10.2021
2021-10-14T20:51
2021-10-14T20:53
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МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. Московские власти весной возобновят работу павильонов "Здоровая Москва", закрытых на осенне-зимний период, горожане смогут бесплатно пройти в них диспансеризацию, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в эфире телеканала "ТВ Центр" в четверг."Павильоны "Здоровая Москва" - это некие выносные фронт-офисы поликлиник, (необходимые - прим. ред.) чтобы расширить возможность для граждан получить услуги по диспансеризации. Сделать это во время прогулок в парках быстро бесплатно и не приходить в поликлинику, которая порой переполнена, очереди и так далее. Мы возобновим эту практику следующей весной, а сейчас будут работать поликлиники, которые в Москве тоже не самые худшие", - сообщил Собянин.Павильоны "Здоровая Москва" работали в московских парках до конца сентября. В программу их обследований была включена углубленная диспансеризация для переболевших коронавирусной инфекцией.
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общество, москва, сергей собянин, здоровье - общество, здоровье, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, углубленная диспансеризация
20:51 14.10.2021 (обновлено: 20:53 14.10.2021)
 
Павильоны "Здоровая Москва" возобновят работу весной

Диспансеризация населения в павильонах "Здоровая Москва" возобновится весной

© Фото : Здоровая Москва/ВКонтактеПавильон "Здоровая Москва"
Павильон Здоровая Москва - РИА Новости, 1920, 14.10.2021
© Фото : Здоровая Москва/ВКонтакте
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МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. Московские власти весной возобновят работу павильонов "Здоровая Москва", закрытых на осенне-зимний период, горожане смогут бесплатно пройти в них диспансеризацию, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в эфире телеканала "ТВ Центр" в четверг.
"Павильоны "Здоровая Москва" - это некие выносные фронт-офисы поликлиник, (необходимые - прим. ред.) чтобы расширить возможность для граждан получить услуги по диспансеризации. Сделать это во время прогулок в парках быстро бесплатно и не приходить в поликлинику, которая порой переполнена, очереди и так далее. Мы возобновим эту практику следующей весной, а сейчас будут работать поликлиники, которые в Москве тоже не самые худшие", - сообщил Собянин.
Павильоны "Здоровая Москва" работали в московских парках до конца сентября. В программу их обследований была включена углубленная диспансеризация для переболевших коронавирусной инфекцией.
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Распространение коронавирусаОбществоМоскваСергей СобянинЗдоровье - ОбществоЗдоровьеКоронавирус COVID-19Коронавирус в РоссииУглубленная диспансеризация
 
 
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